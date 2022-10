La Junta asegura que habrá fondos para continuar con la rehabilitación de Santa Adela

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha informado a los vecinos del barrio de Santa Adela de la capital que habrá fondos económicos y nuevas oportunidades para continuar con la rehabilitación de sus casas, "tal y como siempre se ha comprometido la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda".

Por ello, Granados, según ha informado la Junta en una nota de prensa, ha lamentado la "falta de rigor en la información que traslada el Ayuntamiento de Granada que bordea la deslealtad administrativa" en relación al procedimiento para la obtención de una subvención de 11,9 millones de euros, de un total de 14,9 millones de euros, que irían destinados a obras de rehabilitación de varios bloques de la barriada del Santa Adela.

Es una subvención que se ha perdido, según ha proseguido el delegado, debido a "errores de gestión del Ayuntamiento", aclaraba Granados durante un encuentro con los medios celebrado tras mantener una reunión con miembros del colectivo de vecinal de la barriada zaidinera, celebrada "para evitar que haya manipulación o confusión". "Son los vecinos los que merecen una explicación y un compromiso más real por parte del Ayuntamiento de Granada", ha instado.

Granados recordó que fue el mismo día en el que el alcalde de Granada, Paco Cuenca, se reunía en San Telmo con el presidente Juanma Moreno, "cuando el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid, mandado por el señor Cuenca, traslada errores de gestión, que cometen día a día a otro, atacando, no sabemos por qué a la consejera Marifrán Carazo, que lo único que ha hecho es poner unas líneas de subvenciones para que se beneficien de casi 12 millones de euros".

Antonio Granados se mostró triste de ver que cómo Granada pierde la oportunidad de recibir cerca de 12 millones de euros "que hubiesen generado empleo, que hubiesen fortalecido a las empresas y autónomos, que hubiesen dinamizado un barrio y transformado la imagen que tenemos actualmente de 12 bloques y 532 viviendas", y añadió, mostrándose perplejo, que "se ha primado un territorio de Granada sobre otro", refiriéndose a la subvención que sí recibirá el Ayuntamiento para una actuación en la Chana, cuya documentación fue subsanada en tiempo y forma, lo que no ocurrió con la solicitud de Santa Adela, la cual han dejado caer.

"Por parte de la delegación de Fomento siempre hemos propuesto soluciones para evitar esta pérdida y hemos advertido de lo que podía ocurrir, y seguimos ofreciendo nuestra colaboración para evitar los errores cometidos e impulsar otro proyecto en el futuro", ha insistido Granados.

Por su parte, el delegado territorial de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón, calificó de "desagradable venir a dar explicaciones de la mala gestión de otros cuando no son capaces de traer dinero para los granadinos, cifrando en 14,6 millones de euros la pérdida "por una mala gestión de su Gobierno".

Ha afirmado que "se han puesto en tela de juicio los procedimientos de subvención de la Junta, de dinero europeo incluso" y ha añadido que "no ha lugar a una confrontación política que siempre es buscada desde el Gobierno de la Plaza del Carmen contra esta Junta, cuando nosotros lo que queremos es que ese dinero se ejecute en Granada".

Ayllón hizo un repaso de los procedimientos para la solicitud de la subvención, ahora perdida, recordando la Orden de 8 de marzo de 2022, por la que se establecieron los criterios objetivos y calificación a aplicar para la evaluación de propuestas de actuaciones presentadas por Ayuntamientos en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Otra de las fechas clave en este proceso fue el 21 de julio de 2022, cuando la Secretaría General de Vivienda dictó Acuerdo, por el que se dio publicidad a las propuestas de actuaciones admitidas y al requerimiento de subsanación de las propuestas de actuaciones presentadas por los ayuntamientos, "requiriendo además en el plazo de diez días hábiles la subsanación de las mismas".

En la propuesta de actuación de calles Jarama-Cataluña de la Barriada de Santa Adela se reflejaba la necesidad de corregir asuntos como el no ir la propuesta suscrita por la persona titular de la alcaldía; no aportarse representación; presentarse con datos y cálculos incorrectos, con plano de situación deficiente o el hecho de no indicar el agente interviniente en la financiación o el indicado no es válido.

El Ayuntamiento de Granada presentó en plazo, el 29 de junio documentación de subsanación para las propuestas de la Chana y para el de Calles Jarama- Cataluña de la Barriada de Santa Adela. El 29 de julio se publicó en la página web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda resolución de la Secretaría General de Vivienda el desistimiento por falta de subsanación incorrecta en tiempo y forma de las propuestas de actuaciones de las calles Jarama-Cataluña de la Barriada de Santa Adela, admitiéndose la solicitud de la Chana.

Esta propuesta de Santa Adela pretendía la rehabilitación energética de 12 manzanas de bloques de viviendas de tipología plurifamiliar, con un total de 532 viviendas privadas por un importe de 14.608.402 euros, de los cuales 11.970.271 serían subvencionados.

También se proponían actuaciones de urbanización por un importe total de 1.799.224 de euros y una subvención de 1.707.720 así como una Oficina de rehabilitación por un importe total de 532.000 más una subvención de 425.600 euros.

Ayllón aclaró que el Ayuntamiento de Granada presentó un cuadro de financiación "erróneo" en el que incluían la aportación de los vecinos para gastos de oficina de información y gastos de urbanización. "Se les dice que no pueden hacerlo, pero no se subsana", según el delegado de Fomento que aseguró que en la solicitud de La Chana también se cometieron errores similares pero que en este caso sí fueron subsanados.

Además, mostró su sorpresa ante las excusas planteada "por el equipo de Cuenca que habla de error de interpretación", recordando que "no hay error de interpretación posible porque hay un marco claro por el que regirse, un real decreto, una orden y unas bases". También se mostró esperanzado en que el Ayuntamiento vuelva a presentar a la siguiente convocatoria "y que luche por ella", mostrando la "mano tendida de la Junta".