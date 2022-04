Juan Espadas asegura que Juanma Moreno "se equivoca profundamente ligando estabilidad a la extrema derecha"

El secretario general del Andalucía, Juan Espadas, ha destacado que Moreno Bonilla "se equivoca profundamente cuando habla de estabilidad ligada a la extrema derecha”, dando por bueno el pacto PP-Vox en Castilla y León, acuerdo que parece que “ha animado a Moreno Bonilla” al adelanto electoral en Andalucía en el mes de junio, que ya “se da por hecho”.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Espadas ha indicado que Moreno Bonilla pretende "que se consolide y se haga fuerte la coalición con la extrema derecha en España"; sin embargo, se ha mostrado convencido de que “el electorado quiere una Andalucía que progrese y no que retroceda, esa es razón suficiente para movilizarse” y evitarlo con “un triunfo electoral del PSOE”.

El líder socialista ha señalado que el presidente de la Junta ha elegido el peor momento, no sólo porque “demuestra que Moreno Bonilla no es capaz de terminar la legislatura”, sino porque además llega en “un momento de inestabilidad general donde lo que hace falta son certidumbres”. Moreno Bonilla no ha pensado en los andaluces y andaluzas, sino que “ha optado por el mejor encaje, pensando en su partido y en los intereses electorales del PP”, apostilló.

El PSOE de Andalucía “da por hecho el anticipo electoral, porque es un clamor en estos días por parte del gobierno andaluz”, aunque “el último en decirlo es quien tiene la facultad de convocar, el presidente de la Junta, lo que es un secreto a voces”.