Joventut Badalona: continuidad de un sólido proyecto con tres refuerzos de altura

Este miércoles arranca la segunda jornada de la ACB. Casi sin tiempo para reponerse y para analizar el arranque liguero, los equipos ya se encuentran inmersos en la preparación de su segundo duelo de la temporada, un partido que llevará al Covirán Granada hasta Badalona. Los rojinegros se medirán a una Penya que se estrenará ante su público tras caer derrotado ante el Barcelona en el derbi catalán de la primera jornada por 95 a 76.

Los de Carles Durán afrontan la campaña 23/24 de la ACB con el objetivo de, como mínimo, repetir la actuación del pasado año donde fueron semifinalistas de la Copa del Rey, de la Liga Endesa y de la Eurocup, cayendo en las tres competiciones ante equipos de la Liga Endesa, Lenovo Tenerife, Real Madrid y Gran Canaria, respectivamente. Joventut demostró en la pasada campaña ser un equipo capaz de mirar de tú a tú a los más fuertes de la liga, pero al mismo tiempo, no pudo dar el último paso necesario para la consecución de ningún título. Quizás aquí esté la gran meta del año.

Para firmar otra temporada de ensueño, los verdinegros apenas han realizado modificaciones en su roster, realizando tan solo tres incorporaciones en el mercado de verano. Eso sí, tres fichajes de quilates. No podía ser menos, pues el hueco que dejaron jugadores como Simon Birgander, Joel Parra y Kyle Guy era demasiado grande.

Con las llegadas de Andrew Andrews, Deshaun Thomas y Chinanu Onuaku y la continuidad de Guillen Vives, Pau Ribas, Andrés Feliz, Jordi Rodríguez, Yannick Kraag, Pep Busquets, Vladimir Brodziansky, Miguel Allen, Rubén Prey y su gran estrella, Ante Tomic, los de Badalona han creado una plantilla muy compensada con grandes manejadores y una clara apuesta por un juego interior de gran físico que será un hueso duro de roer para todos sus rivales y, en este caso, para Covirán Granada el próximo jueves.

Deshaun Thomas, un sustituto de calidad para Ante Tomic

Aunque su estreno oficial con la elástica verdinegra fue algo discreto, firmando solo 8 puntos y 4 rebotes, el alero estadounidense ha llegado a la Penya con el papel de ser un sustituto de garantías para Ante Tomic, que cumplirá en febrero 37 años. Thomas se caracteriza por ser un jugador con una gran versatilidad que aporta una presencia física muy importante en pista. Sólido en el tiro a media distancia y con una gran visión de juego, será uno de los hombres a vigilar para los de Pablo Pin.

Además, su experiencia en Euroliga lo convierte en un efectivo de gran valor para un Joventut Badalona que persigue con ansia el título continental. La pasada campaña promedió 10'4 puntos, 6'9 rebotes y 2'8 asistencias con un 82% de acierto desde el tiro libre. Entre sus cualidades, también destaca en el rebote defensivo, debido a su imponente físico de 2,01 y su brillante eficacia cerca del aro. Importante será cubrirlo intensamente a nivel defensivo en el tiro exterior, posición desde la que promedió un 36% de acierto en el 'catch and shoot', por lo que se verá una gran batalla con Kwan Cheatham en esta faceta.

Andrew Andrews: objetivo olvidar a Kyle Guy

Para muchos aficionados será difícil no pensar en las exhibiciones y alegrías que les dio la pasada temporada Kyle Guy. El escolta estadounidense fue uno de los nombres propios de la pasada campaña, pero su destino le ha deparado nuevos rumbos y el Joventut debe seguir adelante. Para cubrir el importante huevo que ha dejado Guy, los de Badalona han hecho una gran apuesta de futuro con el fichaje de Andrew Andrews.

El escolta estadounidense de 30 años, que la pasada temporada promedió 13,4 puntos, 2'6 rebotes y 2,3 asistencias, presenta una combinación perfecta entre talento, versatilidad en el ataque y gran finalizador desde todas las posesiones, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas de la Penya para el presente curso. Cuando el partido se torne demasiado apretado, los balones irán a un Andrew Andrews que se la jugará sin pestañear y que muy probablemente, acabe anotando. Su punto débil reside en la defensa, por lo que emparejarlo con un jugador rápido y rompedor como Joe Thomasson será un posible acierto.

Chinanu Onuaku, el hombre de los tiros libres

En los últimos días el nombre de Chinanu Onuaku se ha hecho viral al comprobar en vivo y en directo su extraña técnica en el lanzamiento de los tiros libres. A diferencia del 99% de los jugadores, el pívot nigeriano mostró en el duelo ante el Barcelona cómo opta por lanzar desde la línea de personal con una cuchara que le permitió la pasada temporada firmar un 70% de acierto.

Más allá de su curiosa forma de tirar los tiros libres, Onuaku destaca por ser un jugador ágil en la zona, aun con sus 2'08 de envergadura y por ser un efectivo de garantías tanto en el plano defensivo como en el ofensivo. La pasada temporada promedió 10'4 puntos, 6'9 rebotes, 2'8 asistencias. En su primera actuación oficial como verdinegro, el pívot firmó 12 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias para 12 de valoración.

Con las incorporaciones de Chinanu Onuaku, Andrew Andrews y Deshaun Thomas, Joventut Badalona refuerza un proyecto en el que seguirán destacando jugadores como Andrés Feliz o Pau Ribas como los grandes manejadores del equipo y generadores de ventajas; Miguel Allen o Yanninck Kraag que aportan una gran versatilidad al juego y gran capacidad atlética; Vladimir Brodziansky, absoluta seguridad sobre la pista siendo uno de los jugadores que mejor actuación firmó ante el Barcelona y, como no, Ante Tomic, el gran líder de este proyecto y el rival a batir bajo aros si se quiere un mínimo dominio del juego interior. Poco variará el Joventut que recibirá a Covirán Granada en el Olimpic este jueves del que vivió en primera persona la permanencia de los rojinegros. Eso sí, ya no es un partido de puro trámite, los de Carles Durán también se juegan la primera victoria de la temporada y ante su público, una afición verdinegra que no dejará jugar a placer a los granadinos.