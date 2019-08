José Antonio Martínez: “me siento como si nunca me hubiera ido”

José Antonio Martínez vuelve a la casa granadinista. El espigado central de 26 años repite cesión desde la SD Éibar y disputará la próxima temporada enfundado en la elástica rojiblanca horizontal. El onubense, que ya se ha entrenado esta mañana sobre el césped de la Ciudad Deportiva al margen del grupo junto a su compañero Bernardo, ha sido presentado posteriormente como nuevo futbolista nazarí.

Flanqueado por Antonio Fernández Monterrubio, Fran Sánchez y Pepe Macanás, director general, gerente deportivo y consejero del club, respectivamente, ‘Marti’ ha recuperado la sonrisa y se ha mostrado “muy contento” de volver a Granada.

“No te volvemos a presentar más”

Durante la presentación, Antonio Fernández Monterrubio ha bromeado con que la de hoy será “la última presentación” del jugador, dando a entender que a ambas partes les gustaría llegar a un eventual traspaso que prolongue más allá de una temporada su estancia en la ciudad de la Alhambra. “El objetivo era traerte de regreso y lo hemos conseguido; nos habría gustado que hubiese sido antes, pero estamos enormemente agradecidos por tu esfuerzo y por todo lo que has empujado para estar hoy aquí”, ha añadido el dirigente.

Por su parte, Fran Sánchez ha querido agradecer igualmente “la paciencia y la ayuda” de un futbolista que ha sido “prioridad desde el principio, por su rendimiento, por cómo es como persona y por lo que representa como jugador, ya que es fiel reflejo de lo que representa este vestuario”. También aclaró el gerente deportivo que Martínez llega cedido sin opción de compra, pero “con una opción preferente en caso de venta a final de temporada”. No obstante, confiesa que le habría gustado que “llegase en propiedad”.

“El fútbol es presente, no cuenta lo del año pasado”

El propio futbolista, que no ha dejado de sonreír a lo largo de todo el acto de presentación, ha manifestado estar “muy orgulloso y feliz de estar aquí, así como agradecido por todo lo que el club ha hecho por mí”. “Era mi prioridad jugar aquí este año y he intentado poner de mi parte todo lo que he podido”. Además, el zaguero ha querido insistir en el hecho de que viene “para rendir este año, ya que el fútbol es presente y lo del año pasado no cuenta ya”.

Con respecto a su estancia en Éibar, donde ha desarrollado la mayor parte de la pretemporada, ha declarado que ha sido una “situación difícil, que me ha hecho crecer como persona y como profesional, ya que tienes que controlar la cabeza a la hora de entrenar. Eso sí, con confianza y con convicción las cosas salen a tu favor”.

“En mi cabeza solo estaba volver”

Martínez, que en un principio contaba para Mendilibar y su vuelta a Los Cármenes no estaba del todo clara, a pesar de su clara voluntad de regresar, consiera que “estar en Andalucía es estar cerca de mi familia, amigos y novia, y cuando un jugador se rodea de ese entorno y se siente cómodo, las cosas salen. Por eso, en mi cabeza solo estaba volver, era el único contexto en el que me veía social y deportivamente”. “No me veía en otro sitio”, sentenció.

En relación a las caras nuevas que se ha encontrado a su regreso, el defensa considera que “el club se ha reforzado muy bien y se ha perfeccionado el equipo con más verticalidad y eso es algo muy positivo. Competir contra estos ‘bichos’ me va a venir muy bien, me va a hacer crecer y va a generar competencia que nos va a hacer crecer a todos”. Además, aunque está todavía “ajustando un poco las cargas”, se siente “preparado mental y físicamente” para debutar el sábado, si Diego así lo considera.

“Me siento como si nunca me hubiera ido”

Martínez, que fue uno de los artífices del ascenso conseguido el pasado curso, reconoce que “volver de nuevo a trabajar con este grupo es genial, me siento como si nunca me hubiera ido”. Y, con respecto a su eterna sonrisa perdida momentáneamente, ha confesado ser “una persona muy expresiva y quizás se me note demasiado lo que siento. Estoy muy agradecido a toda la afición por sus mensajes de ánimo y apoyo y, además, me siento responsabilizado y con cierto compromiso hacia ellos para trabajar, rendir y devolver la confianza recibida”.