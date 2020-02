La Junta entrega las Banderas de Andalucía en el Parque de las Ciencias

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el delegado del Gobierno, Pablo García, han entregado hoy en el Parque de las Ciencias de Granada las Banderas de Andalucía a diez personas, entidades y colectivos que han destacado durante el pasado año el trabajo, tesón y esfuerzo en distintas áreas. El acto, en el que han estado presentes el equipo de delegados y delegadas territoriales, ha sido seguido por más de 300 personas, representantes de distintos sectores sociales, económicos, políticos.

Durante su intervención, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha destacado que Andalucía “está repleta de gente talentosa, formada, emprendedora y solidaria” y que los premiados son una buena prueba de ello. Por eso, ha añadido, procede más que nunca, “reivindicar y reclamar que Andalucía es grande por personas como vosotras y por causas como las vuestras”.

“Andalucía está saliendo de un letargo en el que ha estado demasiado tiempo. Un letargo causado por la falta de dirección política, de gestión eficiente y de ambición”, ha lamentado tras defender que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía no ha dejado de trabajar desde el primer momento por y para afrontar los retos que hay por delante.

La consejera ha destacado que el Gobierno andaluz trabaja por igual, con el mismo ahínco, para todas las provincias, para lograr la vertebración y la cohesión de toda Andalucía, poniendo a Granada en el lugar que se me-rece y no orillándola como hasta ahora. “El centralismo negativo no es real, es un sentir histórico que ya estamos cambiando. Los proyectos des-bloqueados y puestos en marcha en un año en Granada, en la capital y en todas sus comarcas, lo certifican. Granada es una pieza clave para Andalucía, un motor sin el que no puede avanzar. Granada es reconocida y se reconoce en Andalucía”, ha insistido la consejera.

“Debemos -ha declarado Marifrán Carazo- seguir reforzando los mismos valores y los mismos principios sobre los que se asienta nuestro sistema democrático, y debemos seguir apelando al espíritu del 28F, que sigue más vivo que nunca” .

“Hacer memoria no es incompatible, ni mucho menos, con mirar hacia adelante. Y debemos hacerlo con esperanza y con la firme voluntad de aunar esfuerzos y con el mismo ánimo de concordia y generosidad que hace 40 años”, ha concluido tras reiterar su felicitación y reconocimiento a los premiados.

Un agradecimiento que hizo extensible a sus familias y a todos aquellos que, de una manera u otra, han permitido y contribuido a alcanzar sus lo-gros. “Gracias por inculcar y salvaguardar valores fundamentales y dar lecciones de vida a las nuevas generaciones, por ser espejo en el que nos miramos todos y por vuestra generosidad al poner lo mejor de vosotros al servicio de los demás”.

Por su parte, el delegado del Gobierno afirmó que este año se hace entrega de “diez banderas para una provincia de 10”, reconociendo “el es-fuerzo y el trabajo que los premiados realizan en cada una de sus áreas, llevando a Granada a lo más alto de Andalucía y de España”.

García consideró éste “un día muy importante” al reconocer a personas, colectivos y entidades que realizan una labor “a veces desconocida al no llegar a visualizarse” y afirmó que con este galardón “queremos que se vea y, además, se reconozca el trabajo, esfuerzo y dedicación por llevar la marca Granada, la marca Andalucía, por todos los sitios, siendo embajadores de nuestra tierra”.

Abanderados 2020

Este año, el Gobierno andaluz ha hecho entrega de la Bandera de Andalucía al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, al IES Padre Suárez, al Restaurante Los Manueles, a la Cooperativa San Sebastián, al Proyecto Conoce tus Fuentes, al grupo de científicos e ingenieros que han contribuido a obtener la primera imagen de un agujero negro supermasivo; a la Asociación del Párkinson; a María Guardia Gómez “Mariquilla”; a la deportista María Pérez y a la Asociación Víctimas del Terrorismo.