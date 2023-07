Jorge Molina anuncia su retirada y pasa a formar parte del cuerpo técnico del Granada: "Os queda 'Moli' para rato"

El Granada afrontó este verano una dura despedida de un futbolista. El delantero Jorge Molina, quien acabó contrato el pasado 30 de junio, ha publicado unas emotivas palabras en sus redes sociales dirigidas a todo el granadinismo. Mientras, el club ha subido un vídeo en el que despide al jugador y anuncia que pasará a formar parte del cuerpo técnico de Paco López.

En dicho vídeo, se ve como Molina retira sus pertenencias del vestuario y las muda a la sala del cuerpo técnico, anunciando así que seguirá ligado al Granada esta temporada aunque ya en el banquillo.

El mensaje de Jorge Molina al granadinismo

"Han sido más de 20 años viviendo de mi pasión. Entrenamientos, concentraciones, partidos... He sido feliz y he disfrutado mucho. Si digo que me he sentido querido por todos, no estaría mintiendo. Estos tres años han sido maravillosos, tanto a nivel personal como a profesional. Cuando llegué a Granada, no imaginaba lo que el destino tenía preparado para mi y para mi familia. Han sido momentos buenos, y otros que aún escuecen. Pero en la balanza, sigue ganando lo positivo. Aquí esta mi casa. Tenía que tomar una decisión y la he tomado con el corazón y la cabeza. Se cierra una etapa, pero se abre otra para mi. La historia continúa. Os queda Moli para rato" dice la voz en off de Molina, visiblemente emocionado al pisar el césped de Los Cármenes.

Carta de despedida a todos sus equipos

A sus 41 años, Molina no ha querido olvidarse de toda su trayectoria como profesional. En ella ha acumulado centenas de encuentros y goles a sus espaldas con las camisetas de Alcoyano, Benidorm, Gandía, Polideportivo Ejido, Elche, Betis, Getafe y Granada, donde llegó a jugar en competición europea y ha sido parte de momentos que son historia del club rojiblanco.

"Quien me iba a decir a mi cuando un 7 de mayo de 1999 con 17 añitos debutaba con mi querido Alcoyano, iba a tener una carrera tan bonita, pasando y disfrutando por todas las categorías del fútbol español, desde la tercera hasta Primera, e incluso jugar en Europa con tres equipos diferentes", empieza el comunicado de Molina.