José Carlos Ortega: "Tenemos que conseguir que la gente joven se quede y trabaje por Huétor Santillán"

José Carlos Ortega, alcalde de Huétor Santillán, es el invitado de esta semana en 'Nuevos líderes para nuevos territorios'. A sus 35 años, se encuentra en el ecuador de su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de su pueblo. Apenas le quedan unos meses para que le caduque su carnet de la asociación de jóvenes del municipio, pero se siente parte de la juventud hueteña y recalca la importancia de velar porque se queden y trabajen por su localidad. La creencia de que "puedes cambiar tu pueblo" y la confianza en su equipo son los ejes de un regidor que se marca como objetivos fundamentales en esta etapa que su campo de fútbol sea de césped, proteger de vertidos el río Carchite y dar el primer paso para que se construya una nueva biblioteca.

Pregunta (P): Segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Huétor Santillán, ¿qué pudo extraer de la primera experiencia siendo un alcalde joven?

Respuesta (R): Fue complicado. Me lo propusieron y yo venía de la empresa privada, una constructora familiar, y estaba muy a gusto. Realmente es totalmente diferente a la empresa privada, pero sobre todo los inicios son muy complicados. Si no tienes un buen equipo, si no tienes gente que te acompañe y sepan lo que ha sido el trabajo en la administración local o como alcalde o concejal... Fue muy complicado, pero muy gratificante. No sabía lo que era 'cambiar' el día a día de los vecinos y eso era lo que a mí me hacía sacar fuerza e intentar aprender de alcaldes compañeros de la comarca, de Granada, de Víznar, de Alfacar. Esa gente que también le tengo que agradecer porque me echaron una mano. No somos de ideologías iguales, pero se esforzaron en que teníamos que sacar adelante una comarca y me apoyaron muchísimo, pero fue complicado. Venir de la empresa privada, entrar a una administración en la que no había deudas y no había historias extrañas. Como yo digo, sin experiencia ninguna, era totalmente diferente a la actividad empresaria privada y desde aquí, a todos los que me echaron una mano, sobre todo desde mi partido, pues darle las gracias.

P: ¿Cuáles son los proyectos clave de esta etapa que se encuentra justo en su ecuador?

R: Tengo que recalcar que sin un buen equipo no sacas los grandes proyectos. Huétor Santillán necesitaba unas grandes infraestructuras, que desde el 2019, desde que entramos el equipo de gobierno, se tomó una línea en la que tenía que cambiar, por ejemplo, lo más importante era el tema de sanidad. El consultorio médico, porque no teníamos una infraestructura, un consultorio como merecía ya Huétor Santillán, que iba creciendo. Desde 2019 hemos ido creciendo y necesitaba ese tipo de infraestructuras, también como en la pista del colegio CEIP Sierra de Huétor, que también se iniciaron las obras en 2019 y se inauguró antes de que comenzara la pandemia. No podemos olvidar que también hemos tenido ahí una pandemia entremedias. Entre los proyectos más importantes que seguramente tenemos para esta legislatura, estamos trabajando en ello, es el campo de fútbol. En la provincia creo que hay pocos campos de fútbol que no tengan césped y estamos trabajando en ello conjuntamente con la Junta de Andalucía y la Diputación, que ahora salen de la Diputación también una serie de subvenciones que van relacionadas a los polideportivos.

Creo que es nuestro pilar fundamental para esta legislatura, el comienzo por lo menos, no puedo adelantarme, es decir que tenemos ya la cesión de un edificio para la construcción de la biblioteca municipal. La actividad cultural que tenemos es importantísima y creo que esos vecinos, todos los que apuestan por la cultura, necesitan esa biblioteca. Es una infraestructura que no es obligatoria para Huétor Santillán, pero el equipo de gobierno se ha puesto en marcha para realizar ese edificio, no solo para la gente que realiza esa actividad cultural, sino también para la gente que necesita estudiar. No tenemos esa infraestructura que demandan los vecinos.

