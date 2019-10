Jesús Lorente, alcalde de Guadix: “Mi mayor ilusión es que la gente de mi pueblo tenga oportunidades y se quede aquí a vivir”

Lágrimas de emoción afloraron a su rostro cuando Jesús Lorente (Guadix, 1962) aceptó el cargo de alcalde de su ciudad. Un pacto con Ciudadanos permitió al cabeza de lista del Partido Popular recuperar en junio la alcaldía, que desde 2015 ostentaba el PSOE. Ahora, con poco más de cuatro meses en el cargo, desarrolla con ilusión su programa electoral y los proyectos que tiene pensado acometer con un sueño principal: lograr parar la despoblación. Y eso solo se consigue generando empleo. Padre de cuatro hijos, y ya con un nieto, posiblemente entienda mejor que nadie la necesidad de crear oportunidades de trabajo para que los jóvenes no se tengan que marchar fuera de Guadix a iniciar sus proyectos de vida.

Pregunta (P): ¿Qué balance puede hacer de su gestión durante estos cuatro meses?

Respuesta (R): Estamos satisfechos del trabajo que se ha hecho en este periodo tan corto de tiempo. Había una serie de compromisos que teníamos con la ciudadanía que creo que hemos cumplido. Había unas obras pendientes de licitar y nosotros, en nuestro trabajo previo de oposición en el mandato anterior, acordamos con los vecinos que nuestra ruta iba a ser la que estamos ejecutando ahora mismo. Para mí, hay una cosa fundamental y es que cuando se accede a la alcaldía, los compromisos previos, los que todos elaboramos y que son el programa electoral, con sagrados. Es un contrato que yo tengo con la ciudadanía de Guadix. Y, entonces, había una serie de cuestiones que había que hacerlas urgentes, porque dependían de unas subvenciones que tenemos que ejecutarlas, porque si no se corría el riesgo de tener que devolverlas. Hay día hemos cumplido.

P: Accedió a la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos. ¿Cómo está funcionando ese pacto de gobierno? ¿Cuál es su relación con los dos concejales que le apoyaron en la investidura?

R: Hay una relación de cordialidad y, sobre todo, de lealtad con el pueblo. Entendemos que cada uno tenga su ideología política, pero cuando se llega a una ciudad a gestionar los intereses de nuestros vecinos, ahí tenemos que hablar de proyectos, de problemas y de soluciones. La política es importante, pero, en lo que llevamos de legislatura, tengo que decir que el pacto de gobierno goza de muy buena salud y para mí son dos concejales más del equipo de gobierno. Tenemos reuniones conjuntas y planteamos todas las cuestiones entre todos.

P: ¿Cuáles son los principales objetivos que se marca en este mandato?

R: Hay un objetivo fundamental: crear oportunidades, en definitiva, crear empleo. Los pueblos de interior tenemos un problema importante como es la despoblación. Es obvio que nuestros jóvenes, si no tienen oportunidades, tienen que emigrar. Por eso para mí el mayor objetivo que tengo es crear empleo. Empresas con dos, cinco o diez trabajadores, que vengan a Guadix a generar empleo. Con autónomos o con empresarios de la ciudad que digan que van a crear una empresa para crear un puesto de trabajo. Lo que sea, todo suma. Nuestro objetivo fundamental es la creación de empleo, la creación de oportunidades para que nuestros jóvenes se puedan quedar en su ciudad y que la calidad de vida de nuestros ciudadanos mejore.

P: La despoblación también afecta en que bajar el tope de 20.000 habitantes supone un grave perjuicio económico, ¿no?

R: Sí, porque la administración central clasifica a los ayuntamientos dependiendo del número de habitantes. Hay una franja fundamental: 20.000 habitantes. Por ejemplo, nosotros en la legislatura de 2007 pudimos acceder a fondos europeos porque estábamos en 20.000 habitantes. Ahora mismo, al estar por debajo de esa cantidad, no podemos acceder a esos fondos. Sí cabe la posibilidad de unirnos con otros municipios y, al final, sumar los 20.000 para poder acceder a ellos. Y luego, tanto en la financiación de la Junta de Andalucía como la del Estado, se tienen en cuenta varias cuestiones, pero los habitantes son decisivos para las subvenciones.

P: ¿Qué tres proyectos fundamentales para generar empleo quiere desarrollar y por qué los considera básicos?

R: Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto muy ilusionante dentro del polígono industrial en el que tenemos el centro logístico de Mercadona. Hemos puesto en marcha la venta de terrenos y creo que va a cuajar y va a haber un nicho de empleo importante. Otro generador de empleo tiene que ser el turismo. Guadix es una ciudad patrimonial y tiene algo que me atrevería a decir tienen muy pocas ciudades en el mundo: su paisaje. A los que estamos continuamente aquí ya nos sorprende menos, pero cuando viene un visitante y observa la erosión que sufren nuestros terrenos como consecuencia de la climatología, se sorprenden muchísimo. De hecho, ya hay grupos que vienen a miradores específicos de la zona. Además, estamos a la espera de que la Unesco le dé el visto bueno al Geoparque de Granada, antes denominado Parque del Cuaternario. Sería una oportunidad importante. Y el tercer proyecto tiene que ser la agricultura, que es clave para nuestra tierra. Guadix siempre ha sido una zona que se ha caracterizado por su vega, con unos productos riquísimos gracias a la calidad del agua, que posee unas condiciones químicas muy buenas y muy aptas para el consumo y eso, al final, se traduce en los productos que tenemos aquí. La agricultura va a ser clave en este periodo. Posiblemente podamos ser la zona que ayude a la comarca de Almería para cubrir los productos que ahora mismo ellos no pueden producir entre mayo y octubre.

