Juan Carlos Ríos (Nación Andaluza): "Si hay tantos hoteles de cinco estrellas, ¿dónde vamos a vivir los granadinos?

Se aproximan las elecciones municipales del 28 de mayo y los candidatos apuran sus últimas oportunidades para mostrar a los granadinos sus propuestas electorales. El debate en Granada gira en torno al empleo, el turismo, la movilidad, la sostenibilidad o la vivienda, aspectos de los que habla en esta entrevista Juan Carlos Ríos, candidato a la Alcaldía de Granada por Nación Andaluza. Ríos reconoce que "hay nervios" y "muchas cosas que hacer", pero se muestra con "ganas de desarrollar esta campaña y ver qué ocurre en las elecciones".

El partido de carácter anticapitalista, revolucionario e independentista, aboga por una remunicipalización de los servicios, una regulación del turismo que no "lleve a los granadinos a vivir en el cinturón metropolitano, la ampliación del Metro de Granada por el Área Metropolitana y a municipios como "Santa Fe o Fuente Vaqueros", así como por la gratuidad de la zona Ora para aquellos granadinos en posesión de la tarjeta de residente.



Pregunta: Antes de comenzar a hablar sobre las cuestiones que le preocupan a los granadinos y granadinas, me gustaría señor Ríos que definiese la esencia de su partido, de Nación Andaluza.

Respuesta: "Nación Andaluza es una organización anticapitalista, revolucionaria, independentista, nosotras pensamos que Andalucía es una nación que esta colonizada por el estado español por lo que aspiramos a su liberación. En estas elecciones municipales nos presentamos en granada porque esta ciudad es importante a nivel cultural, histórico, político y económico. En Andalucía los ayuntamientos sufren desde hace años en manos de los oligarcas, del sector inmobiliario, de los grandes tenedores de pisos de Granada y que no obedece a las necesidades del pueblo granadino, por eso nos presentamos".

P: Vamos a ir tocando diversos temas que afectan a Granada, empezando por el empleo, un empleo centrado en gran parte en el turismo, ¿Hacia donde se dirigen la políticas de empleo de Nación Andaluza para Granada?

R: "Primero hay que hablar de datos, más del 20% de la población en Granada está parada, la vivienda cada vez es más cara, son dos procesos que se entrelazan y que derivan en el empobrecimiento de la ciudadanía. Resulta que tenemos una serie de servicios municipales que están privatizados, eso determina que hay menos empleo, de menor calidad y por lo tanto es uno de los primeros elemento a atajar, la remunicipalización de los servicios municipales. Por otra parte, el Ayuntamiento se tiene que comprometer a que cuando licita, porque no hay otra opción, licite con una empresa privada, no subcontrate a otra empresa porque eso afecta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores. Por último, que las empresas que licitan con el Ayuntamiento, que no tengan sanciones de inspección de trabajo por violar los derechos de los trabajadores, esto es de sentido común y no se está dando".

P: Entiendo que los trabajadores son uno de los principales focos de atención de su partido.

R: "Nosotras traemos un programa que es común para las todas las candidaturas que presentamos en Andalucía y se llama 'Todo el poder al pueblo trabajador'. Es nuestro eje central porque la mayoría de la gente de Granada somos trabajadoras, nos tenemos que levantar a las siete de la mañana para trabajar y poder pagar la casa, las facturas o las cosas que necesitan los niños. Pero, curiosamente, parece que esta no es la Granada en la que piensa el ayuntamiento, ni el alcalde saliente, ni los que parece que tienen más posibilidades de ser alcaldes".

P: La movilidad, otro de los grandes dilemas de la ciudad. La ampliación del Metro es uno de los asuntos más debatidos de las últimas semanas. En materia de movilidad, ¿Qué propuestas plantea Nación Andaluza?

R: "Cuando hablamos de movilidad en Granada tenemos que hablar de una característica muy particular y es que toda la movilidad está en manos de empresas privadas. El Metro se entregó llave en mano a una empresa privada, aunque su construcción costó millones de dinero público. Incluso la zona ORA está en manos de empresas privadas. Los granadinos quizás no saben que la privatización, aprobada por el señor Cuenca en 2019, nos va a costar medio millón de euros, porque ha habido un incumplimiento de contrato. Resulta que el Ayuntamiento no preguntó a los vecinos si querían en sus barrios una zona ORA. Lo primero, la movilidad tiene que ser un servicio municipal, el Ayuntamiento tiene que dejar de externalizar los distintos servicios. Lo segundo, el Metro tiene que tener la misma extensión que tuvo el tranvía en su momento y así lo llevamos en nuestro programa electoral. El problema es que el Metro, el modelo que se está construyendo por parte de PP y PSOE, resulta que es un transporte construido por dinero público y explotado por una empresa privada. El Metro de Granada se tiene que extender no solo por la ciudad, sino también articular toda el Área Metropolitana y alcanzar a municipios como La Malahá, Santa Fe o Fuente Vaqueros. Eso se tiene que hace de manera 100% pública".

