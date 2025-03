Juan Dávila y Antonio Carmona, los grandes reclamos de la agenda cultural granadina

Ni el mal tiempo es capaz de frenar la agenda cultural granadina. La semana está repleta de grandes espectáculos para todos los gustos. Además, en algunos municipios se están llevando a cabo varias actividades de gran interés como es el caso de Armilla que acoge diferentes eventos durante todo el mes de marzo, empezando por el Carnaval. Ni la lluvia ni las nubes son capaces de frenar la oferta musical y cultural en la ciudad de la Alhambra.

Juan Dávila y sus tres paradas por Granada

El humorista Juan Dávila parará por la ciudad de la Alhambra los próximos 14, 15 y 16 de marzo. Los cuatro espectáculos que tiene planeados se llevarán a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, aunque este mismo anuncia en su página web que se han agotado todas las entradas. Las actuaciones eran para el próximo viernes 14 de marzo a las 21:00 horas, sábado 15 de marzo a las 18:00 y a las 21:00 horas y domingo 16 de marzo a las 18:30 horas. El humorista presentará su monólogo cómico 'El Palacio del Pecado' en el que se asegura risas y diversión. Para este espectáculo es necesario ir con muy poca vergüenza ya que el cómico o "el mesías de la improvisación" como lo define la página de Congresos, hará un repaso de los pecados capitales y "quitará las vergüenzas", añaden. Como es habitual, el público y las risas serán los grandes protagonistas de los espectáculos.

Antonio Carmona y su concierto 'más familiar' en Granada

'Antonio Carmona en Familia', ese es el título del espectáculo que anuncia una noche inolvidable. En el escenario se esperan a grandes nombres del flamenco y de la música fusión como son Juan Habichuela Nieto, Amparanoia y Pepe Luis Carmona. El espectáculo se llevará a cabo en Auditorio Manuel de Falla el próximo sábado 15 de marzo a las 21:00 horas. Un gran espectáculo de flamenco que hará revivir la esencia flamenca granadina en una actuación que dejará sin palabras a cualquier presente.

El niño del Albayzín anuncia nueva gira con un 'showcase' gratuito

El artista granadino ofrece un 'showcase' gratuito acompañado de una cerveza gratis para todos los presentes. Será el próximo sábado 15 de marzo a partir de las 13:00 horas en la tienda Discos Bora-Bora. El autor de los temas virales '¡Foh mi Graná!' y 'Te falta campo' presentará en este mismo acto el nombre de su nueva gira en 2025 y algunas fechas confirmadas. En esta presentación también se podrá hacer fotos con el artista que no solo estará presente para dar esta noticia tan esperada sino que también firmará discos y camisetas. A través de sus redes sociales, el artista ha explicado que tiene preparado un plan para pasar la tarde con sus seguidores por el centro de Granada.

Planta Baja apuesta por el rock para esta semana

Planta Baja ofrece de los mejor a los granadinos. El próximo viernes 14 de marzo a las 21:00 horas la sala acogerá 'El gran quilombo'. La banda que ha organizado varios conciertos por varias ciudades españolas, estará presente en Granada. Un concierto homenaje al rock argentino en el que la banda interpretará en directo algunos grandes éxitos de artistas de renombre como Soda Stereo, Charly García o Los Redondos entre muchos otros. El entrada costará 12 euros.

Para Planta Baja la semana se acaba el próximo sábado 15 de marzo a las 21:00 horas con el espectáculo de Arizona Baby. La banda de rock que se formó en 2003 en Valladolid estará presente en la ciudad de la Alhambra para deslumbrar a todos los fans de este género musical. Su largo recorrido por escenarios y sus grandes éxitos han revolucionado el panorama musical. Su primer álbum fue en 2005 'Songs to sing alone', aunque desde 2009 con su disco 'Second to none' el grupo no ha dejado de crecer hasta ahora. Su última obra fue su álbum 'Salvation', disponible en las plataformas digitales desde el pasado 10 de noviembre de 2023. El precio de la entrada para acceder a este espectáculo es 16 euros de manera anticipada y 20 euros en taquilla.

Aliatar ofrece una gran variedad musical

Un fin de semana de lujo es lo que ofrece la sala Aliatar. El recinto empieza su fin de semana el próximo viernes 14 de marzo a las 22:00 horas con un concierto de Mr. Kilombo. Es el alias del artista Miki Ramírez que está haciendo una gira por toda España hasta noviembre. El artista madrileño se ha consolidado en los escenarios y su música, según lo define la página web oficial, "mezcla sin prejuicios el rock, el reggae, la samba, la tima y el ska". Mr. Kilombo propone este estilo musical con un cierto compromiso social. Su última obra, el tema llamado 'Busco', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 29 de mayo de 2024. El precio de la entrada para este espectáculo es de 18 euros.

Por último, la sala Aliatar cierra su agenda cultural el próximo sábado 15 de marzo a las 20:00 horas con el espectáculo de La habitación roja. El grupo valenciano comenzó su carrera en los años 90 con "un pop claro y melancólico", define la página web oficial, aunque "originariamente tras la estela de Los Planetas", comparten ese mismo gusto por la melodía a diferencia de la distorsión. La habitación roja lleva poco más de tres décadas de recorrido y han sabido forjarse su nombre en el panorama musical. Su última obra, el sencillo 'En modo bucle', está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 31 de enero de 2025.

