Jonathan Rousselle y Pere Tomàs: “De ganas y de ilusión no nos tiene que ganar nadie”

Optimismo y ganas por conseguir el reto más difícil hasta la fecha del Covirán Granada. Estas son las sensaciones que transmiten los capitanes del conjunto rojinegro, Jonathan Rousselle y Pere Tomàs. Ambos se sientan ante las cámaras de GranadaDigital con la confianza de que el equipo está en un “buen momento” en lo que al juego que se ve sobre la pista se refiere. Conscientes de que el reto de vencer al Real Madrid no será sencillo, ambos jugadores se muestran seguros de que su equipo tiene opciones de ganar en el Movistar Arena, especialmente por esa garra que tanto los ha caracterizado durante el año. Rousselle y Tomàs destacan el esfuerzo de sus compañeros por no rendirse cuando "todos nos daban por descendidos hace un mes". Así mismo, los capitanes detallan cómo han sido las semanas tan complicadas marcadas por las lesiones y dan una pequeña pista de por donde puede caminar su futuro una vez finalice la campaña.

Pregunta: ¿Cuál es la sensación ahora del equipo? ¿Orgullo, rabia por no haberlo conseguido antes?

R: (Jonathan Rousselle) Creo que es una mezcla entre rabia y orgullo porque ver los resultados ahora que no estamos tan lejos de salvarnos nos da rabia de lo que ha pasado antes. También hay que dar la cara y luchar hasta el final y ver qué pasa porque en el deporte nunca se sabe y no nos vamos a rendir porque ni los jugadores ni el club somos así.

P: Llegados a este punto solo queda seguir luchando y el siguiente gran reto será ante el Real Madrid. ¿Qué se espera de ese partido?

R: (Pere Tomàs) Si pudiera cambiar el partido lo cambiaría seguro por otro (Risas). Pero es lo que nos toca. Nos ha tocado jugar un partido a vida o muerte contra el Real Madrid y también hay que coger la parte positiva. Es un sitio muy bonito para jugar y hacerlo contra el Real Madrid siempre es como un extra de motivación y hay que ir allí pues como hemos ido estas últimas jornadas, a jugar baloncesto como sabemos nosotros y salir a ganar. Es muy difícil, pero este club también ha demostrado en los últimos años, como ha dicho Jonathan, que no se rinde. En los dos últimos años hemos conseguido salvaciones in extremis, sabemos lo que es y hay que ir con todo y al menos que en ganas y en ilusión tenemos que ir al doble que ellos, porque a nosotros nos va la vida y a partir de ahí pues que sea lo que sea.

P: Ese “campanazo” del que tanto se habla no estuvo tan lejos de darse en la primera vuelta.

R: (Jonathan Rousselle) Exacto, estábamos a punto de ganar, quince arriba o algo así. Creo que es posible. Todo el mundo nos dice que 90% vamos a perder, sí puede ser en la lógica, pero en el deporte la lógica a veces… Nosotros tenemos que creer primero y luego poner todo lo que tenemos para ese milagro, pero creo que lo podemos hacer.

P: Pere, esta es su cuarta temporada en el Covirán Granada, ¿Ha sido quizás la más dura a nivel personal?

R: Seguramente sí. Las dos de ACB también han sido muy duras, hemos estado hasta la última jornada luchando. También hemos tenido muchos altos y bajos, muchos problemas estos dos años en ACB, pero seguramente esta sí que es la más dura. Personalmente también, no he podido aportar tanto en el equipo, con menos minutos. También la situación que ha habido en el equipo, las lesiones han aparecido todas en el mismo momento. Yo también lo pasé bastante mal con el tema de la mía, de la fascia. Bueno, pues seguramente de las cuatro es la más dura, pero a ver si termina de una manera increíble. A pesar de todo, estoy feliz de estar aquí. Pasar una temporada dura en un sitio que se está muy feliz, también es más fácil, o sea, en mi carrera ya llevo muchos años, ya he tenido años duros también en otros equipos y la verdad que aquí en Granada, mi temporada personalmente la he llevado mucho mejor, porque estoy muy feliz, me siento como en casa y también esto se agradece.

P: La ausencia de Pere Tomàs en la pista ha hecho que usted, Jonathan, tenga una mayor responsabilidad a nivel de capitán. ¿Cómo ha sido esa capitanía “compartida”?

R: Creo que hemos hecho lo mejor posible dentro de la situación y que no hemos hecho un mal trabajo porque aquí estamos dos jornadas antes del final y seguimos vivos, entonces hemos conseguido que el equipo siga creyendo y siga peleando y dando la cara y eso es lo más importante. Por eso podemos estar contentos. Sí ha sido una temporada dura, seguramente por los resultados y por las circunstancias, pero es así, hay que adaptarse siempre y no vivir en el pasado y ver lo que hay por delante.

P: ¿Qué compañero les ha sorprendido más?