P. ¿Y qué reivindicaciones tiene que hacer Guadix a administraciones como la Junta o el gobierno estatal?

R: Al gobierno central le hemos pedido, por estar Guadix donde está ubicada y tener una comarca tan extensa como tenemos, tener la consideración de ciudad intermedia y poder hacer esa salvedad respecto a los 20.000 habitantes. De la Junta necesitamos el apoyo para ayudar a conservar nuestro patrimonio. Tenemos un teatro romano, que lo descubrimos no hace muchos años, que es un potencial fundamental para el turismo y creo que la administración autonómica podría colaborar bastante con nosotros.

P: ¿Cuál cree es que la principal virtud de Guadix?

R: Lo que hace grande a Guadix es su gente, hospitalaria, atenta, solidaria… Es lo que hace grande a un territorio, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia ha sido una ciudad de asentamientos. Cuando viene un visitante por primera vez a Guadix le digo: “Mira, si nos ponemos en la zona del teatro romano, en un diámetro muy pequeño tenemos la civilización romana, enfrente la árabe con el torreón del cerro, y la cristiana con nuestra majestuosa catedral”. Este territorio siempre ha sido acogedor para cualquiera que haya venido y eso lo da su buena gente.

P: ¿Y cuál es el mayor defecto?

R: Pues que a veces tendríamos que unirnos más y creer en determinados proyectos. A veces nos miramos con un poquitín ‘de reojo’. Eso, poco a poco, lo conseguiremos mejorar.

P: Usted que conoce bien la zona Norte de la provincia de Granada, ¿qué cree que necesita para reflotar y erigirse como una gran zona de desarrollo?

R: Tenemos un eje vertebrador que es importante, que es la A-92, pero creo que hay que invertir más en infraestructuras. Hay algunas de conexión entre diferentes pueblos que están en unas condiciones muy precarias, y hoy en día es fundamental que las carreteras estén en buenas condiciones. Y luego está el tema de la despoblación que comentamos antes. Las administraciones tienen que elaborar unos planes de choque. Por ejemplo, si cualquier vecino del área metropolitana de Granada tiene acceso a internet, los vecinos del pueblo más alejado que haya en la provincia tienen el mismo derecho de conexión, con las mismas características y en las mismas condiciones. Eso es fundamental porque el mercado de trabajo también va cambiando. Recuerdo un reportaje que vi en su día sobre el desarrollo del trabajo en las Islas Británicas y había gente que trabajaba a 200 kilómetros de su centro de trabajo. Con una buena conexión a internet, un portátil y un teléfono se puede trabajar. Un ciudadano que viva en el pueblo más recóndito de la provincia de Granada, ¿por qué no puede trabajar desde su domicilio? Si no les damos las herramientas difícilmente se podrá evitar la despoblación. Es fundamental que esa revolución tecnológica llegue a todo el mundo y, para eso, las administraciones se lo tienen que creer y tienen que invertir.

P: ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento de Guadix?

R: Aproximadamente, 14 millones de euros.

P: ¿Y está saneado económicamente?

R: Sí, prácticamente no tiene deuda. Hemos encontrado algunos desequilibrios en el presupuesto de este año, pero cuando uno llega a una alcaldía hereda lo bueno y lo malo. Nosotros no podemos estar todo el día pensando en lo que no se ha hecho, sino en lo que vamos a hacer. Ese tiempo que perdemos en lo otro lo recuperamos para mirar al futuro y el presente.

P: ¿Siempre ha vivido en Guadix?

R: Nací en Guadix, aunque desde 1981 a 1984 en Granada con mi formación. Después regresé aquí y, aunque siempre he trabajado fuera, siempre he residido en Guadix. No solo yo, mi mujer también ha estado trabajando 14 años en El Ejido y viviendo en Guadix. A mí Guadix me ata, me une y si Dios quiere, moriré en mi pueblo.

P: ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Si es que lo tiene…

R: Ahora ya hay poco tiempo libre, porque la alcaldía te consume mañana, tarde y noche dándole vueltas a la cabeza. Hay muchos actos dentro de la alcaldía, también en los fines de semana. Pero cuando tengo algún rato libre, aprovecho para estar con mi familia. Tengo cuatro hijos, un nieto y una mujer estupenda. Cuando tenemos un rato libre cogemos el coche y nos perdemos por ahí.

P: Para finaliza, un sueño para Guadix.

R: Un sueño para mi pueblo sería recuperar los 20.000 habitantes, pero como consecuencia de que hubiese trabajo, que nuestros jóvenes pudiesen quedarse aquí. La dignidad de una persona es su trabajo. Cuando le das un trabajo, le estás dignificando y, a partir de ahí, su proyecto de vida lo puede desarrollar. Esa es mi mayor ilusión y mi mayor sueño. Que la gente de mi pueblo tenga oportunidades y que se queden aquí. Quien quiera marcharse se puede marchar, pero que no sea porque no hay trabajo.