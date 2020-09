“Necesitamos herramientas para trabajar la inteligencia emocional desde pequeños”

¿Eres capaz de sentirte bien contigo mismo, a solas? ¿Conoces herramientas para gestionar tus emociones? En algún momento, nos hemos podido sentir desbordados o desorientados debido a una ruptura amorosa, al no saber gestionar la cascada de sentimientos que nos invadía o la incapacidad de cerrar una etapa correctamente para dar paso a la siguiente. El libro ‘Sonríe al amor. Sana tus heridas y libera tu corazón’ de la psicóloga granadina Judith Carrasco aborda estos temas, desde una perspectiva muy personal, con el objetivo de llegar a las heridas emocionales causadas por estas situaciones, que requieren una adecuada gestión para no convertirse en un lastre que nos bloquea.

Judith Carrasco es psicóloga, licenciada por la UGR. Tras acabar la carrera, se marchó a Madrid para realizar un Máster en Psicología Sanitaria; hizo también un Experto Universitario en ‘Coaching’, un Especialista en Dirección de Recursos Humanos y, más adelante, estudió Programación Neurolinguística. Continuó su formación al volver a Granada siguiendo la línea de ‘coaching’, inteligencia emocional y constelaciones transpersonales. “A mí siempre me ha interesado todo lo relacionado con la empatía, conectar con otras personas y poder ayudarlas. Esto me llevó a estudiar Psicología. Posteriormente, descubrí la rama de Desarrollo Personal”, cuenta Judith.

Para llegar hasta aquí, no solo le influyó la vocación personal, sino también diferentes personas con las que se ha cruzado por el camino y sus propias experiencias personales. Explica que durante un tiempo entre formación y formación, un chico comenzó a hablarle sobre el ‘coaching’ y la animó a probarlo. Al sufrir una ruptura tras nueve años de relación, empezó a poner en práctica las herramientas que había adquirido, tomando notas que la ayudarán a superarla. Este proceso fue intermitente durante unos años, hasta que una amiga le propuso emprender y dar a conocer esas anotaciones personales, dándole forma de libro.

Sanar, superar y recuperar

“Al final, he creado un manual con experiencias personales para todas esas personas que lo están pasando mal en sus relaciones de pareja”, narra la psicóloga. El libro ‘Sonríe al amor. Sana tus heridas y libera tu corazón’ está estructurado en 13 capítulos, dedicados a la “tristeza y el dolor”, “la ansiedad”, “el perdón” o “la autoestima”. En palabras de su autora, este libro se posiciona como una guía muy amplia, ya que refleja su experiencia personal y ejercicios práctica aplicables a todos los ámbitos de la vida, no solo en el amor. “Incluyo ejercicios de tres tipos: conductuales, de inteligencia emocional y cognitivos. Es necesario sanar en esos niveles, pero entendiendo la teoría de forma práctica. Sobre todo, que sea accesible a cualquier persona”, dice Judith. Los capítulos finales están orientados al positivismo, el cual va más allá de la superación personal.

Sociedad actual e infancia

“La sociedad de hoy en día no se para a pensar mucho y a mirar en su interior para sentir nuestras emociones. Tampoco nos dan pautas para gestionar las emociones. Observa, constantemente, parejas que están en nuevas relaciones en un corto periodo de tiempo, tras una ruptura, con tal de no pasar por el proceso de duelo; “un clavo saca a otro clavo”, explica, no es la mejor solución, ya que “tenemos que aprender a estar solos y sentir nuestras emociones”.

“Considero importantísimo, y me gustaría llevarlo a cabo en algún momento, enseñarle a los niños desde la guardería inteligencia emocional, para que los padres también sustenten, igualmente, este aspecto”, adelante la psicóloga.

Confinamiento y relaciones

“Hemos estado metidos en nuestra zona de confort, ejerciendo cada unos nuestros roles, con nuestra rutina. Durante el confinamiento, a las parejas y matrimonios no les ha quedado más remedio que pasar tiempo juntos, hablar y escucharse. Por tanto, ha aflorado tanto lo bueno como lo malo de cada persona, las luces y las sombras, lo humano. Si estas relaciones no tenían unas bases estables, todo se ha tambaleado; más si este periodo ha tenido que vivirse con hijos”, cuenta Judith sobre este tiempo vivido meses atrás. Añade a esto, que, actualmente, hay mucha facilidad para cambiar de pareja. “Si se busca en exceso el amor, se puede acabar aceptando lo primero que aparezca en el camino, ya que se busca sobre la necesidad. Si te encuentras bien contigo mismo y tienes todas tus necesidades cubiertas, aquella persona que aparezca, vendrá para complementarte, no para suplir carencias”.

“No te preocupes, independientemente del momento en el que te encuentres. Si sientes que estás metido en tu oscuridad, recuerda que siempre sale el sol. Debemos trabajar en nosotros mismos para liberar lo que llevamos a cuestas, pero siempre, al final, se acaba sonriendo al amor y a la vida”. Este es el mensaje positivo que lanza Judith Carrasco e igualmente, anima a adquirir su primer libro, disponible en librerías Agapea, e incluso con dedicatoria de la propia autora.