Esos serían los dos proyectos claves, pero también tenemos en la cabeza que a nivel medioambiental, con el río Darro y el río Carchite, que nos bifurcan. Necesitamos que se cambie por parte de las administraciones más grandes, con ayuda de la diputación y sobre todo de la Junta de Andalucía, los vertidos. Los vertidos son un proyecto importantísimo que se lleva intentando hacer desde 2003, hace muchísimos años. Hemos intentado sacar el río Darro, que es de Bien de Interés Cultural (BIC) y se han realizado obras en el 2019 para esos saneamientos, esos vertidos que se vaciaban al río. Hemos conseguido paralizar el río Darro, pero estamos trabajando en el río Carchite, que también necesita un empujón para poder llevar esos vertidos a las depuradoras a la EDAR que tenemos, que funciona correctamente y que necesitamos que ese proyecto salga adelante. Esos serían seguramente los tres proyectos que nos marcamos en esta legislatura.

Implicación con la Sierra de Huétor

P: Ha mencionado de pasada la Sierra de Huétor. Hábleme de la implicación del municipio con este Parque Natural

R: Nosotros somos el pueblo que encabeza el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Se compone por 7 municipios, pero el término municipal que nosotros tenemos de 90 kilómetros cuadrados es casi el 100% Del Parque Natural. Nosotros tenemos el núcleo de Prado Negro, que también es una pedanía que está dentro de la zona del Parque Natural y Red Natura, que es zona de especies conservación, pero aparte tenemos el 86,2% del Parque Natural. Se compone por Víznar, Beas de Granada, Diezma, Alfacar, por estos municipios que también hacemos una especie de comarca, pero nosotros somos el pueblo insignia y cada día intentamos achuchar el Ayuntamiento con la Junta Andalucía, en la Consejería de Medioambiente o en la Delegación de Medioambiente, intentamos pues tener esa importancia que creo que después de muchos años no la tenían. Nosotros nos sentíamos un poco más abandonados y ahora hemos intentado sacar con una serie de programas, que son los PFEA, no sé si son catorce kilómetros de senderos en los que se han señalizado, se han protegido por peligrosidad de caída y se han hecho unos trabajos excelentes por parte de estos programas que son necesarios. Intentamos atraer a esos turistas que, a quince kilómetros de Granada, tienen el Parque Natural de la Sierra de Huétor en los que pueden disfrutar áreas recreativas, Florencia, la Fuente de los Potros, Las Mimbres. Huétor Santillán tiene que achuchar para que salgan grandes proyectos y que la gente no se tenga que ir a otros sitios. No es menospreciar otros parques naturales, pero creo que necesita un pequeño empuje más para que florezca ese turista de aquí más céntrico de Granada y que nos ayude, que avance también Huétor Santillán.

P: La Sierra de Huétor es además protagonista en algunas de las carreras que impulsan desde el pueblo

R: Sí. Tenemos la carrera, el circuito por montaña que es de la Diputación, una colaboración importante en la que desde 2019 estamos intentando desde la Concejalía de Deportes, que la lleva Jesús Carrillo, la importancia del Parque Natural con una serie, con tres categorías en las que cada año siguen aumentando esos corredores. Lo primero es la importancia del Parque Natural, la organización y sobre todo el disfrutar en un entorno tan magnífico. Es un lujo para los corredores y sobre todo para los que los organizamos.

P: También ha citado el plano cultural. Tienen próximamente el Premio Extraordinario María Moliner

R: El concejal de cultura Tomás Pérez y la bibliotecaria tienen el trabajo que han hecho para conseguirlo porque es extraordinario y creo que pocos municipios lo han conseguido en Granada. Para mí un orgullo el trabajo que se ha hecho desde la biblioteca encabezado por Tomás y sobre todo la implicación de los vecinos, del centro cultural, de la asociación de mayores, la asociación de jóvenes, el CEIP Sierra de Huétor y su AMPA. Eso hace que la cultura vaya creciendo con muchas propuestas como también el segundo Premio Nacional de Poesía, que es importante. Creo que se ha reflejado a nivel nacional y es un premio muy merecido para Huétor Santillán. Puedo decir que con 2.154 personas en el municipio, que cada vez que se haga un acto de cultura se llene con 100 o 200 personas es un orgullo. Ese trabajo que realiza la bibliotecaria con todas las asociaciones es excelente. Tenemos que seguir. El tema de la biblioteca, es importantísimo que se nos escuche, que se nos atienda y que se nos dé esa oportunidad de poder realizar en esta legislatura la construcción de una nueva.

