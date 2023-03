Juanfran, futbolista del Oviedo, ingresado en Granada por una insuficiencia renal

El Real Oviedo no solo se fue de Granada con la cabeza baja por la derrota de este pasado domingo en el Nuevo Los Cármenes. El club asturiano sigue mirando a la capital granadina con preocupación por uno de sus futbolistas, Juanfran Moreno, que sufrió una insuficiencia renal y está ingresado en un hospital de la ciudad. Así lo ha hecho saber tanto el propio jugador en sus redes sociales como el club en un parte médico oficial.

Tal y como cuenta Juanfran, el sábado ya sintió que algo no iba bien y decidió aguantar porque sabía que iba a jugar ante el Granada. Ese día se despertó "orinando coágulos de sangre". Sin embargo, el domingo siguieron los problemas para el futbolista y habló con los médicos, lo que resultó en el posterior ingreso en el hospital.

Estas han sido sus explicaciones en las redes sociales: "Buenos días. Para evitar especulaciones, voy a contar lo que me ha pasado. El sábado por la mañana me levanté orinando coágulos de sangre. Yo sabía que el domingo iba a jugar después de mucho tiempo trabajando y esperando por esa oportunidad de disfrutar, y quise aguantar el dolor con la ilusión de llegar al partido. En la mañana del domingo, al levantarme, noté que algo en mi cuerpo iba mal y llamé al doctor para ir de urgencias al hospital. Tenía un fallo renal grave por la obstrucción que los coágulos hacen en mi riñón, además de estar perdiendo sangre. Seguramente debería haber venido el día anterior, pero en mi carrera siempre he antepuesto jugar a mi propia salud y quizás haya sido así hasta el final de ella. Agradecer a todos los que lo sabían su preocupación y al hospital de Granada por el trato que estoy recibiendo. Yo estoy tranquilo, con ganas de superar este bache y volver a casa con mi mujer e hijas", ha declarado.

Mientras, el club ha declarado que "el lateral del Real Oviedo, Juanfran Moreno, permanece ingresado en el Hospital de Granada a consecuencia de una insuficiencia renal, para determinar la causa. El jugador ha tenido que pasar la noche en el centro hospitalario andaluz, esperando por los informes de las pruebas realizadas, y regresará a Oviedo una vez reciba el alta", ha comunicado el club asturiano.