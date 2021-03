Moreno habla de la desigualdad como “la mayor vergüenza de una sociedad justa, libre, moderna e integradora”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la comunidad autónoma tiene que continuar su camino “sin titubeos” en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

Así lo ha expuesto Moreno, durante su intervención al presidir el acto de entrega de los Premios Meridiana 2021, acompañado por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba, en un acto al que también han acudido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente de la Junta ha animado a “trabajar en el feminismo inclusivo”, precisando que éste es “de los días más importantes en el calendario en Andalucía”, destacando que, a su juicio, “el 8M tiene que sacudir nuestra conciencia como sociedad”, de modo que “tiene que haber muchos 8M en el año”, a lo que ha añadido que “se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero queda mucho por hacer”.

Además, ha resaltado que los Premios Meridiana visibilizan “el compromiso” del Gobierno andaluz en la lucha por la igualdad, a la vez que advertido de que “la desigualdad es la mayor vergüenza que puede tener una sociedad”, subrayando también que “sin igualdad no hay civilización”, añadiendo que, “si no se entiende esto, no se entiende nada”.

También, ha resaltado que “hay que combatir el machismo todos los días del año de manera directa y contundente” y ha manifestado que es “insoportable” la lacra de la violencia de género, que, a su juicio, “nos destroza como sociedad”, además de “causar dolor y repugnancia”.