Julio Rodríguez, Cámara de Motril: "Hay que tratar que toda la provincia vaya en la misma dirección"

El mundo de la empresa y el comercio de Motril experimenta un notable desarrollo en los últimos años. A pesar de los desaires históricos que ha recibido la costa granadina por parte de las administraciones, desde la Cámara de Comercio motrileña se afanan para seguir acortando esas distancias que aún existen con las provincias vecinas y con la propia capital granadina en cuanto a apoyo e infraestructuras. Julio Rodríguez, su presidente, trabaja desde 2021 en que se mantenga esa inercia aplicando mucho diálogo, insistencia y firmeza. Por ejemplo, "Hay que tratar de que todo el mundo en la provincia vaya en la misma dirección". afirma.

Con esta entrevista inauguramos en GranadaDigital la serie 'La costa cuenta', dedicada a personalidades del mundo empresarial e institucional de la costa de Granada. Con ella reforzamos aún más nuestra apuesta informativa con el litoral, en donde ya contamos con una corresponsalía que les acerca diariamente la actualidad de la comarca en todos los soportes multimedia.

Pregunta - Hemos afrontado un par de semanas un tanto anómalas con las consecuencias del gran apagón, especialmente en el mundo de la empresa. ¿Cómo se vivieron esas horas en Motril?

Respuesta - Imagino que como en otros lugares, con incertidumbre y tratando de ir resolviendo los problemas que se iban planteando. Fue una situación muy increíble y que nos hace pensar en la vulnerabilidad de la sociedad y en que no estamos preparados para situaciones de este tipo. A diferencia del COVID, que tuvimos que estar ahí confinados durante unas cuantas semanas, al menos nos podíamos comunicar a través de todos los medios tecnológicos.

Aquel lunes fue imposible. Y sin embargo, dio lugar a socializarnos más, ¿no? Fue una situación alucinante que espero que finalmente, como parece ser que ha sido que ya llevaba tiempo avisado y que no se habían tomado las medidas necesarias por los responsables, incluido el Gobierno, en esta etapa que nos ha tocado vivir alguien tiene que asumir responsabilidades. Una situación anómala pero, en fin, abierta a extraer conclusiones, a que lo hagamos de los beneficios que ha traído la nueva tecnología, la intercomunicación entre las personas a través de los teléfonos móviles, pero quizás con una dependencia excesiva.

P.- Se dio la situación de comercios abiertos que no podían ni siquiera cobrar a sus clientes.

R.- Tenemos una forma de vida muy vinculada a cosas que se dan por hecho. Tú le das a un interruptor y se enciende la luz, ¿no? ¿Cuántas cosas dependen de la electricidad? Como tú bien dices, el tema de que te cobren en un sitio, pero también el sacar dinero del cajero, ¿no? En fin, todo tipo de cosas, coches eléctricos... En fin, un montón de circunstancias que tienen que ver con nuestra forma de vida y lo cotidiano que están ahí. Vinculadas a la electricidad y a las tecnologías, porque también nos quedamos sin teléfono.

P.- ¿Hay alguna estimación de las pérdidas económicas que haya ocasionado este gran apagón?

R.- En este momento no tenemos aún una valoración. Lo que sí sé es que la mayoría de las empresas importantes y de las propias instituciones tenían sus grupos electrógenos y pudieron seguir con su actividad más o menos rutinaria. Luego hay sectores vinculados al sector hortofrutícola como el transporte, que de alguna manera iban a ciegas.

P.- Ese mismo día del apagón se celebrada el segundo encuentro de 'Las dos orillas, Motril-Marruecos'. ¿Cómo se desarrolló finalmente pese a las circunstancias?

R.- Para nosotros es un asunto muy relevante porque, al fin y al cabo, tenemos ahí una realidad que está en barco a apenas cuatro horas. En Marruecos están haciendo unas inversiones increíbles, no sólo desde el punto de vista del macro puerto que están construyendo en Nador, sino también todo el desarrollo turístico que están haciendo en una zona que se llama la Mar Chica, que es como una especie de Manga del Mar Menor. Ellos están dirigiendo también esa puerta de salida del país a través de Nador. Y nosotros estamos aquí, que somos el punto más cercano. Tenemos que aspirar a que una parte importante de todo lo que se está produciendo ahí, si quiere venir a Europa, tenga que ser a través de Motril.

