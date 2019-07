José Mercé y Tomatito, el ballet de Víctor Ullate y Dulce Pontes, en el I Festival de Otoño de Granada

José Mercé y Tomativo, el ballet de Víctor Ullate y Dulce Pontes componen por ahora el ambicioso cartel del I Festival de Otoño de Granada, que se celebra entre los días 27 de septiembre y el 11 de octubre, impulsado por el Palacio de Congresos de Granada y con la finalidad de “presentar una programación innovadora, de calidad y excelencia, con la presencia de los mejores artistas, en las disciplinas de la música, la danza, el flamenco y las artes escénicas”.

La programación completa irá anunciándose en las próximas semanas, según fuentes de la organización, pero por lo pronto ya se puede confirmar que José Mercé y Tomativo actuarán el 27 de septiembre en la sala García Lorca del Palacio de Congresos para presentar su espectáculo De verdad.

José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, han vuelto a coincidir en una misma idea: grabar un disco juntos y hacer una gira para llevar su música a los escenarios más importantes del mundo. El título del álbum es De verdad y el objetivo lo tienen claro: reivindicar el flamenco como música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece. Su alianza está a punto de hacer historia.

De verdad es toda una reivindicación del flamenco más puro, una lección magistral en toda regla, un disco como no se hacía desde hace mucho tiempo. La grabación del nuevo álbum se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce. “En De verdad tocamos todos los palos que afortunadamente existen en el flamenco: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas…”, subraya Tomatito, guitarrista y productor del disco. “Yo nunca me he ido del flamenco. Yo hago otras cosas pero siempre suena el flamenco ahí. Siempre reivindicamos el flamenco. Yo seré flamenco hasta que me muera”.

Mercé ahonda en la misma idea reflexionando también sobre otras características de su carrera: “Los dos hemos nacido flamencos, en un entorno familiar muy flamenco y, aunque muchas veces la gente vea que yo estoy haciendo una canción pop, es porque en ese momento estoy haciendo otra historia. Otra cosa es que cante una canción como ‘Al alba’ como un cantaor. Igual cuando hice el disco de duetos. Pero eso no es flamenco. Flamenco es lo que hemos grabado en ‘De verdad”, destaca el cantaor.

Las raíces del flamenco más puro quedan al descubierto en De verdad. La colección de canciones compuestas por Kiki Cortiñas permiten a los dos maestros lucir sus mejores galas como intérpretes. “Eso lo tenemos que dar nosotros. Y nosotros no somos recién llegados. Sabemos sacar lo mejor de nosotros en el estudio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros no tenemos que pensar las cosas, tenemos que hacerlas como sabemos”, subraya Tomatito.

El 4 de octubre, también en la sala García Lorca, le toca el turno al Víctor Ullate Ballet, con la dirección artística de Lucía Lacarra. Pondrá en escena Carmen, una historia que tiene más de un siglo desde una nueva mirada a través del Ballet de Víctor Ullate: contemporánea, vanguardista, rompedora. Más de cien años después de su estreno, esta nueva propuesta quiere alejarse de los tópicos y lugares comunes para adentrarse en la esencia de la historia y arrojar nueva luz sobre uno de los personajes más poliédricos de la ficción contemporánea.

Víctor Ullate, estrella internacional de la danza, fundó en 1988 la compañía que lleva su nombre y que está cerca de cumplir sus treinta años de trayectoria. Víctor Ullate es el director y cuenta desde 2001 con Eduardo Lao como director artístico. El talento y el esfuerzo de ambos artistas son claves para la permanencia y el éxito de esta compañía excepcional.

Desde el momento mismo de su creación, el Ballet Víctor Ullate se convirtió en la primera compañía privada española de nivel internacional, en cantera de bailarines estrella y en un emblema de la danza en España. A lo largo de estos casi treinta años, el rigor y la exigencia han sustentado la selección y formación de bailarines, la elección y creación de coreografías, la creatividad y el nivel de los espectáculos. Por eso la calidad de la compañía se ha mantenido constante. Hoy, como hace dos décadas y media, el Víctor Ullate Ballet es una garantía para el público: de emoción, de belleza, de calidad, de Danza. Recientemente se ha incorporado como Directora Artística a la gran bailarina y coreógrafa Lucía Lacarra.

El día 11 de Octubre, también en la sala García Lorca, Dulce Pontes, presentará su último trabajo, Peregrinaçao, una reivindicación ibérica en la que la artista pasa de pianista a percusionista de tambores, djembes, botellas y todo lo que pueda percutir. Cinco años le ha llevado a dar forma a Peregrinaçao como una artesana de los sonidos y la colaboración de Antonio Pinheiro da Silva.

La que sin duda es la cantante portuguesa más importante del momento se presenta en Granada acompañada de Juan Carlos Cambas (piano), Paulo Lima Da Silva (percusión), David de Zaccaria (cello), Amadeu Magalhaes (gaita, flauta, cavaquinho) y Marta Pereira Da Costa (guitarra portuguesa)