'Sensaciones' en Teatro Flamenco de Granada

El Teatro Flamenco de Granada siempre es buen refugio para la lluvia y para cualquier momento de la semana. Como es costumbre, la sala acoge el espectáculo 'Sensaciones' que se organiza siempre al mismo horario. De jueves a domingo están disponibles los dos pases a las 17:00 y a las 19:00 horas. Además, se añaden un pase suplementario a las 20:45 horas los viernes y los sábados. Al igual que los horarios, los precios no varían: gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

El Hotel Palacio de Santa Paula acoge una gran variedad musical

El Hotel Palacio de Santa Paula acoge una gran cantidad de espectáculos en su recinto y siempre con la mayor variedad posible. La agenda cultural del Palacio empieza el próximo jueves 13 de marzo a las 21:30 horas. La barra del claustro del Hotel acoge a Nia Dahl para un espectáculo de clásico latinoamericanos, según lo anuncia el propio Hotel. Los presentes se podrán deleitar de la voz y la guitarra de Nia Dahl, del contrabajo de Eric Kopetz y de la flauta de Beatriz Vela.

Las actuaciones no acaban aquí. El próximo viernes 14 de marzo a las 21:30 horas, la misma barra del Claustro acogerá un espectáculo de Balkan jazz guitar. Lo llevarán a cabo el grupo Saso Popvski Quartet en el que se podrá presenciar la guitarra de Saso Popovski, el piano de Jaume Miquel, el contrabajo de Erik Kopetz y la batería de Cote Calmet. Para ambas actuaciones en la barra del claustro del Hotel será necesario reservar previamente y se requiere una consumición mínima.

Jueves 13 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Fender Swing. Teatro Isabel La Católica

21:00 horas: Lamaar. JJ Taberna, Granada. (10 euros)

21:30 horas: Nia Dahl. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Guitarmageddon + Jam Session. Lemon Rock, Granada. (5 euros)

22:00 horas: La Jam de Lucho. Rocknrolla, Granada. (5 euros con consumición)

Viernes 14 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:00 horas: Proyecto C_M_8, Cuecas em 8. Teatro Municipal de Armilla. (5 euros en taquilla y 3 euros para los empadronados en Armilla)

20:00 horas: Closing the earth + Testus + All in mind + Eyes of paradise. Sala Riff, Armilla. (12 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Juan Dávila - El Palacio del Pecado. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: El gran quilombo. Planta Baja, Granada. (12 euros)

21:00 horas: Zutaten + Againsters. Sala Víbora, Granada. (9,09 euros)

21:00 horas: Karmento. La Tertulia, Granada. (15 euros)

21:30 horas: Saso Popovski Quartet. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Walls. El Tren, Granada. (25 euros)

21:30 horas: Victorias. Lemon Rock, Granada. (12 euros)

22:00 horas: David Otero. JJ Taberna, Granada. (22 euros)

22:00 horas: Mr. Kilombo. Aliatar, Granada. (18 euros)

22:30 horas: Deltó. Tributo a Extremoduro. Rocknrolla, Granada. (10/15 euros)

22:30 horas: Javi Tejero. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

23:00 horas: Guille Santa-Olalla. La Cochera, La Herradura. (Entrada libre)

Sábado 15 de marzo

III Edición Festival de Jóvenes Interpretes de Música Clásica de Armilla. Recital de piano, Aleksandr Madzar. Casa García de Viedma

Camino Mozárabe - Real de San Juan de la Cruz. Salida frente parada de metro Fernando de los Ríos. (12 euros, 8 euros para los empadronados en Armilla, 5 euros para jóvenes con carnet joven europeo y gratis para niños hasta 13 años inclusive)

12:30 horas: La maleta de Federico. Sostiene Pereira Librería, Granada. (12 euros)

13:00 horas: El niño del Albayzín. Discos Bora Bora, Granada. (Entrada y una cerveza gratuita)

17:00 horas: Primavera flamenca. JJ Taberna, Granada. (8,32 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:00 horas: Juan Dávila - El Palacio del Pecado. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

18:00 horas: Maniacs. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

18:00 horas: Under cover. Tarambana Plaza, Atarfe. (Entrada libre)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Al oído, Marlena + Izeta. Teatro Martín Recuerda, Pinos Puente

20:00 horas: La habitación roja. Aliatar, Granada

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Juan Dávila - El Palacio del Pecado. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

21:00 horas: Siloé. Industrial Copera Revert, La Zubia. (Entradas agotadas)

21:00 horas: Arizona Baby. Planta Baja, Granada. (16/20 euros)

21:00 horas: Baraka. El Tren, Granada. (13,20/15 euros)

21:00 horas: Antonio Carmona. Auditorio Manuel de Falla, Granada

21:00 horas: Christina Rosenvinge + Bewis de la Rosa + Mercedes Ferrer + Lasole + Marina Carmona + Lucía Fernanda + Virginas y más. Teatro CajaGranada. (25/35 euros)

21:00 horas: Kaelis + Haunted Gods + Astter. Sala Riff, Armilla. (12 euros)

21:00 horas: La frontera. Auditorio Caja Rural, Granada. (20 euros)

21:00 horas: Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: Mundo chillón. JJ Taberna, Granada. (13,52 euros)

21:30 horas: Periferia + Tessa Olmos. Rocknrolla, Granada. (12,40 euros)

22:00 horas: D'Rockados. Zenith Pub, Churriana de la Vega. (Entrada libre)

22:00 horas: Guille Santa-Olalla. Entresuelo, Granada. (Taquilla inversa)

22:30 horas: Karim y Gustavo Sánchez. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Domingo 16 de marzo