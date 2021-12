El juez rechaza dejar en libertad a Juana Rivas porque "no ha mostrado arrepentimiento"

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha rechazado suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno. El juez Manuel Piñar alega, en un auto fechado este pasado jueves 9 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, que Rivas, cuya pena tras el indulto ha quedado reducida a un año y tres meses de prisión, "no ha mostrado arrepentimiento".

"En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer", mantiene el juez, que incide también en "el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre", apuntando a supuestos "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia". Para el magistrado, "la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito".

Tras la concesión del indulto parcial, la defensa de Rivas, que ejerce el despacho Aránguez Abogados, en escrito de 19 de noviembre, solicitó la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada. Este viernes, en una nota de prensa, esta parte ha criticado la decisión del juez, que ha dicho que está basada "en tres mentiras" incidiendo en que la falta de arrepentimiento de la madre de Maracena es algo "falso".

La defensa se querellará contra el juez

Además, el abogado Carlos Aránguez agrega que "acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro mas enérgico reproche", y ha anunciado que en breve su equipo presentará una querella criminal contra Piñar por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.

El auto del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, contra el que cabe recurso, señala también que la acusación particular, que ejerce el padre de los niños, Francesco Arcuri, en escrito de 29 de noviembre, no se opuso a la petición de la defensa, mientras que "el Ministerio Fiscal en escrito de 7 de diciembre de 2021, no se opuso por expresa imposición de la Fiscalía General del Estado impartida mediante instrucción particular y expresa".

Esta decisión del juez llega precisamente después de que trascendiera que el Ministerio Fiscal informó el pasado miércoles a favor de la suspensión del resto de la condena. Así lo aseguran a Europa Press fuentes fiscales, que apuntan que el criterio fijado se formó en una reunión previa en la que participaron tanto la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, como el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, o el fiscal que informó sobre el indulto a Rivas en el Alto Tribunal, además del fiscal jefe de Granada y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

Indican que fue una reunión trasversal y que se contó además con la presencia de la fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y del fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban. Apuntan que en la valoración se preponderaron los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el informe de indulto.