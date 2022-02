Un joven denuncia que ha sido expulsado de la Alhambra por llevar una bandera 'granadinista'

La Asociación de Jóvenes Granadinistas ha denunciado que se ha expulsado este sábado por la mañana a un granadino de la Alhambra por llevar una bandera blanca con la granada a sus espaldas, a modo de capa.

"El visitante accedió al monumento desde un primer momento con la bandera en su espalda y nadie del personal le advirtió de que no pudiera llevarla", asegura en un comunicado la Asociación de Jóvenes Granadinistas. Sin embargo, a su llegada a los Jardines del Generalife, miembros del personal del monumento le invitaron a guardarla. Él preguntó que por qué debía hacerlo y la respuesta que obtuvo fue que la normativa estaba en la web. "La realidad es que no existe ningún punto que indique que no se puede llevar una bandera en la espalda", apuntan en el comunicado.

"Al no ver motivo para retirar la bandera, este granadino ha sido expulsado de la Alhambra por no quitarse de su espalda la bandera. La justificación final acabó siendo que puede dañar el monumento, una excusa absurda que evidencia las motivaciones políticas para expulsar a este granadino", según denuncia la Asociación de Jóvenes Granadinistas.

El afectado ha interpuesto una hoja de reclamaciones ante el Patronato de la Alhambra por la discrecionalidad de la expulsión. Esto, para la Asociación Jóvenes Granadinistas, es "un claro signo más de que la Alhambra no está gobernada por y para Granada, sino por y para Sevilla". "Estamos seguros que de haber sido una bandera andaluza no habría existido tal problema. Exigimos a su vez explicaciones a la directora del Patronato, que aclare a qué se ha debido esta arbitraria expulsión", añaden.

GranadaDigital ha contactado con el Patronato de la Alhambra para conocer su versión sobre lo sucedido. Según fuentes del Patronato, "el visitante ha sido desalojado en cumplimiento de la normativa en vigor, de 16 de enero de 2020", que establece que "todas las personas visitantes deberán comportarse de manera correcta durante la visita, respetando los espacios que visitan y evitando en lo posible perturbar al resto del público”.

En dicha normativa, también se indica que “los visitantes deberán atender en todo momento las instrucciones del personal empleado del PAG, así como del personal del servicio de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su caso".

No obstante, y según las mismas fuentes, desde el servicio correspondiente se estudiará la queja del visitante para esclarecer los hechos.