La Junta entrega las Medallas al Mérito a las agrupaciones de Protección Civil de Granada

El Gobierno andaluz ha entregado este sábado las Medallas al Mérito de Protección Civil a las 55 Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de Granada que colaboraron activamente durante los momentos más difíciles de la pandemia, según ha informado la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

El acto ha tenido lugar a las 11:00 horas de este sábado en el Parque de las Ciencias de Granada y ha sido presidido por el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto al delegado del Gobierno, Pablo García, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

El voluntariado durante la pandemia

El viceconsejero de la Presidencia ha expresado el orgullo del Gobierno andaluz con las 55 agrupaciones y más de 1.000 voluntarios que cuenta la provincia de Granada: “Dos años después de la primera declaración del Estado de Alarma, afortunadamente, parece que quedan ya muy lejos aquellos días de incertidumbre y miedo. Unos días en los que vosotros, pese a todo, no dudasteis en dar un paso al frente para ayudar en todo lo que hiciera falta. Ningún mayor de vuestros pueblos, ningún vecino se sintió solo o abandonado. El corazón del voluntariado de Granada latió más fuerte que nunca y no hubo un solo vecino que os necesitara que no contara con vosotros”.

Antonio Sanz ha recordado también todas las actuaciones en las que el voluntariado participó como repartir mascarillas, acompañar a las personas impedidas a los centros de salud, ser consuelo en los cementerios o colaborar en la desinfección de espacios públicos o informar de los riesgos en mercadillos y playas cuando poco a poco se fue avanzando hacia la nueva realidad o en los centros de vacunación cuando llegó el momento.

Formación y una inyección económica sin precedentes

“Esta ola de participación y altruismo ciudadano durante la crisis del coronavirus nos han llenado de orgullo y ha sido un ejemplo para todos; por eso desde el ejecutivo andaluz hemos respondido ampliando las ayudas a las agrupaciones hasta alcanzar los 2 millones de euros en los últimos años, una cifra sin precedentes hasta la fecha; que volverá a ser récord al final de este 2022 cuando sumará un total de 3 millones", ha continuado Sanz.

La Junta de Andalucía ha destinado desde 2019 un total de 307.683,73 euros en ayudas para las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil en la provincia de Granada, más del triple de lo asignado en la legislatura anterior. “Al mismo tiempo hemos apostado por la formación gracias a un programa completo, flexible y adaptado a sus necesidades, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía”, ha apuntado también Sanz.

El viceconsejero también ha recordado la importancia de la modernización del registro de agrupaciones locales del voluntariado del Protección Civil gracias a la puesta en marcha del nuevo registro de carácter telemático, recogido en la Orden de 27 de diciembre de 2021, que facilita los trámites de alta, modificación y cancelación. En esta misma línea, Sanz ha evidenciado el impulso sin precedentes a la planificación, que en colaboración con la Administración local, ha hecho posible que en Granada haya ya 142 Planes de Emergencia Municipal, 91 de ellos creados durante esta legislatura, frente a los 51 elaborados en las más de dos décadas anteriores.

La gestión de la serie sísmica de La Vega de Granada ha sido otro de los momentos en los que el voluntariado ha estado ahí para ayudar en todo cuanto se ha necesitado. Tal y como ha destacado el delegado del Gobierno de la Junta en Granada: “Es de justicia reconocer su indispensable labor durante la pandemia o en cualquier emergencia que se presente en alguno de los municipios de la provincia de Granada. Su esfuerzo, entrega y sacrificio es de enorme valor en momentos de tremenda dificultad e incertidumbre como los vividos durante los meses de estado de alarma y la posterior vuelta a la normalidad”.

El acto de imposición ha contado también con la presencia de la teniente de alcalde, Raquel Ruiz, el vicepresidente tercero de la Diputación Granada, José Maria Villegas, la directora del Instituto Andaluz de Geofísica, Inmaculada Serrano, el director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, Eladio Gil, el Inspector de la Unidad Adscrita del CNP, Francisco Javier Rodríguez, el Inspector jefe de la Policía Nacional, Miguel Ángel Lupión, así como con el comandante de la Guardia Civil, José Javier González, además de con el jefe de servicio de Protección Civil, Manuel Navajas, que ha sido el encargado de conducir el acto y con el coordinador del Centro de Emergencias 112 de Granada, Antonio Camero, que han acompañado a los 280 voluntariados que han acudido a esta jornada de reconocimiento y celebración.

El delegado del Gobierno ha señalado, asimismo: “Debemos poner en valor también que contamos con uno de los centros más importantes de España y Europa en materia de sismicidad como es el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, así como del impulso de las unidades profesionales de Protección Civil y la creación y labor de las agrupaciones de voluntariado, galardonadas en el día de hoy".

Más de 1.000 voluntarios y 55 agrupaciones en Granada

La provincia de Granada cuenta con 1.057 personas voluntarias que dedican su tiempo de forma altruista a través de 55 Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil: Albolote, Gójar, Motril, Alfacar, Granada, Nevada, Algarinejo, Guadix, Ogíjares, Alhama de Granada, Gualchos-Castell de Ferro, Órgiva, Alhendín, Huéscar, Peligros, Almuñécar, Huétor Santillán, Pinos Puente, Armilla, Huétor Tájar, Píñar, Atarfe, Huétor Vega, Polopos-La Mamola, Baza, Íllora, Pulianas, Benalúa, Iznalloz, Santa Fe, Caniles, Lanjarón, Torrenueva Costa, Carchuna-Calahonda, Loja, Ugíjar, Cenes de la Vega, La Malahá, Valderrubio, Churriana de la Vega, Maracena, Vegas del Genil, Cijuela, Moclín, Villa de Otura, Cortes. y Graena, Molvízar, Zagra, Cuevas del Campo, Monachil, La Zubia, Cúllar Vega, Montefrío, Zújar y Las Gabias. Todas ellas han sido premiadas y hoy se las ha entregado la distinción.

Las Agrupaciones Locales del voluntariado de Protección Civil son organizaciones constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia.

Estas agrupaciones constituyen una pieza fundamental en el derecho de participación de la ciudadanía en materia de protección civil y emergencias, cuyo papel ha querido reconocer el Gobierno andaluz por la vía de los hechos: respondiendo a sus demandas históricas de mayor soporte económico y formación, así como con el máximo galardón en la materia: las Medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía.