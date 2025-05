Vídeo | Jonathan Rousselle: "Es un fallo personal, sientes que decepcionas a la gente"

El último partido del Covirán Granada en la Liga Endesa ha dejado imágenes que perdurarán en la memoria por mucho tiempo. Lágrimas de tristeza y miradas de nostalgia por los buenos momentos vividos en la competición se atisbaban incluso antes de empezar el último baile en la ACB. La afición rojinegra ha hecho el esfuerzo más difícil de los últimos años. Animar cuando ya no hay nada en juego, solo por devolver lo que el equipo todo el esfuerzo demostrado.

Desde la grada se ha dejado un mensaje claro: "Volveremos a la ACB". La marea rojinegra ha mostrado su mejor cara, no solo tratando de levantar a su equipo en los momentos más complejos del partido, sino también aplaudiendo y ovacionando a quienes se han dejado la piel en cada una de las 34 jornadas disputadas. Entre los agradecimientos más sentidos se ha encontrado la que ha recibido un Jonathan Rousselle querido y admirado por toda la ciudad. El público rojinegro se identifica con el base francés, lo siente como uno de los suyos y así se lo ha hecho saber al término del encuentro.

"Rousselle quédate" o simplemente "gracias" han sido algunas de las palabras que los aficionados le han dedicado a un jugador claramente emocionado a la par que dolido por el final tan amargo que ha vivido su equipo. Como líder del vestuario, el base ha sido el único que se ha atrevido a ponerse delante de los micros de GranadaDigital para tratar de mostrar brevemente el cúmulo de sentimientos que albergaba en su interior.

Al ser cuestionado por cómo se encontraba, Rousselle necesitó unos segundos de silencio, quizás de contener las lágrimas, para poder decir unas pocas palabras. "Triste", aseguró el francés, no solo a título personal, sino también "por todo el club, la gente que trabaja en la oficina, por los que trabajan y aman este club".

El capitán rojinegro se mostró consciente de que este descenso forma parte del "baloncesto profesional" y da gracias a que este último partido en el que ya no había nada en juego "solo ha sido por un encuentro y no cinco o seis, se podía hacer muy largo". El base ha asegurado, además, que se sentía "responsable" porque es "un fallo personal, sientes que decepcionas a la gente".

Además, Rousselle se ha mostrado tremendamente agradecido por el apoyo recibido durante todo el duelo ante MoraBanc Andorra. "Es muy difícil animar cuando estás descendido, solo me queda dar las gracias". Respecto a la ovación que ha recibido tras cambiarlo Pablo Pin a falta de un par de minutos para acabar el encuentro, el francés ha remarcado que "es bonito ya que quieres marcar a la gente con tu actitud, ser natural. He venido en un momento muy difícil en mi carrera. Ellos me han dado mucho y solo quiero devolverlo. Si he transmitido algo de valores de cómo actuar en el deporte, en la vida, me quedo con eso. Si puedo dejar buenos recuerdos, me alegro".

