Joan Carles March: “Toda pandemia necesita evaluar para mejorar y esta lo necesita por su gran magnitud”

La pandemia del Covid-19 ha golpeado a España muy fuerte, con más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas y alrededor de 44.000 personas de exceso de mortalidad, hasta el 4 de agosto de 2020. Además, más de 50.000 trabajadores de la salud han sido infectados y casi 20.000 ancianos que estaban en residencias han fallecido. Estos datos provocan que España sea uno de los países más afectados. Una veintena de prestigiosos epidemiólogos y expertos en salud, entre los que se encuentra Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se han unido para reclamar un examen independiente de los fallos de España durante la pandemia, porque “toda pandemia necesita evaluar para mejorar y esta lo necesita por su gran magnitud e importancia”, según ha comentado a GranadaDigital el propio Joan Carles March. Esta petición la han realizado a través de una carta que ha publicado la revista The Lancet.

“La iniciativa ha sido de Helena Legido, investigadora del London School of Hygiene and Tripical Medicine y en la que hemos colaborado un conjunto de profesionales. La carta inicial fue consensuada por todos los firmantes y los investigadores firmantes los fuimos proponiendo en función de representar un grupo amplio e importante de los investigadores en el campo de la salud pública en España”, explica Joan Carles March. Estos expertos no buscan culpables pues, como ha apuntado March, “la culpa no es una buena consejera para estos temas”. Lo que buscan es “la mejora de lo que hacemos y hemos hecho” y, para ello, necesitan “una evaluación independiente”.

Las posibles explicaciones de que España se haya visto tan afectada por la pandemia del coronavirus apuntan a “una falta de preparación para una pandemia, es decir, sistemas de vigilancia débiles, baja capacidad para las pruebas de PCR y escasez de equipo de protección personal y equipo de cuidados críticos, una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, procesos lentos de toma de decisiones, altos niveles de movilidad y migración de la población, falta de coordinación entre las autoridades centrales y regionales, poca dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables que experimentan desigualdades sociales y de salud y falta de preparación en residencias de ancianos”.

March ha añadido que estos problemas “se vieron exacerbados por los efectos de una década de austeridad que había agotado la fuerza laboral sanitaria y reducido la salud pública y las capacidades del sistema de salud”.

La evaluación exhaustiva que solicitan estos expertos tiene como objetivo “analizar los sistemas de salud y asistencia social para preparar al país para nuevas oleadas de Covid-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas”. “Solicitamos una evaluación independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales, centrados en las actividades del Gobierno Central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Esta evaluación debe incluir tres áreas: gobernanza y toma de decisiones; asesoramiento científico y técnico y capacidad operativa”, ha asegurado March, quien considera que, además, deben tenerse en cuenta “las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a que España sea más vulnerable, incluidas las crecientes desigualdades”.

Las preocupaciones específicas tienen que ver con “las funciones de salud pública; liderazgo y gobernanza; financiamiento; fuerza de trabajo social y de salud; sistemas de información de salud; prestación de servicios; acceso al diagnóstico y tratamiento; el papel de la investigación científica y la experiencia y valores de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables”.

Esta veintena de especialistas en salud quiere que se realice “una evaluación con un grupo de expertos nacional e internacional, con información cualitativa y cuantitativa y que se aborde en los próximos tres meses”. “Eso obliga a que los gobiernos y los partidos políticos lo apoyen y, a partir de un grupo técnico, los expertos hagan las recomendaciones oportunas”, ha añadido March.