Joan Pardina: "Es importante que la persona esté bien para que el deportista rinda"

Joan Pardina está teniendo el año más largo de su vida. A finales de la pasada campaña cayó lesionado, lo que le hizo perderse la lucha por el ascenso del Covirán Granada. Tras dos pasos por el quirófano, el tortuoso camino parece que llegará a su final. Ha sido un proceso complicado, que dice que le ha cambiado las percepción de algunos aspectos de su vida como profesional. Ya lanza a canasta y la muñeca sigue estando bien engrasada, con diez aciertos de quince lanzamientos que realizó desde la esquina tras sentarse a hablar con GranadaDigital.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra en estas últimas semanas?

Respuesta: Veo que avanzo. A veces un poco frustrado porque es un poco aburrido estar medio apartado del equipo entrenando solo. Ver que se avanza, pero muy lentamente. Hay días en los que no puedes. Lo llevo bastante bien, pero creo que estoy trabajando bastante bien. Pero todo lo que depende de mí lo estoy haciendo. Poco a poco vamos cogiendo sensaciones y tocando balón. Con ganas de que llegue el momento de poder jugar otra vez.

P: Es su primera lesión de gravedad, no ha debido ser sencillo...

R: La verdad es que la primera vez que me lo hice nunca me había pasado nada en la rodilla. A los dos días estaba en casa y casi no me dolía. Tenía la esperanza de volver pronto, los resultados parece que fueron buenos y trabajamos en la vuelta. Al volver a entrenar, en el momento en el que tuve la recaída y me lo hice ya sabía lo que era y sí que fue duro. Es lo que hay y hay que aceptar la situación. Tuve que pasar por quirófano, se complicó y tuve que pasar una segunda vez. Son cosas que pueden pasar. Hay que aceptarlas, mentalizarse y trabajar con unos objetivos claros. Los que te acompaña durante este tipo de lesiones es el tema mental.

P: ¿Y cómo está dentro del vestuario? ¿Se habla de una fecha de retorno?

R: Dentro del vestuario estoy muy bien. Soy uno de los veteranos del club, es mi cuarto año. Yo se lo dije a Pablo desde el primer día, ya que no podía jugar intentaría ayudar a los nuevos desde el primer día. Los jugadores, además, lo agradecen. No tengo una fecha pensada. Después de tanto tiempo lo importante es que cuando vuelva a estar bien, que la rodilla no se resiente, y poder estar disfrutando del baloncesto. Creo que es contraproducente fijarse una fecha, porque si al final ves que no llegas mentalmente te termina afectando. Hablando con los médicos y los fisios hemos decidido que lo mejor es ir quemando etapas fase a fase. Si fuera por mí, ya estaría jugando, pero hay unos periodos que se deben cumplir.

P: Al menos ya le estamos viendo tirar a canasta.

R: Desde hace casi unas tres semanas o así quise ir, aunque fuera poquito a poco, haciendo todo lo que pudiera de básquet. Quería ir avanzando aunque fuera poco a poco en pista. Yo disfruto con el balón, el trabajo principal de gimnasio y de fuerza es importante, pero también quiero ir cogiendo sensaciones. También he intentado mejorar todo lo que durante un año normal no se suele trabajar. Estoy tratando ahora cosas de técnica individual para que cuando llegue la vuelta poder ser el mejor Joan Pardina.

P: ¿Y al equipo cómo lo ve?

R: Llegamos al parón con una situación muy buena. Si nos dicen a principio de temporada que hubiéramos llegado 7-2, en segundo lugar y a una victoria de estudiantes yo creo que está bastante bien. Teniendo en cuenta que ahora tenemos que desplazarnos a Melilla y recibimos aquí a Movistar, con el apoyo de la gente. Estamos en una posición que podemos aspirar a la Copa. El equipo está muy bien a pesar de los contratiempos en forma de bajas, hemos respondido bien en una liga tan competitiva.

P: También gracias a que los jugadores que ha llegado se han adaptado bien.

P: Los jugadores que han venido nuevos sabían al club que venían. Los objetivos del club son claros y somos muy competitivos. Desde el primer día su adaptación ha sido muy rápida en los entrenamientos y en pista todos han respondido muy bien. El equipo está hecho para luchar por todo. Esperemos que no lastren las minutadas que están teniendo algunos de los jugadores tan pronto por la temporada y no haya más lesiones. En cuanto volvamos Christian y yo seremos mucho más competitivos.

P: Las dos derrotas cayeron momentos complicados.

R: Coruña llegó aquí un poco necesitado y es un equipo que está llamado a estar arriba. Nos salió un mal partido y ellos castigaron mucho nuestro juego interior. Oviedo posiblemente sea uno de los equipos que mejor baloncesto está haciendo de la Liga y lo tuvimos muy cerca hasta que quedó un minuto. El equipo, a pesar de un viaje largo, compitió bastante bien. Es una derrota que dentro de lo que es la Liga la podemos aceptar. Hasta el mismo Estudiantes está sufriendo la gran mayoría de los partidos.

P: Para eso el público del Palacio será esencial.

R: Venimos de un año muy complicado con el Covid, con los pabellones vacíos y muy tristes. Granada es una ciudad de baloncesto y seguro que en la Copa del Rey habrá un ambientazo. Nosotros siempre hemos dicho que jugar en el Palacio nos ayudó un montón. El otro día, ante Lleida con la actuación de Lluís, los aficionados estuvieron muy bien y el equipo lo notó. Decantaron la balanza. Puedo entender que a veces la gente es exigente, porque quieren que el equipo esté arriba, y se preguntan por qué el equipo sufre contra algunos clubes. Pero es una liga complicada y tienen que entender que intentamos dar lo máximo y no todos los días podemos ganar de veinte puntos. Como aficionado yo también lo entiendo. En los momentos buenos todo es muy bonito, pero cuando llegue un bache necesitamos que sigan con con nosotros.

P: Personalmente, ¿en qué le ha cambiado esta lesión?

R: La lesión sí que me ha cambiado, sobre todo mentalmente. Ya no afronto igual los entrenamientos ni los partidos, o cómo disfrutar del juego. Me ha hecho reflexionar y darle muchas vueltas a cosas a las que no les daba importancia. Detrás del deportista hay una persona y a veces me costaba mucho diferenciar eso. Es importantísimo que la personas esté bien para que el deportista rinda. Controlar el tema psicológico me ha ayudado mucho. Es mucho tiempo, pasas por épocas muy diferentes. A ratos te sientes bien, otros estás mal. En cuanto a ayudar en el área técnica, es algo que me gusta mucho. Me veo todos los partidos, me gusta jugar súper ordenado y como no puedo estar en pista lo que veo en los partidos lo comparto. Zamo me pide que esté a su lado para comentarle alguna cosa, e incluso con Pablo también.