La Junta garantiza que el Hospital Virgen de las Nieves mantiene la misma dotación de camas y personal

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento que «el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada mantiene su actividad asistencial con la misma dotación de camas y recursos humanos que disponía hasta la fecha».

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Parlamento por el Grupo Socialista, Aguirre ha sostenido que «en la sala de hospitalización de Cirugía Plástica, los pacientes siguen siendo intervenidos y hospitalizados con total normalidad, y se está «garantizando el total funcionamiento» de este servicio.

Por su parte, la parlamentaria socialista María José Sánchez Rubio ha expuesto la «grandísima preocupación» que existe en Granada «por las 200 camas que se han cerrado en cascada» y por las informaciones que apuntan al «cierre de facto» de esta unidad «de referencia» que atiende a dos millones de personas, puesto que también presta servicio a parte de Andalucía Oriental.

El consejero ha precisado que «hasta ayer sólo había siete pacientes ingresados en la Planta de Cirugía Plástica, por lo que 26 camas se encuentran en expectativa de uso; es decir, estas camas están disponibles y se van ocupando en función de la demanda, garantizando la oferta sanitaria en todo momento».

Por otro lado, ha señalado que en la quinta planta del Hospital General se están acometiendo mejoras en su infraestructura, por lo que el Hospital Virgen de la Nieves «no sólo mantiene su actividad habitual, sino que aumenta la misma».

Sánchez Rubio ha advertido de que «pacientes, familiares, profesionales y sindicatos no han salido a la calle porque sí» sino por las informaciones que en este sentido les ha venido «transmitiendo desde el Servicio Andaluz de Salud» motivadas «porque no hay dinero, no hay posibilidad de contratar y hay que atender otras plantas».

«200 contratos que se iban a realizar se han centrado solamente en siete auxiliares y siete enfermeras», ha criticado Sánchez Rubio, que ha instado a la Consejería de Salud a «rectificar» este cierre de camas «en cascada» en distintas unidades por las graves consecuencias para la población de referencia que atiende este hospital.

El consejero ha descartado este escenario y ha resaltado que se está trabajando en la puesta en marcha de un Plan Funcional para mejorar la actividad quirúrgica del hospital.