P: Especialmente si ven esas ganas y esa implicación del pueblo

R: Para un alcalde lo más importante es que vea que la gente se mueve y se implica. También ayuda al municipio cuando realizas un evento, que al final nos cuesta trabajo porque tenemos un presupuesto escaso, ves que la gente responde. Tienes que trabajar y si tienes que ir a la Diputación, a la Junta de Andalucía, a cualquier ministerio para pedir ayuda para que se realice este tipo de eventos o en este caso esta infraestructura tan importante para el municipio, que lo he dicho antes, que no es obligatorio, pero yo creo que hay que saltarse a veces este tipo de legislaciones. Somos un pueblo de 2.154 habitantes en el que la participación es muy muy activa por parte de todos los vecinos, asociaciones y colectivos. Vamos a intentar arropar a estos municipios que hacen grande la cultura porque al final si tú tienes una buena infraestructura, digámoslo así, con respecto a los eventos que hacemos de cultura, va a ser un pueblo mucho mejor. Ver a los críos de 6 a 15 años antes de que se vayan al instituto a Granada, la implicación que ponen para este tipo de eventos, como el segundo Premio Nacional de Poesía, que participa gente importantísima a nivel poético en toda España. Verlos es una ilusión que te da fuerza para intentar que te ayuden como sea. Para mí es un orgullo tremendo y respecto a la cultura de Huétor Santillán y sin menospreciar a otros pueblos, creo que con el presupuesto que tenemos, hemos subido desde 2019 de 35.000 a 80.000 euros, es una apuesta muy actual a la demanda que tenemos y tenemos que seguir trabajando para que sigamos sumando a esa partida. Ya me esforzaré con el concejal de Cultura y el equipo de gobierno y pediré a las demás administraciones que sigan echándonos la mano.

P: Miguel Ángel Padial, presidente del Centro Cultural y jefe de la agrupación de voluntariado de Protección Civil de Huétor Santillán le pregunta sobre las directrices que ofrecería a la ciudadanía para el pueblo que desea para el futuro

R: Las directrices son las que llevamos desde 2019. Nos marcamos una modernización, un trabajo selectivo, una implicación con los vecinos constantes para seguir mejorando su vida, su día a día. Es importante el esfuerzo que se hizo para intentar infraestructuras claves como decíamos del consultorio, de la pista de fútbol o los vestuarios del campo de fútbol. Las directrices son la modernización, el crecimiento, seguir apostando por la cultura, por la juventud, que es importantísimo un pueblo como Huétor Santillán que tenga una asociación de jóvenes tan activa como como la tenemos, y por supuesto el camino que seguimos es mejorando esas infraestructuras, parques infantiles, la relación con el parque natural y creo que ese camino es el que tenemos que seguir porque el futuro de Huétor Santillán sigue creciendo y vamos a intentar seguir luchando porque queda mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir arropando a nuestros vecinos y que Huétor Santillán esté en el lugar que se merece.

Cercanía para conocer las necesidades de la juventud

P: Álex Beato, portavoz de la Asociación de Jóvenes de Huétor Santillán, le hace una cuestión relativa a la involucración de los mismos en ese futuro de la localidad

R: Los jóvenes somos el motor del municipio. No sólo del municipio, sino a nivel nacional, autonómico, provincial y local como en este caso. Creo que la mayor problemática que tienen en Huétor Santillán, y no lo debemos esconder, es sobre todo la vivienda.

Huétor Santillán geográficamente está compuesto por un valle muy escarpado en el que la construcción de vivienda se ha encarecido muchísimo, como a nivel nacional, pero esa es la problemática que veo más en los jóvenes de nuestro municipio. Estamos intentando realizar el plan básico municipal, una nueva ordenación territorial local para que pueda crecer el municipio en una escala de 10 años/1.000 habitantes porque creo que sería brutal para Huétor Santillán. Me gustaría que creciera como vamos, pero para los jóvenes la problemática es la vivienda. Se tendrían que reforzar estas subvenciones para poder sacar estos planes básicos locales de urbanismo porque necesitamos esa ayuda para que la gente joven se quede en su municipio.

Respecto a la pregunta, la implicación que tiene la asociación de jóvenes es con todos. Si nos vamos a principio de año, nos vamos con los Reyes Magos. Tenemos una participación que, con un presupuesto muy escaso, nos tiene que echar siempre una mano la asociación. En este caso, la asociación de jóvenes siempre se implica desde los más pequeños hasta los que si están apuntados. Nos ayudan a elaborar la carroza, los disfraces y ellos también se disfrazan. En el tema cultural también echan una mano enorme, pero sobre todo en las fiestas.

