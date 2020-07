José Raya: “El fútbol sala granadino tiene talento de sobra, sólo falta una apuesta firme”

José Raya ha pasado de ser una de las grandes promesas del fútbol sala español a consolidarse como futbolista en la élite. Granadino de cuna, comenzó su trayecto en la A.D Mutrayil. Fue seleccionado por la granadina y por la andaluza. Tras despuntar en el equipo motrileño fue contactado por Inter Movistar. Allí pasó varios años en las categorías inferiores hasta que fue cedido al Peñíscola, luego se trasladó otro año a Ferrol, para jugar con el Parrulo, y el último año de cesión lo disputó en Segovia. Fue en el verano de 2019 cuando Inter volvió a contactar con su canterano para hacerle ficha de primer equipo, y la temporada no pudo ir mejor. En el primer año de Tino Pérez a los mandos del conjunto azulón ha conseguido firmar una temporada excelente, que ha finalizado como campeón de la LNFS.

Pregunta (P): ¿Cómo fueron los primeros años fuera de Granada?

Respuesta (R): Bueno, nosotros ganamos el campeonato de España cadete con el Mutrayil, y fue a partir de ese momento cuando me contacta Inter y me traslado a Madrid. Al principio fue difícil, porque supuso un salto de nivel muy grande. El año cedido en O Parrulo Ferrol me sirvió para adaptarme a la primera división. Luego en Segovia ya conté con muchos más minutos y me aclimaté a la máxima categoría. Trabajé mucho, hice buen año y regresé a Inter con contrato de primer equipo.

P: ¿Fue fácil integrarse en una plantilla llena de estrellas?

R: Llegué muy joven, con tan solo 22 años no es sencillo adaptarse a un plantel con futbolistas tan consolidados en el fútbol sala profesional, Ricardinho, Gadeia, Ortiz… No obstante, siempre me he sentido arropado por ellos. La competencia ha sido buena, creces mucho como jugador, al final estás en el mejor equipo del mundo, el nivel de exigencia es muy alto. Si quieres jugar, tienes que apretar.

P: ¿Cómo valoras el cambio de proyecto de Inter? ¿Crees que la marcha de los jugadores estandarte te va a favorecer?

R: La transformación del equipo ya empezó el año pasado con la llegada de Tino al banquillo interista. A mí personalmente me sentó bien, al principio jugaba poco, me costó adaptarme, pero conforme ha ido pasando el tiempo, me he esforzado y me he ganado la confianza del míster. En los playoffs ya disputé bastantes minutos. Respecto a la salida de los jugadores, creo que me va a favorecer, ya conozco la filosofía de Tino y siento su confianza. Ahora es el momento de dar un paso hacia delante y ayudar a los compañeros que lleguen al equipo.

P: La LNFS se encuentra en un estado convulso ahora mismo. ¿Crees, como Rubiales, que los derechos televisivos del fútbol sala deben comercializarse o sigues la línea de Javier Lozano y crees que estos deben seguir cedidos a la LNFS?

R: Es un tema delicado, yo no me voy a meter en ese conflicto, no pinto nada ahí, es algo que tienen que resolver entre ellos. Lo único que pienso, personalmente, es que todos los equipos deberíamos ir en una misma dirección, mirar por aquello que sea más beneficioso para el fútbol sala y para que este sea más visible.

P: Por último, ¿qué perspectivas de futuro le auguras al fútbol sala granadino?

R: El fútbol sala granadino está un poco parado, Granada le debe dar más protagonismo a este deporte. Al final, los jugadores que destacamos en la provincia nos vemos obligados a salir fuera. Creo que sería muy bueno tener un equipo en segunda división. Hay que apostar por el Sima Peligros, que está en Segunda B, para que sirva de trampolín a la élite. En Granada no se apuesta por el fútbol sala y si no se le da visibilidad, todos los chavales se terminan yendo a fútbol 11. Por falta de talento no es, en Granada hay jugadores para jugar en Segunda y en Primera división, sólo hace falta un proyecto sólido que le dé un impulso a este deporte.