P.- Cuando accedió al cargo en 2023 dijo que para usted era una motivación implementar nuevos cambios en el sector empresarial. Entiendo que estas jornadas entre las dos orillas son parte de la búsqueda de nuevos aires y nuevas oportunidades.

R.- Estamos ahí, la verdad. Hay una cantidad de asuntos pendientes muy importantes. Siempre se ha hablado de nosotros como la tierra de las eternas potencialidades y yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Tenemos que perder esas últimas letras de potencialidad, dejarlo en potencia. Para que eso se produzca tiene que haber una serie de condiciones y, por supuesto, la relación con Marruecos a través de nuestro puerto es importante. Pero también el hecho de tener un puerto que ahora mismo está celebrando el vigésimo aniversario de su autonomía del puerto de Almería.

Nuestro puerto está haciendo un trabajo impresionante para crecer y para ser un referente económico no sólo en nuestra comarca sino también en la provincia. Tenemos muchas esperanzas puestas. Hemos aumentado el número de cruceros. Es importante este tipo de actividad porque genera una serie de beneficios para toda la economía, no sólo de Motril sino de la comarca y de Granada. Hay también un porcentaje muy importante de pasajeros que se quedan en la zona, que no suben a Granada, y eso es una actividad que nos está haciendo cambiar, lo que considero muy importante.

Estamos ahí peleando porque haya una mejor infraestructura eléctrica que permita desarrollos no solo industriales sino también residenciales. El puerto tiene a su alrededor una cantidad de terreno muy importante, unos 700.000 m2 aproximadamente, que están en su fase final de desarrollo y, también, a expensas de esa infraestructura eléctrica. Tenemos el centro de transporte de mercancías, que también es otro proyecto que lleva muchísimos años y desde la parte empresarial estamos intentando que vea la luz, que también son unos 350.000 m2. Además de la zona de actividad logística del puerto tenemos casi 1.500.000 m2 que son muy importantes para el desarrollo futuro.

P.- ¿Observa con cierta preocupación el interés por parte de la delegada del Gobierno en Melilla de cambiar las rotaciones del ferry entre Melilla y Motril a favor de Almería?

R.- Sí, esto es algo que ha surgido de repente. Estamos absolutamente en contra, desde luego. Nuestra relación con Melilla tiene que ser lo más cotidiana posible, incluido fines de semana. Esta idea es una cosa absolutamente ridícula. Ya no solo desde el punto de vista del interés económico, sino desde los intereses de la naviera, que tiene vendidos una cantidad de tickets a corto plazo. Lo que hay que hacer es mantener las cosas como están, potenciarlas y hacer cosas que no vayan en detrimento de lo que ya funciona bien.

A su vez tenemos una relación excelente también con el puerto de Nador. Ahora con la ‘Operación del Paso del Estrecho’ se va a revitalizar otra vez, pero nuestra aspiración es que sea de manera permanente, no solo durante estos próximos meses.

P.- Hablando de conexiones… Ahora mismo, ¿cómo es la conexión empresarial de Motril con Granada, con la capital?

R.- Durante muchos años ha habido una distancia mucho mayor que 70 kilómetros entre esas dos realidades. Esto ha ido en perjuicio del desarrollo de la provincia. ¿Qué pasa? Que desde hace ya algunos años estamos intentando que eso no sea así entre todos los que estamos al frente temporalmente de estas organizaciones o instituciones. A mí siempre me da mucha envidia las cosas que se hacen en Granada. Su fuerza y capacidad es impresionante, pero esta provincia se tiene que desarrollar por los cuatro costados.

Sería absurdo que de repente Granada tuviera mucha fuerza, pero la zona Norte estuviera deprimida, el Este y el Oeste igual. Pues en el Sur, lo mismo. Hay que tratar de que todo el mundo en la provincia vaya en la misma dirección, a la misma velocidad, más o menos, cada uno con sus circunstancias y sus intereses, pero teniendo en cuenta que lo que hay que hacer es hacer Granada, Granada como provincia.

