La Junta ve posible la apertura entre provincias dentro de 14 días

Así lo ha asegurado Bendodo en una visita al vivero de empresas de Alhaurín de la Torre (Málaga), junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, indicando que aunque la evolución “es positiva” y hay “bastantes” municipios en nivel 2, “queremos ser muy prudentes”. Ha recordado que “en febrero hemos contado más de 2.000 fallecidos en Andalucía por causa del Covid-19, por eso no queremos precipitarnos en la toma de decisiones”.

“Todo hace pensar que va a seguir la desescalada, pero en la desescalada es cuando uno se cae, así que mucha prudencia”, ha dicho el consejero, quien ha explicado que dentro de 15 días el comité de expertos “volverá a reunirse y valorará la situación, hasta entonces no sabemos si se abrirán las provincias o no, si la evolución es a este ritmo evidentemente todo apuntará a que sí, pero no lo sabemos”.

Asimismo, ha dicho entender la preocupación de alcaldes de localidades de la Costa del Sol porque dicho distrito no ha pasado a nivel 2, y por tanto los establecimientos comerciales y de restauración de esos municipios mantienen las 18.00 como hora de cierre; pero ha asegurado que “los criterios sanitarios son los que priman y los criterios de los expertos, que el Gobierno andaluz hace suyos, nos hablan de trabajar por distritos sanitarios”.

Ha explicado que en este caso “la evaluación será dentro de una semana y aquellos municipios que tengan una evolución positiva posiblemente pasen a nivel 2 dentro de una semana”.

Cuestionado por el documento de trabajo de la Comisión de Salud Pública que se ha hecho público antes de que sea ratificado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Bendodo ha recordado que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “ha pedido lealtad al Gobierno, porque si se llegan a unos acuerdos que no están cerrados y el ministerio lanza las campanas al vuelo, es una deslealtad”.

Ha asegurado que le piden al Ejecutivo central “lo que llevamos pidiendo hace meses”. ha manifestado que “dijimos que era una error 17 desescaladas distintas de la primera ola, 17 navidades diferentes, 17 campañas de vacunación y que es un error 17 semanas santas distintas”, ha manifestado.

Así, el consejero ha reiterado que “lo que pedimos es que en estas cuestiones claves asuma el mando y coordine, que es lo que hacen los países de la Unión Europea”.