Juan Espadas reclama a Juanma Moreno que no sea "tacaño" con las universidades y aumente su financiación

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, reclama a Juanma Moreno Bonilla que no sea “tacaño” con las universidades públicas y “aumente su financiación en 200 millones de euros”, y no sólo 50 como plantea la nueva propuesta de la Junta, incorporando fondos europeos, y que ha considerado "insuficiente". Las universidades “necesitan una mayor apuesta del gobierno andaluz”, por lo que Espadas se ha mostrado dispuesto a abordar “desde el diálogo y el consenso” la mejora del modelo para alcanzar un acuerdo.

Durante una visita a la Universidad de Granada, donde se ha reunido con su rectora, Pilar Aranda, el dirigente socialista ha apremiado al Gobierno andaluz a que “hay que analizar las necesidades individualizadas de cada universidad, que tienen realidades diferentes para invertir todo lo que ellas nos van a revertir en términos de rentabilidad social y económica, como sostén del tejido económico y productivo”. Espadas ha defendido un modelo que apueste por la ciencia y la investigación, y que no recorte, como plantea Moreno Bonilla.

Es por ello que Juan Espadas ha incidido en que cada universidad pueda "acordar un contrato programa con la Junta para que no se merme su potencial”, es decir, no es sólo un modelo que garantice suficiencia financiera para 2022, sino para los próximos años. En el caso de la Universidad de Granada, aunque el modelo plantea un reparto que le garantiza suficiencia financiera este año, no atiende a la realidad futura de este centro, teniendo en cuenta los ambiciosos proyectos a los que aspira.

El líder socialista, tras conocer los proyectos en los que trabaja la Universidad de Granada, puntera en sectores como el tecnológico, ha hecho hincapié en que “una sociedad que invierte en universidad es una sociedad con futuro” y ha asegurado que los incorporará a su proyecto de gobierno en el que la Universidad “jugará un papel clave” no sólo en términos de financiación, sino para darles oportunidades “para capitalizar proyectos que sumen a la realidad económica y productiva de Andalucía y, con ello, a generar mejor empleo”.

Acuerdo con los transportistas

A preguntas de los periodistas sobre el paro del transporte, Espadas ha valorado el acuerdo entre el Ministerio y los representantes de los transportistas designados por el propio sector. “Hay que respetar las reglas del juego y ese acuerdo debería llevar a revocar la situación de colapso”, ha señalado. También ha reclamado “sentido común y altura de miras”, ya que considera que "no debemos instalarnos en el bloqueo permanente”. Se puede seguir trabajando en reivindicaciones pendientes, pero “el acuerdo debe respetarse por todos”, ha destacado.