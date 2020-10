Juan Pablo Luque: “Escribir ‘La Trinchera’ ha supuesto una descarga emocional para mi familia y para mí”

El 14 de marzo de 2020 -el día que se decretó el primer estado de alarma para intentar frenar la curva de contagios por el Covid-19-, Juan Pablo Luque tomó una decisión: la columna de opinión que se publicaba semanalmente en un periódico de Granada, la iba a convertir en un ‘diario de a bordo’ con historias que amenizaran las largas horas de confinamiento en muchos hogares granadinos.

De esta manera, y sin él mismo saberlo, surgió ‘La Trinchera’, el libro que salió este miércoles a la venta en las principales librerías de la capital y en plataformas digitales, y que recopila todos esos artículos que sirvieron de “desahogo” para este articulista granadino.

“En aquel momento, mi intención no era la de publicar un libro. Quería solo hablar de nuestro día a día. Temas como política, salud, familia, educación, hijos… Quería que los lectores de mis artículos se sintieran identificados con las historias que contaba para que salieran de ‘su trinchera’. Esa trinchera en la que se convirtieron durante cinco meses muchas viviendas españolas de las que no podíamos salir y que nuestro único contacto con el exterior era a través de los medios de comunicación y las redes sociales y los cinco minutos que nos daban la vida cuando nos asomábamos a las ventanas o a los balcones a aplaudir y nos dábamos cuenta de que no estábamos solos”, explica Luque a GranadaDigital.

Unos artículos que, según reconoce, supusieron una “descarga emocional” y un “encuentro conmigo mismo y con mi propia familia”, que también ha tenido su protagonismo dentro de las historias que cuenta -uno de los textos lo escribió su hija y las ilustraciones del libro están dibujadas por sus tres pequeños-. “Entre esas palabras se encuentran las emociones que yo experimentaba y las que me trasladaban mis hijos y mi mujer. De hecho, un día me encontré un artículo escrito por mi hija y lo publiqué tal cual, sin tocar una coma, porque, aunque mi mujer y yo intentáramos que los niños lo llevaran lo mejor posible, ellos mismos emocionalmente tenían que descargar todo lo que sentían”, nos cuenta.

Lo cierto es que aunque él no lo supiera en aquel momento, sus artículos llegaron a muchas personas, por lo que este verano decidió recopilar los mejores en un “libro solidario” con los que poder ayudar también económicamente a algunas de esas familias que lo están pasando mal económicamente debido a la crisis económica originada por la pandemia. Por eso, los beneficios de su venta irán destinados a las Hijas de la Caridad para mantener sus comedores sociales, “donde antes comían 70 usuarios y que ahora tienen que alimentar a 700 personas”, indica Luque, quien ha querido alabar así el trabajo de esta compañía religiosa.

Un trabajo que Juan Pablo Luque no ha hecho solo y en el que también han colaborado Sergio Cuevas y Francisco Anguita, responsables de la Fundación Asisa en Granada, y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que escribe el prólogo de un libro del que ya se habían pedido más de 300 ejemplares antes de salir a la venta. “Yo qué me iba a esperar que hubiera tanta gente interesada en un libro donde la mayoría de los artículos ya se han publicado y los han podido leer”, comenta sorprendido su autor orgulloso de la acogida que ha tenido ‘La Trinchera’.