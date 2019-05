John Illsley, bajista original de la banda Dire Straits, incluye a Granada en su gira en solitario. En concreto, la actuación está programada para el 5 de octubre en la sala Industrial Copera, en La Zubia. Las entradas ya pueden adquirirse a través de Riff Music y la red Ticketmaster.

La gira española de Illsley, que incluye doce fechas, tiene como nombre ‘El tour clásico’, así que no cabe esperar muchas novedades y sí un amplio repaso a la discografía del grupo con el que el bajista se hizo mundialmente famoso como lugarteniente de Mark Knopfler. Sonarán, entre otras, Money for nothing, Sultans of swing, Brothers in arms, Walk of life o Romeo and Juliet.

No estará Knopfler, pero como guitarrista estelar le acompañará en el escenario Robbie McIntosh, que en su día fue guitarrista de The Pretenders (entró cuando falleció James Honeyman-Scott y grabó el fabuloso Learning to crawl y el más irregular Get close), y que también incluye en su currículum colaboraciones con artistas de la altura de Paul McCartney Y Tom Jones.

Los demás componentes de la banda son asimismo veteranos en el mundo de la música y han trabajado a sueldo en giras y discos de gigantes como Robert Plant (cantante de Led Zeppelin), Pete Townsend (guitarrista y compositor de The Who) y Steve Harley.

John Illsley, nacido en la localidad inglesa de Leicester, se unió en el año 1977 al grupo que habían formado los hermanos Knopfler (esto es: Mark y David, que también tocaba la guitarra). Con Pick Withers a la batería, la banda empezó a trabajar en el circuito de pubs de Londres, de ahí que, al menos en sus inicios, se etiquetara lo que hacían como pub-rock, un paraguas que, por lo demás, cobijó a artistas de muy distinta procedencia como Dr. Feelgood, Brinsley Schwarz (liderado por el coloso Nick Lowe), Graham Parker o los menos exitosos pero también brillantes Ducks deluxe.

Después de un par de discos bastante enérgicos, el primero llamado como la banda y el segundo, Comuniqué, Dire Straits derivó hacia un sonido más sofisticado. Sus canciones fueron haciéndose más largas, el formato básico de dos guitarras, bajo y batería se complementó con instrumentos como el saxo o los teclados y, lo que fue mucho mejor para ellos, les llegó el reconocimiento masivo. A lo largo de su trayectoria, que se prolongó hasta 1995, vendieron 120 millones de álbumes. Después, Mark Knopfler ha seguido teniendo éxito en su carrera en solitario, que ha alternado con colaboraciones y producciones para otros músicos como Emmylou Harris, Aztec Camera, Willy De Ville o Van Morrison.