P: Le puntualizo dos cosas más de su programa electoral que me gustaría que desarrollase, las licencias a los VTC y las zonas ORA

R: "Estamos absolutamente en contra de que el Ayuntamiento de licencias VTC. Está el servicio de los taxistas, mejorable sí, pero que está regulado. Esto se va a convertir en la ley de la jungla como son otros sectores económicos ya. La zona ORA es el repago. Nosotros pagamos un impuesto de circulación, yo por qué tengo que pagar por aparcar en mi barrio, aunque sea poco, esto es un repago. Nosotras lo que planteamos es que las zonas ORA deben ser gratuitas para los residentes que tengan la tarjeta de residencia en ese barrio".

P: El turismo, otro de los grandes puntos a tratar para Granada. Se habla en las últimas semanas de ese problema o futuro problema que puede haber en la ciudad por la llegada masiva de turistas y la salida casi obligada de los granadinos de zonas como el centro de Granada, ¿Qué propone Nación Andaluza en esta materia?

R: "La convivencia entre granadinos y turistas ha existido siempre, pero ahora ocurre un fenómeno que no ha existido nunca. Vemos que la población actual es tan poca como la que había en los años 70, pero resulta que el precio de la vivienda nunca ha estado tan alto. Si la ciudad pierde población es porque los granadinos se tienen que ir a vivir al cinturón. Aumenta el tráfico rodado, aumenta la contaminación y otra serie de efectos colaterales indeseables. Al turismo hay que ponerle freno, evidentemente la actividad vinculada al turismo tiene que existir y es positivo que exista, pero no puede prolongarse hasta el infinito. Es decir, hasta que ya no quede ni un solo granadino en la ciudad y vivamos todos en el cinturón. Aquí el Ayuntamiento no hace nada, de hecho Francisco Cuenca, el alcalde saliente, está muy contento porque Granada será la segunda ciudad, después de Sevilla con más hoteles de cinco estrellas. Nosotras cuando escuchamos esas cosas, nos preguntamos que si hay tantos hoteles de cinco estrellas los granadinos donde vamos a vivir. Podemos hablar también de las trabajadores de estos hoteles, con conflictos permanentes a causa de sus condiciones laborales. Cuenca tampoco dice nada de esto. El modelo de ciudad que tenemos desde hace varias décadas es para los oligarcas, para la gran burguesía granadina y creemos que es hora de que esto cambie. Habría que establecer limitaciones a los pisos de alquiler, establecer un umbral máximo razonable de visitantes a la alhambra diarios, hay cosas en la que hay que entrar sí o sí. El turismo no es que sea el problema, sino el turismo descontrolado".

P: ¿Cómo se posiciona Nación Andaluza en relación a la Zona de Gran Afluencia Turística?

R: "Nosotras estamos absolutamente en contra de esta medida, la ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y pensamos que el Ayuntamiento no está siendo muy sincero. Tenemos muchas dudas que de Cuenca tuviese la misma posición que ahora si fuese el PSOE quien gobernase en Andalucía. Los trabajadores tienen derecho a un descanso, a la conciliación de la vida laboral y familiar".

P: Ligándolo con el asunto de las viviendas, hacen especial hincapié en los desahucios y en la expropiación de los pisos vacíos de la banca.



R: "La vivienda es un problema real en Granada, solo hay que salir a la calle y preguntar. Lo vivimos en primera persona. Nación Andaluza es una organización de gente trabajadora y lo vemos diariamente. El Ayuntamiento en esto pone parches, no está afrontando de verdad el problema. Lo primero, es curioso que en 2015 Cuenca presentó una propuesta, cuando era concejal en la oposición, para que Granada fuese un municipio libre de desahucios. En 2022, la Oficina de Ocupación, ya denunció que había una ola de desahucios en la provincia. Es curioso que Cuenca que presentó esa moción, no haya dado ni un solo paso para que la institución no trabaje con ninguna entidad bancaria que desahucia, fíjate que medida más sencilla. Un Ayuntamiento puede expropiar, al cabo de dos años, si las condiciones de mantenimiento y rehabilitación de un edificio, vivienda o solar no se dan, el Ayuntamiento puede expropiar esa propiedad, algo que no ha hecho en los últimos 30 años. Hay una serie de medidas que se pueden hacer y no se hacen. Hay un montón de viviendas vacías, que no solo hay que expropiarlas a la banca. Como he dicho antes, este Ayuntamiento no trabaja para la clase trabajadora granadina, trabaja solo para unos cuantos, para los propietarios".

P: Unos últimos apuntes que quiera destacar de su programa electoral

R: "Quiero hace referencia a dos cuestiones. El servicio de ayuda a domicilio que está externalizado y hay que remunicipalizar de manera inmediata. Por otro lado, los libros granadinos que en 1.502 se llevó el cardenal Cisneros que están el la biblioteca del Escorial y en alguna más de la zona de Castilla, aunque hemos invitado al Ayuntamiento para que haga las gestiones oportunas para que Granada recupere esos libros, para que vuelvan al lugar del que nunca debieron salir, pero no hemos obtenido respuesta".