Siempre me ha llamado mucho la atención que tenemos una provincia con una cantidad de cosas alucinantes en cada uno de los puntos de nuestra tierra y que, sin embargo, tenemos una posición muy por debajo de nuestras posibilidades. Tenemos que tener todos la vocación de dar ese salto. Es una visión muy generosa ese concepto de Granada, pensando en ella como provincia, con grandes motores como Granada como capital, pero también con Motril.

P.- Hay temas que son recurrentes en la actualidad de Motril como el ferrocarril que no termina de arrancar; la canalización de Rules, que parece que se hace pero va lenta; el espigón, que ha costado muchísimos años que sea una realidad…

R.- Creo que lo que ha faltado en esta provincia es carácter de reivindicación, también en la costa. Con el nacimiento de la plataforma para las infraestructuras pusimos en marcha todo ese trabajo para que la gente entendiera que era necesario luchar por eso. Con manifestaciones y con todo tipo de cosas que se nos ocurrieron para tener la autovía, en primer lugar, y para seguir ahí trabajando en las otras infraestructuras que están pendientes.

Está claro que o se da la lata o no hay manera de hacer las cosas. En un país donde todos tenemos necesidades que cada uno considera la más importante, o peleamos y luchamos por cada tema o no hay manera de que esto salga adelante. Me llama siempre mucho la atención que somos el último y el único. El último para la mayoría de las cosas importantes. El único porque nos faltan temas absolutamente imprescindibles.

El ferrocarril, por ejemplo, es una forma de transporte sostenible y limpia. Nos llevamos una gran decepción cuando para el corredor ferroviario mediterráneo, estando nosotros en el Mediterráneo, se trazó una línea diferente que nos dejó fuera de juego. Se han dado también determinadas circunstancias. En política ha coincidido que haya ahora en las instituciones un mismo partido a nivel de ayuntamientos, de Diputación, de la Junta de Andalucía, que están en la misma línea, pero luego hay que convencer al Gobierno central de que este tipo de inversiones son fundamentales para nuestro desarrollo.

P.- ¿Se siente escuchada la Cámara de Comercio de Motril por los responsables públicos provinciales, por los entes políticos?

R.- Yo he tratado desde el principio de que vean que somos una institución que tiene 125 años de historia, que ha estado siempre vinculada a los grandes temas de Motril y de la comarca y que somos un aliado. En algunas circunstancias podemos tener una opinión diferente o un poco más exigente, pero al fin y al cabo el interés es mutuo, que no es otro que el beneficio para nuestra sociedad. Creo que cada vez nos tienen más en consideración.

P.- ¿Y la relación de Motril con los pueblos vecinos de la Costa Tropical? A fin de cuentas comparten intereses comunes muy cercanos.

R.- Sí, pero también es algo que ha habido que ir construyendo. Yo llevo en Motril desde el año 2005, o sea que también estoy en el 20 aniversario, y me acuerdo que al principio me llamaba mucho la atención las diferencias que había entre Motril y Almuñécar. Diferencias de visión, de concepto, de ir todos a una… Entendiendo que cada uno tiene sus atractivos y sus armas, pero tenemos que ir juntos. Hay muchos temas.

Hablabas antes de Rules. Pues Rules es un ejemplo. De nada serviría que en Motril tengamos agua y, sin embargo, en la zona de Almuñécar o en Albuñol tengan sus dificultades. Al final eso va a ir en perjuicio del desarrollo de toda la comarca. Creo que son cosas que se han ido venciendo y ahora trabajamos todos a una. Igual que en Granada, me da la impresión, también todo el papel que ha hecho la Cámara de Comercio de Granada, con Gerardo Cuerva a la cabeza, con Joaquín, con el gerente, en fin, todo el pleno. Creo que estamos trabajando todos a una y ojalá que podamos dejar una Granada mejor de la que nos hemos encontrado.