En las fiestas de Huétor tenemos un día sólo para ellos. Los que se involucran intentan apoyar hasta de su cuota. Esa implicación que hacen los jóvenes también nos exige muchas cosas como una sala de estudios o la biblioteca. Tenemos que seguir trabajando en ese camino para intentar que esta gente se quede en Huétor y siga trabajando por Huétor. Que vean que su administración local trabaja también para ello y que los políticos sigamos apostando por ello.

P: Ha recogido la pregunta hablando en primera persona, ¿ayuda ser un alcalde joven a estar cerca de esas necesidades y problemas de la juventud?

R: Creo que ya he salido de la asociación porque era hasta los 35. Me quedan unos meses en la asociación, pero estando siempre con ellos. Se ha trabajado también en el pasado con la gente joven, creo que a un nivel más bajo, pero tenemos que seguir con ellos. Ver encabezando a alguien también joven, que empecé con 29 años recién cumplidos, pues ellos vieron que podía haber un cambio. En el programa de 2019 se apostó y se llevaba la ayuda para la creación de esta asociación y tenemos que seguir trabajando.

Tenemos que apostar por los jóvenes. Mi equipo de gobierno tiene también una media edad muy joven. Tenemos, por ejemplo, a la concejal de festejos, que acaba de cumplir 30 años, así que nos consideramos un equipo de gobierno joven. Hay que trabajar para todas las edades, pero sobre todo hay que apostar por los jóvenes.

Somos el futuro de Huétor Santillán. Con actividades, fomento del deporte, del estudio e intentar hacer una programación de festejos. Esa implicación es necesaria. Que se sigan implicando los jóvenes en todas las actividades que realiza el Ayuntamiento.

P: ¿Qué tienen preparado para este año en ese programa de fiestas?

R: La concejal de festejos, Andrea, que lleva también ayuda a domicilio, comenzó esta andadura en la segunda legislatura conmigo. Se está implicando muchísimo, trabaja muy bien por las fiestas y creo que, al hilo de que entramos en 2019, cuando algo te sale bien, no podemos cambiarlo. Las fiestas de Huétor que tenemos primero, las fiestas de Prado Negro, son el 25, 26 y 27 de julio del patrón Santiago Apóstol. Luego comienzan seguidas del 29 de julio al 4 de agosto las de Huétor Santillán. Tenemos una actividad cultural con la banda municipal, que tenemos una banda municipal excelente y el director cumple 25 años en ella.

También tenemos obviamente a nuestros patrones presentes, que son San Sebastián y la Virgen de los Dolores. La actividad que realiza Andrea desde el día 31 al 4 de agosto, pues toda esa preparativa lleva desde principios de mayo con temas de orquestas, día del rock, día de los jóvenes, día de los mayores, que este año ha hecho un cambio muy interesante, que es una cena sólo para para los mayores.

Tenemos también desde una yincana para niños desde 3 años hasta los 18, todo tipo de colchones o el día de la espuma. Andrea tuvo la iniciativa, no se había sacado antes, el tema de la ludoteca. Esa ludoteca para que los padres puedan dejar a su hijo y puedan disfrutar también ellos un rato de sus fiestas patronales. Andrea hace una labor por las fiestas tremenda. Desde aquí también tengo que aprovechar para invitar a la gente que nos quiera visitar. En esas fiestas patronales nos visita mucha gente. Pienso muchas veces que ya se nos queda chica la plaza. El disfrute de la gente, la acogida que tiene también del hueteño, pues es muy agradable y sé que a la gente le va a encantar la fiesta.

P: Hábleme de las iniciativas para mayores como su parque biosaludable, que no parezca que sólo piensa en los jóvenes

R: Hay que intentar llegar al máximo número de personas para mejorarle su vida y mejorarle sus infraestructuras, sus calles, sus farolas, un banco, etc. Con los mayores también tenemos una asociación muy activa en la que también cooperamos. Este año pasado se le cedió, donde estaba el consultorio antiguo, una habitación para su uso, que también la tienen conjuntamente con la asociación de mujeres, que la llevan entre ellos dos. Esta semana tengo que firmar otra vez de nuevo el convenio con ellos de esa cesión.

Esta actividad que tienen ellos incluye desde viajes que se le intenta abonar o la comida de navidad o por ejemplo en las fiestas. Tenían que subir a una infraestructura que se llama 'La era' donde estaba el antiguo parque biosaludable. Decidimos el año pasado invertir en ese parque biosaludable, que estaba más céntrico, al lado del consultorio. Es importante que no tengan que irse lejos.

