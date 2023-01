Jorge Fernández toma posesión como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

"Nuestro modelo sanitario necesita un cambio y la falta de médicos de Atención Primaria es preocupante”, dijo el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en su toma de posesión celebrada en Granada como responsable del colectivo que engloba a 46.000 facultativos de toda la comunidad autónoma. El acto estuvo presidido por el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, y participaron el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo; el presidente saliente del CACM, Antonio Aguado; el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, y el propio Jorge Fernández, que dijo después de la pandemia, y quizás a consecuencia de aquello, nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio en nuestro modelo sanitario que tarde o temprano hay que afrontar. En su discurso afirmó que “no ha existido una política de estabilización laboral en Andalucía ni de equiparación laboral con el resto de España durante décadas. Hemos asistido con preocupación a la huida de médicos de nuestra comunidad autónoma".

También apostó por solucionar los problemas actuales como la estabilización laboral, equiparación salarial con el resto de España y fomentar el liderazgo en los equipos, facilitar la docencia y la investigación. La falta de médicos de familia y de pediatras de atención primaria es preocupante. Para el presidente de los médicos andaluces, “la sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento de su trabajo, el no poder desarrollar labores docentes y de investigación, hace que los alumnos de grado de medicina no las vean como especialidades atractivas. Esta situación provoca que médicos de familia no quieran trabajar en atención primaria y decidan irse a las urgencias de los hospitales, realizar otra especialidad o cambiar su dedicación laboral. Los pediatras eligen la asistencia hospitalaria frente a la primaria”.

También abogó por un cambio en los propios colegios profesionales. “Es evidente que los colegios profesionales tenemos que cambiar. Es descorazonador que tras tanto trabajo, esfuerzo e ilusión por realizar proyectos que ayuden a nuestros colegiados, una gran mayoría de los mismos está ajeno a los colegios. En mi opinión, solo queda seguir trabajando de forma honesta en el cumplimiento de nuestras funciones, hacer que los Colegios sean transparentes, que estén auditados y que sean independientes otras organizaciones o entidades”. Finalizó su intervención diciendo que “el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos queremos aportar nuestra visión de la situación y proponer las soluciones que creemos posibles a los problemas actuales. Andalucía no es ajena a la falta de médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Centros de salud sin médicos de familia ni pediatras, hospitales sin médicos especialistas que den respuesta a los problemas de la población”.