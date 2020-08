La Junta de Andalucía garantiza que la vuelta al colegio “será segura y saludable”

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este viernes del protocolo con las medidas y recomendaciones para centros y servicios educativos docentes no universitarios, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y consensuada por los diferentes agentes implicados. Este documento es fruto del trabajo que vienen realizando las consejerías de Salud y Familias y de Educación y Deporte desde mayo y que fue remitido a los centros en julio.

Así lo han trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, y el titular andaluz de Educación, Javier Imbroda, que han indicado que con este documento se pretende eliminar y/o reducir y limitar las posibilidades de trasmisión Covid creando entornos escolares “saludables y seguros” a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

Además, se posibilita la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados, ofreciendo un marco común que pueda ser adaptado según la realidad de cada centro educativo y su contexto.

Se crea la figura del sanitario escolar Covid-19 para todos los centros independientemente de su titularidad, una figura que está vinculada a un centro de salud y tendrá “línea directa” con los centros y servicios educativos.

En cuanto al Plan de contingencia, en cada centro se constituirá un equipo de Covid-19 que deberá elaborar un Plan de Actuación específico y contemplará todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles, previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada situación con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar las medidas correctivas necesarias.

Estos escenarios deben contemplar, al menos, la posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena; que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena; y que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

Igualmente, el Plan debe incluir medidas de prevención personal y para la limitación de contactos, medidas de higiene relativas a los locales y espacios, actuaciones ante sospecha y/o confirmación de casos, comunicación con la comunidad educativa y actuaciones de educación y promoción para la salud.

Además de las medidas generales, todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición agua y jabón, hidroalcohólicos o desinfectantes, siendo obligatorio el uso de mascarillas, y se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos laborales y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes. Los profesores deben usar equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

MEDIDAS PARA EL ALUMNADO

En cuanto a las medidas al alumnado, se dispondrá de hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, y se asegurará que los usen sin menosprecio del lavado constante con agua y jabón. Será preceptivo que usen mascarillas en los desplazamientos y en la circulación dentro del centro, así como sentados en su mesa. También será obligatoria la mascarilla en los talleres o aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases, mientras se procurará la mayor distancia posible entre pupitres y durante los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y de recogida al final de la jornada será preceptivo el uso de mascarilla.

En Infantil, educación especial y primero de Primaria, aunque no es obligatoria la mascarilla y se establecerán grupos de convivencia, sí deberán hacer uso de la mascarilla en las zonas comunes, entradas y salidas, y en el transporte escolar. El alumnado deberá evitar compartir objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTO

El documento incluye también medidas para limitar el contacto como impedir aglomeraciones habilitando varias entradas y salidas, estableciendo un período de tiempo para entrar que dificulte el exceso de personas, así como la organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula manteniendo las distancias. Se deben establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro.

Para el recreo, propone sectorizar el espacio existente y limitar el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. En cuanto a las fuentes de agua, se deberá eliminar los sistemas manuales, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar identificado.

Se recomienda desarrollar el aula matinal o de mediodía en espacios abiertos o en locales que dispongan de suficiente espacio. Para el caso de apertura de comedores, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración, además de un plan de limpieza y desinfección, manteles de un solo uso y la eliminación de productos de autoservicio. Igualmente, se debe realizar una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada, incluyendo los filtros de ventilación y de los aire acondicionados.

GESTIÓN DE CASOS

El protocolo aprobado establece también cómo se debe actuar ante casos sospechosos o confirmados, indicándose que los centros contarán con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las delegaciones territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos referentes de los distintos distritos.

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños que presenten síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso en el entorno familiar y de informar al centro de cualquier incidencia. Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños con síntomas compatibles con Covid-19 o diagnosticados, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada. Si el alumno tuviera fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad, no deberá asistir al centro hasta su valoración médica.

En el caso de que el alumno fuera confirmado, la familia informará al centro. Si inicia síntomas o son detectados por personal del centro durante la jornada, se le llevará a un espacio separado con normalidad, sin estigmatizarlo, y se avisará a la familia. Los trabajadores con síntomas sospechosos se retirarán a un espacio separado y con mascarilla, debiendo abandonar su puesto hasta que su valoración médica.

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado, se contactará con la Delegación Territorial de Salud y se dispondrá de un listado de alumnos y docentes que hayan tenido contacto.

Cuando el caso confirmado sea un alumno, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase. En el caso de que la comunicación la reciba el centro docente, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para que no acudan al centro docente. En cualquier caso se informará que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

Si el positivo es un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro. Los servicios de Epidemiología realizarán una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.