También colaboramos mucho con el centro de día, que es una empresa particular, pero intentamos tener una actividad con ellos, que también participen, se relacionen en el pueblo y podamos tener a estos mayores tan bien cuidados. Todo lo que podamos llegar es poco. Tenemos que seguir trabajando con los mayores, los del medio y los más jóvenes.

P: Ha citado a Diputación, Junta o los PFEA. La relación con todas las administraciones es fundamental para ese crecimiento mencionado

R: Es importantísimo que tengamos esa ayuda conjunta. Nosotros, desde que yo entré en el 2019, fue una época complicada, yo creo que también por la inexperiencia de que entras en la administración local y no sabes cómo llega a las demás administraciones, pero con ayuda de los compañeros, de otros alcaldes, de otros concejales, pues va llegando. Desde que entré he intentado ponerme fecha, para ir visitando las administraciones, diferentes delegaciones y, sobre todo, llegar a convenios que favorezcan a los municipios.

La Diputación creo que está haciendo un trabajo excelente. Con nosotros tengo que decir que es una participación absoluta, de asistencia a municipios. No tenemos este funcionariado que necesita Hueto Santillán en la oficina, en la administración local, para poder sacar proyectos, para poder sacar ayudas sociales, subvenciones. Necesitamos de esa ayuda de la Diputación, pero no sólo de asistencia a municipios, no de emergencias, sino también desde obras con los planes provinciales, desde presidencia, que también se nos trata con un cariño especial, y sobre todo de la concertación que los municipios pequeños como nosotros, para actividades de cultura, deportes, educación o medioambiente.

Respecto a la Junta Andalucía, desde el Consorcio de Transportes, desde la Delegación de Fomento, que a nosotros también nos bifurca la A-4003, que es autonómica, pues siempre estamos en contacto con ellos, intentando mejorar. Se hizo una obra de 48.000 euros en la zona del Colmenar con la mejora de una parada del autobús que era muy demandada. Estamos trabajando, que tenemos realizado el proyecto, en la parada del autobús de la Colonia del Río, que también es una zona muy demandada desde hace muchísimos años.

Creo que el que más 'coñazo' da a la Delegación de Medioambiente soy yo por el Parque Natural, pero tenemos que seguir trabajando con ellos. Sin ellos, Huétor Santillán no puede tener lo que tenía sin ellos. Es fundamental que las administraciones cooperen para sacar proyectos conjuntos.

Voy a volver a irme a cultura, a la biblioteca. Necesitamos una infraestructura de esa magnitud para el pueblo de Huétor Santillán, que siga funcionando a nivel cultural. No es regañar a ninguna otra administración ni a ningún compañero, pero sí que nos escuchen y que sepan que Huétor Santillán merece esa infraestructura y creo que con esa cooperación que tenemos con la Junta Andalucía y la Diputación lo vamos a conseguir.

"Lo importante es seguir creyendo que puedes cambiar tu pueblo"

P: ¿Tiene en mente volver a presentarse a la alcaldía en las próximas elecciones municipales?

R: Yo soy de los que piensa que cuando ya pierdes la ilusión lo tienes que dejar. Pero en este caso yo tengo la misma ilusión que cuando me presenté en el 2019 y cuando me presenté en el 2023. Por esos proyectos que necesitamos sacar, por esa mejora para que Huétor Santillán siga creciendo.

También tenemos un equipo, del Partido Popular de Huétor Santillán, que también tengo la suerte de tener gente joven que sigue entrando en el Partido Popular con el hecho de querer seguir cambiando este municipio. Si no quisiera seguir mejorando mi municipio, creo que tendría que dar un paso atrás y decir 'pues hasta aquí hemos llegado', pero no, todavía me encuentro con ganas y me voy a presentar. Vuelvo a repetir con un equipazo, como decía, con Jesús Carrillo, mi teniente alcalde; María Angustia Águilas Torres, concejala de educación; Tomás Pérez, concejal de cultura con el que vamos a conseguir la biblioteca; Andrea, concejala de Fiestas, y sobre todo con Rafa, que también lleva el tema de mantenimiento. Creo que lo importante es seguir creyendo que puedes cambiar tu pueblo. Teniendo un equipo como como el que tengo, disfruto todos los días con ellos y aprendo también, sí me voy a presentar y voy a salir a ganar.