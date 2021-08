Los Juegos Paralímpicos de Tokio dieron comienzo el pasado martes tras años previos llenos de preparativos de todas las clases, sumados al año de retraso debido a la pandemia, y culminarán en 12 días de la tan esperada competición mundial. Este año, la delegación española cuenta con 18 deportistas andaluces, entre los cuales está el granadino José Manuel Ruiz.

La expedición paralímpica llegó al aeropuerto de Narrita el pasado viernes, y ya se encuentra en la Villa tras los pertinentes controles covid, el traslado, la entrega de acreditaciones y adjudicación de apartamentos. Antes de salir a Japón, José Manuel expresó su felicidad por el viaje en sus redes: “Hoy al fin llegó el día, #7enTokio será realidad”. Participar en siete ediciones de los Juegos Olímpicos es toda una hazaña, y más tras la odisea de los últimos meses, desde la intervención en su pierna derecha el pasado 30 de marzo.

El palista accitano participará, en principio, tanto en la modalidad individual como en la de dobles y Juan Bautista será su compañero en esta. Como han expuesto fuentes cercanas a Ruiz, “todo dependerá de cómo se encuentre”. Tras la operación, puso todo su empeño y fuerzas en poder volver a competir y ha conseguido llegar a Tokio. Durante los meses de recuperación, José Manuel ha estado entrenando con una férula en su pie derecho, para limitar su movimiento y evitar una recaída, y es posible que la use durante los partidos de la competición, ya que está homologada para su uso en los partidos.

En las semanas previas a la cita olímpica, Ruiz ha estado en Madrid, en un grupo burbuja con el resto de los deportistas, antes de partir a la ciudad nipona. Tras los meses de recuperación, se encuentra en buena forma para comenzar. Estas últimas semanas de preparación han servido para afinar los últimos detalles antes de competir pero, tal y como afirmó José Manuel, “siempre es duro estar fuera de casa, lejos de la familia y los amigos”.

Confirmados los grupos en los Juegos

La primera cita para José Manuel Ruiz es en la madrugada de este 26 de agosto, en el Gimnasio Metropolitano de Tokio. El accitano ha quedado encuadrado en el grupo B, junto al indonesio David Jacobs y al montenegrino Luka Bakic, según dieron a conocer el Comité Paralímpico y la Federación Internacional de Tenis de Mesa el pasado lunes. En este grupo solo hay tres participantes, de manera que Ruiz solo disputará dos partidos, y pasarán a la siguiente ronda dos de los tres palistas.

Jacobs ocupa actualmente el segundo puesto del ranking mundial. El indonesio y Ruiz se han enfrentado en ocho ocasiones, con tres victorias a favor del granadino, la última en el open de Eslovenia de 2015. Desde entonces, solo se han vuelto a medir en una ocasión, en el Spanish Open de 2018, en el que José Manuel cayó en un ajustado partido. Por otro lado, Luka Bakic, en el puesto doce del ranking, se ha enfrentado dos veces a José Manuel Ruiz y en ambas ocasiones- el europeo del 2019 y el Costa Brava Open del 2020- le ha ganado.

Una cita difícil

Los séptimos Juegos Paralímpicos de José Manuel Ruiz comienzan con un grupo complicado, tal y como él afirma: “En una competición como esta no hay rival fácil. Me ha tocado el cabeza de serie número dos, David Jacobs, al que me he enfrentado en numerosas ocasiones, zurdo como yo, y será un partido muy disputado. Creo que su forma de jugar no me viene mal del todo, y lo pelearemos. El otro rival, Bakic, lleva menos tiempo en el circuito paralímpico, tiene una forma peculiar de jugar, utiliza una goma poco usual, y hace que sea un juego poco vistoso y difícil de jugar, va cambiando mucho los efectos o el ritmo de la bola… Ya he jugado con él en otras ocasiones y me ha costado mucho contrarrestarle. Afronto el grupo con la esperanza de que, en un grupo de tres que estamos, pueda al menos conseguir una victoria, estar en la pelea y poder pasar a cuartos de final”.