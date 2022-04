El presidente del PP-A, Juanma Moreno; el coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, repetirán en las próximas elecciones andaluzas previstas para el 19 de junio como cabezas de cartel para la Presidencia de la Junta por tercera vez tras los anteriores comicios autonómicos de 2015 y 2018, mientras que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se estrenará en esa responsabilidad, y Vox y Unidas Podemos por Andalucía aún no han dado a conocer los nombres de sus candidatos a gobernar la Junta, aunque esta última agrupación formará una coalición con Equo, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País.

Juanma Moreno ha convocado en la tarde de este lunes, 25 de abril, una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para anunciar el adelanto de las elecciones autonómicas al 19 de junio, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

En esa cita con las urnas, el presidente de la Junta desde enero de 2019 optará a la reelección al frente del Gobierno andaluz encabezando las listas del PP-A, formación que preside desde el XIV Congreso que el partido celebró en marzo de 2014 en Sevilla.

Desde entonces, Moreno ha sido candidato a la Presidencia de la Junta en representación del PP andaluz en los comicios autonómicos que se celebraron el 22 de marzo de 2015 y el 2 de diciembre de 2018. En la primera de las dos citas electorales, los 'populares' retrocedieron 17 escaños, hasta quedarse con 33 en el Parlamento andaluz, respecto a los 50 que habían logrado tres años antes, en las votaciones del 25 de marzo de 2012, cuando el actual senador por designación autonómica Javier Arenas encabezó la candidatura que en aquella ocasión ganó las elecciones.

En los pasados comicios del 2 de diciembre, el PP-A obtuvo un peor resultado, ya que descendió a 26 escaños, si bien Juanma Moreno logró ser investido presidente de la Junta el 16 de enero de 2019 por mayoría absoluta gracias al pacto de gobierno suscrito con Ciudadanos (Cs) y al acuerdo que los 'populares' alcanzaron con Vox para la investidura de su líder.

El Reglamento de Organización del PP-A determina que el presidente autonómico del partido, elegido por el Congreso Autonómico, será el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta propuesto al Comité Electoral Nacional, por lo que Moreno, reelegido al frente del PP-A en el XVI Congreso que la formación celebró el pasado mes de noviembre en Granada, repetirá como cabeza de cartel de los 'populares' en las próximas andaluzas, que él mismo ha decidido convocar para el 19 de junio.

Marín y Rodríguez, también candidatos por tercera vez

Por su parte, Juan Marín volverá a ser por tercera vez consecutiva el candidato de Cs a la Junta en los comicios andaluces de junio, tras encabezar las listas del partido naranja en las citas con las urnas celebradas en marzo de 2015 y diciembre de 2018.

En la primera ocasión, hace siete años, Ciudadanos logró acceder al Parlamento andaluz con nueve diputados, que fueron determinantes para que la socialista Susana Díaz fuera investida presidenta de la Junta, ya que el partido naranja suscribió un pacto con el PSOE-A que le permitió sumar la mayoría absoluta en el Parlamento necesaria para continuar como jefa del Ejecutivo andaluz, responsabilidad que ostentaba desde septiembre de 2013, tras la dimisión de José Antonio Griñán.

En las elecciones del 2 de diciembre de 2018, la candidatura de Cs con Juan Marín al frente mejoró significativamente sus resultados hasta alcanzar los 21 diputados en el Parlamento andaluz, donde se convirtió así en la tercera fuerza por número de escaños. Posteriormente, PP-A y Cs firmaron el acuerdo de gobierno que permitió la investidura de Moreno.

Para la cita con las urnas de este año, Juan Marín fue elegido candidato de Cs a la Junta en unas primarias que la formación celebró de forma telemática el pasado mes de diciembre, y en las que se impuso a otros ocho aspirantes, entre los que destacó el parlamentario autonómico y coordinador provincial del partido en Córdoba, Fran Carrillo.

Así, el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía obtuvo 823 votos en dichas primarias, el 58% de los 1.412 emitidos, mientras que Fran Carrillo logró 454 apoyos, el 32%.

El tercer nombre entre los representantes políticos andaluces que repetirá en las próximas elecciones como cabeza de cartel para presidir la Junta es la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que también es diputada autonómica no adscrita desde que, en noviembre de 2020, fuera expulsada junto con otros ocho parlamentarios del grupo que posteriormente pasó a denominarse Unidas Podemos por Andalucía en la Cámara andaluza.

En las elecciones de marzo de 2015, Teresa Rodríguez encabezó la candidatura de Podemos Andalucía, partido que entonces obtuvo 15 escaños en el Parlamento, mientras que en los comicios del 2 de diciembre de 2018 lideró la confluencia de Adelante Andalucía, que integró a Podemos e IU junto a fuerzas andalucistas, y que se quedó como cuarta fuerza en la Cámara regional, con 17 diputados.

Sin embargo, en el transcurso de la presente legislatura se produjo una ruptura interna en el seno de dicha confluencia que se plasmó en el grupo parlamentario, que en noviembre de 2020 quedó escindido en dos bloques, y que concluye la legislatura separado entre los seis diputados alineados con IU y Podemos, que conforman el grupo denominado Unidas Podemos por Andalucía desde julio de 2021, y los once parlamentarios no adscritos --Teresa Rodríguez entre ellos-- afines a Adelante Andalucía, marca política renovada por la excoordinadora de Podemos Andalucía y que el pasado mes de marzo eligió a la mencionada diputada por Cádiz como su candidata a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios.

Espadas liderará la candidatura del PSOE-A en sustitución de Susana Díaz

El PSOE de Andalucía también ha elegido a su cabeza de cartel para las próximas elecciones autonómicas en primarias, en un proceso celebrado entre los meses de mayo y junio del pasado año 2021 en el que se impuso el entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que venció con un 55% de los votos a las candidaturas lideradas por la actual senadora andaluza y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y el profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro.

La entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, fue la candidata socialista a la Junta en los comicios de 2015 y 2018, a los que acudió en ambos casos como presidenta del Gobierno andaluz, y en los que fue la opción más votada, si bien no logró revalidar en el cargo tras la cita del 2 de diciembre merced a los acuerdos alcanzados por el PP-A con Cs y Vox para la investidura de Moreno.

De esta manera, el PSOE-A estrenará candidato en las próximas elecciones andaluzas de la mano de Juan Espadas, algo que también sucederá con las listas de Unidas Podemos por Andalucía --que debutará como marca en la cita autonómica del 19 de junio--, y con las de Vox, que acudió a los comicios de 2018 con Francisco Serrano como aspirante a presidir la Junta.

Ni Unidas Podemos por Andalucía ni Vox han dado a conocer aún quién será su cabeza de cartel en los comicios de dentro de dos meses. La confluencia de Podemos e IU se encuentra inmersa en un proceso de negociaciones con otras formaciones del arco progresista, incluida Más País Andalucía, para tratar de conformar una candidatura "amplia", de "unidad", en el ámbito de la izquierda, si bien no se ha cerrado aún un acuerdo al respecto, mientras que Vox ha señalado en diversas ocasiones, la última vez este mismo lunes, que no elegiría candidato hasta que no se produjera la convocatoria formal de las elecciones, y que en todo caso será una decisión que adopte la dirección nacional del partido.