José Mercé, Tomatito o ‘Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños’ entre los espectáculos destacados de esta semana

GranadaDigital, en colaboración con la página web Conciertos en Granada se encarga de ofrecer la agenda cultural de esta semana. Estas jornadas estarán cargadas de todo tipo de géneros musicales como blues, jazz, rock o flamenco entre otros. Generalmente las actuaciones contarán con la entrada libre.

Arranca la semana y con ello la agenda cultural el lunes 22 de julio con la actuación de Mississippi Martínez a las 21:30 horas en Lemon Rock y un espectáculo flamenco en el Parque del Majuelo de Almuñécar a las 22:30 horas.

Para el martes 23 de julio, Natch Fogerty llega a Lemon Rock para dar su concierto a las 21:30 horas y Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños a las 22:00 horas en el Teatro Generalife.

El miércoles 24 de julio comienza con la actuación en Lemon Rock de My Monkey a las 21:30 horas. A las 22:00 horas se simultanean dos actuaciones Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños en el Teatro Generalife y Sacromonte Cuna de Flamencas en el museo Cuevas del Sacromonte.

El taller de recuperación de Música tradicional, Recordando a D. Manuel Palma Morales, de Íllora, en el Parapanda Folk 2019 tendrá lugar a las 22:15 horas. Más tarde, a las 22:30 horas tendrá lugar la actuación de Jerónimo Maya en la Peña La Platería.

Música en el Aljibe pone el punto de partida al jueves 25 de julio a las 21:00 horas en el Carmen del Aljibe del Rey. Tres actuaciones para las 21:30 horas, Popi González en Lemon Rock, Margaux en el Colegio de Abogados de Granada y Manuel Imán en el Carmen de la Victoria.

Otras tres actuaciones se concentrarán a las 22:00 horas, Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños en el Teatro Generalife, Charles Turner y Bjorn Ingelstam Quartet en la Plaza de las Culturas del Museo Caja Granada y el Callejón del Duende en el Moma Restoba de Atarfe.

Para ir finalizando la jornada, a las 22:15 en el Parapanda Folk 2019, Mielotxin y la Banda de Villa de Íllora y finalmente a las 00:00 horas Jam Session en la Soleá.

El viernes 26 de julio dejará nueve actuaciones. Sebastián Orellana y Martín Benavides a las 18:00 horas en el Lemon Rock. Apache y Fitoscopia a las 21:00 horas en Güéjar Sierra.

También a las 21:00 horas, se unen, Antonio Canales, Segundo Falcón Manolo Franco, Rafael Riqueni y Paco Jarana en el auditorio Manuel de Falla por el Festival Internacional de Guitarra.

A las 21:30 horas se darán cita Ñaco Goñi Blues Band, Mingo y the Blues Intruders, La Blues Band de Granada, Sleepy Roosters y Xilanco´s Blues en el Coliseo de Atarfe.

Gosped Molotov en el Mirador de Nivar y Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños en el Teatro Generalife comenzarán a las 22:00 horas.

Anxo Lorenzo y los Jóvenes Clásicos del Son actuarán en Íllora a las 22:15 horas. En Alexis Viernes, a las 23:45, Elegante y Embustero y por último, Trasnoches a las 00:00 horas en la Soleá.

El medio día será el punto de partida para un sábado 27 de julio de lo más concurrido, el Auditorio Manuel de Falla actuará el European Medical Studnets´ Orchestra and Choir. Mabel Millán a las 21:00 horas en el Centro Federico García Lorca y Uralita y los Fibroesqueletos en 18 Nudos de Salobreña.

Lorca y la Pasión, Un Mar de Sueños a las 22:00 horas en el Teatro Generalife. A esa misma hora llega la esperada actuación de José Mercé y Tomatito en La Fabrica Azucarera Nuestra Señora del Pilar y Queen Forever y The New Band en Güéjar Sierra.

A las 22:15 horas en el Parpanda Folk, Marisa Valle Roso y Korrontzi. A las 22:30 horas Ketama en el Parque del Majuelo en Almuñécar. En Castillejar, a las 23:00 horas Triana y Vanessa Villegas y Bazar de Duendes.

Dos actuaciones cierran las jornada del 27 de julio a las 00:00 horas , Trasnoches en La Soleá y The Replicans en Alexis Viernes de Santa Fe.

Para finalizar la semana, el domingo 28 de julio programa cuatro actuaciones, A las 17:30 horas en Lemon Rock, Tomy Basso. Inés y los Inesperados a las 18:00 horas en Salobreña. Flamenco a la Sombra de Parapanda en el Parapanda Folk 2019 a las 22:15 horas y por último One for my Baby a las 22:30 horas en el Parque del Majuelo de Almuñécar.