R: (Pere Tomàs): Son bellísimas personas todos los que han pasado por aquí, no tengo ninguna queja de ninguno. Agustín Ubal, por ejemplo, me ha sorprendido. Es un jugador súper joven, pero ha vivido muchas cosas ya con su corta edad y en el vestuario es un tío que se hace querer, tiene sus cosas, pero nos reímos mucho con él. He dicho a Agus, pero en general la verdad es que todos son muy buena gente.

R: (Jonathan Rousselle): Si hay que sacar uno, yo te diría a Gian Clavel. Desde fuera no sé si la gente tiene una buena imagen de él, pero creo que está en el top 5 de los compañeros que he tenido. Hace dos días regaló un patinete a uno de los jóvenes. Cosas así, cosas que hacen ver que tiene un corazón muy grande y con lo que le pasó, eso nos ha afectado a nosotros también, porque él es una parte muy importante del equipo y no sé si se ve desde fuera, pero es alguien que queremos mucho en el vestuario y que es muy importante para este equipo.

P: Este es otro tema importante a tratar. El delicado momento de salud que pasó Gian Clavell y que seguro afectó muchísimo al vestuario.

R: (Pere Tomàs) Total, fueron semanas muy duras, aparte de las lesiones que ya te olvidas de las lesiones, al final esto es más importante que cualquier otra cosa. Fueron días duros, yo me acuerdo de llegar al vestuario, preguntar a Jonathan, ¿sabéis algo? ¿Cómo ha pasado la noche? Fueron momentos duros, pero como dice Jonathan, Gian ha hecho un esfuerzo increíble, nos ha demostrado que luchando al final sales de todas y hasta ahí menos mal que se quedó en un susto, pero es verdad que fueron días muy difíciles.

P: ¿De qué están más orgullosos del equipo en estos momentos?

R: (Pere Tomàs) De esto, que parece que hace un mes que tendríamos que estar ya matemáticamente descendidos y de agarrarnos a la liga como sea, por nosotros, por el club y por la ciudad, que se merece que al menos, esa frase que dicen, morir matando, al menos si morimos que sea matando, luchar hasta el final, yo creo que al final esto es lo que te hace sentir más orgulloso.

(Jonathan Rousselle): Sí, exacto, es que al final este equipo tiene sus cosas buenas y cosas malas, te puede gustar o no, pero creo que la imagen que hemos dado desde agosto hasta ahora ha sido positiva en casi todos los partidos, hemos competido muy bien. Suficiente no ha sido, eso sí. Vamos a ver, porque no me gusta tanto hablar como si todo esto se acabara, no se acabó. Creo que la actitud es de lo que más orgulloso me siento. Lo más fácil ahora sería haberse rendido hace un mes, y no lo hemos hecho y era lo más fácil, honestamente. Hemos conseguido estar aquí a dos jornadas y seguir con opciones, entonces si hay que sacar algo positivo es eso, creo.

P: ¿Sienten que el hecho de estar jugándose la vida en esta jornada es un punto a su favor ante un Real Madrid que ya no tiene nada en disputa?

R:(Jonathan Rousselle) Sí, claro, es que si intentamos competir al nivel de talento contra Madrid no tenemos ninguna opción, pero sí que a nivel de corazón y de rabia y de todo eso, tenemos que ganar ese partido, los balones sueltos, ese tipo de cosas, la energía, el esfuerzo, ese partido lo podemos ganar, y eso nos va a dar opciones, pocas pueden ser, pero vamos a tener opciones, y eso es el objetivo del primer cuarto, estar en el partido y a ver qué pasa.

P: Para ir acabando, aunque sus mentes estén en el partido de este fin de semana ante el Real Madrid, el final de temporada está a la vuelta de la esquina y muchos aficionados se preguntan qué será de su futuro. ¿Les gustaría continuar en Granada?

R: (Pere Tomàs) Yo nunca me he escondido, no he hablado con nadie, ni mucho menos, tampoco es el momento de hablar de nada de todo esto. Nunca me he escondido, creo que estoy muy feliz aquí y no me importaría terminar mi carrera aquí. Si sale, genial, si no, voy a estar igual de agradecido e igual de orgulloso de haber formado parte de esto.

(Jonathan Rousselle): Yo un poquito lo mismo, es que al final no me quedan 10 años para jugar y quiero hacerlo en un sitio donde estoy feliz. Ahora el único objetivo que tengo es jugar para ganar algo, para irme del baloncesto ganando y no pelear para no descender, ese tipo de ansiedad en el día a día no lo quiero más, entonces, el próximo reto tengo que pensar en esto, de ir a trabajar feliz y para conseguir algo, porque quiero acabar de esa manera. Sii es aquí, perfecto, pero como he dicho, no hemos hablado de nada y estamos centrados en el presente, pero los dos tenemos un cariño para el club y la ciudad, no hay ninguna duda, y si hay que hacer un esfuerzo para quedarnos, lo haremos, pero es muy pronto, es muy pronto y hay muchas variables, muchas cosas que no controlamos, entonces durante el verano tenemos todo el tiempo para otra entrevista.