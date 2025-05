Jennifer Fernández: "Mi ambición y objetivo es estar en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles"

Jennifer Fernández (Granada, 1995) apunta a ser una de las grandes revelaciones del boxeo nacional. A día de hoy ya se ha consolidado como una de las principales promesas del boxeo olímpico español. Ha sido campeona de España en la categoría de -57 kg y representa al equipo nacional femenino desde 2018. Entre sus logros más destacados figuran la medalla de oro en la Porto Box Cup 2025 y el título en el Boxam Internacional Elite 2023. Además de su carrera en el ring, también destaca por su influencia en redes sociales, donde se ha convertido en una de las deportistas-influencers más reconocidas del país. Su trayectoria ha sido respaldada con logros como el Premio Andalucía Joven. Y, aunque no logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, mantiene intacta su ambición y ya trabaja con la vista puesta en Los Ángeles 2028.

Pregunta. (P) - ¿Cómo va todo, Jenni? Eres uno de los nombres a seguir en el boxeo femenino y además de aquí, de Granada, de la tierra. ¿Qué tal va todo?

Respuesta. (R)- Pues muy bien, la verdad. No paramos, al final tenemos muchísimos movimientos de torneos durante todo el año. Intentamos mantenernos activos todos los meses y aún no paramos, la verdad.

P.- Estamos hablando de una carrera en ascenso que es muy notoria con varios campeonatos de España, con participaciones en torneos de gran nivel. Bueno, resúmenos un poco tu trayectoria. ¿Cómo ha sido este transcurso hasta llegar a esa ansiedad cima?

R.- Mi carrera empezó cuando tenía 19 años. Hace diez años que empecé a hacer boxeo y desde un inicio mi primer entrenador me tuvo bastante tiempo en activo, muchos combatitos para coger experiencias, pero hasta 2018, en el que acudí a mi primer campeonato de España, tuve la suerte de que ahí el equipo nacional se fijara en mí y, desde ahí, pues entré dentro del equipo nacional, dentro de la selección española de boxeo y ha sido un crecimiento constante. Al final mi entrenador Rafael Luzano ha hecho que el equipo nacional vaya en ascenso con medallas en estas últimas Olimpiadas con una plata y un bronce olímpico, o sea que muy bien. Yo he participado en el clasificatorio de estos pasados Juegos. He participado en mundiales, en europeos y bueno, la verdad es que el nivel está altísimo. A día de hoy estamos ahí, luchando con las mejores y a su altura claramente.

"Físicamente me encuentro en mi mejor momento"

P.- Estábamos hablando antes, fuera de micros, de esos próximos eventos que se presentan entre torneos, campeonatos... ¿Cómo estás tú físicamente y cómo te ves ahora para lo que está por venir?

R.- Físicamente me encuentro en mi mejor momento. Pasé por una etapa un poco mala en la que tuve una lesión en el hombro, una recuperación súper lenta, como de tres años, que me ha costado el no tener dolor en el hombro y se puede decir que ahora estoy, para mi gusto, en mi pico más alto a nivel de experiencia y físicamente.

P.- Y mentalmente también con esa espinita de lo que pasó en el preolímpico, que bueno, al final pues lógicamente también para un referente en el boxeo femenino nacional, como es tu caso, pues participar en los Juegos Olímpicos es un sueño al final. ¿Cómo lo viviste y cómo lo ves también para los próximos, los de 2028 en Los Ángeles?

R.- Pues es duro porque perder en un clasificatorio, en uno me quedé en el combate en el que clasificaba, en el otro, bueno, un poquito antes, pero tener como la miel en los labios y ver pasar tu sueño, que al final el sueño de cualquier deportista de alto nivel, el ir a unas Olimpiadas, pues es un golpe duro, pero es parte del proceso. Al final no siempre el trabajo duro y el sacrificio se ve recompensado. Así que bueno, cogimos una etapa de descanso y ahora lo vuelvo a coger con fuerza, con muchas ganas, porque creo que este sí que puede ser.

P.- Claro, estamos hablando de que participar en un equipo nacional también tendrá muchos sacrificios. ¿Cómo es tu día a día, porque intuyo que prácticamente entrenando todo el día?

R.- El día a día es, desde temprano nos levantamos, a las 8:00 horas hacemos el entrenamiento físico, terminamos 9:30 horas, además el entrenamiento físico suele ser duro, cañero. Terminamos, desayunamos, ya pues vamos al fisio, psicólogo, depende de lo que tenga cada uno, entre tanto, entre medias yo estudio, estoy opositando, entonces estudiamos, comemos y a las 16:00 horas volvemos al entrenamiento, que suelen ser como unas dos horitas, un entrenamiento duro, que es la parte por la tarde de boxeo y ahí pues es constancia, 100%, porque la gente me pregunta mucho cómo te apetece estar todos los días y es que no me apetece estar todos los días, simplemente es trabajo, se va haciendo y en el boxeo cuenta mucho la acumulación de trabajo.

P.- Al final es como si fuera una rutina ya para ti, pero yo también quería hablar un poco de la otra vertiente que tienes, la vertiente con las redes sociales, la vertiente influencer… Es una de las características peculiares que tiene tu carrera, que estás muy involucrada en las redes sociales, con casi 300.000 seguidores en Instagram, más de 200.000 en TikTok. ¿Cómo puede una deportista de élite sacar tiempo para dedicarle a las redes sociales?

R.- Pues al final lo hago un poco por hobby, porque es una forma como de desconectar un poco, de hacer cosas diferentes. A la gente le gusta mucho ver un poco lo que hacemos, de los sparrings, de los entrenamientos y dije pues mira me grabo aquí como entretenimiento y al final pues a la gente le empezó a gustar, me empezó a seguir, me conocía luego por el boxeo y al final es algo que llevo y la verdad que me gusta bastante, porque conozco a mucha gente y al final me conocen como del día a día.

P.- Eso también será porque tienes mucha actividad, porque no sé tú cómo lo haces a la hora de las redes sociales, si tienes un organigrama o lo que te va surgiendo lo sacas y para adelante…

R.- Yo soy improvisación pura, o sea, si se me ocurre algo lo voy a hacer. Yo tengo como que mucha habilidad a la hora de editar los vídeos, entonces en lo que es grabar tardo un poquito más, pero en editarlo, dos segundos y lo subo. La verdad es que intento que sea lo más natural posible, no me pongo yo mucho en la edición.

"Al final los deportistas es súper complicado que vivamos del deporte"

P.- ¿Y cómo empezó esto de las redes sociales?

R.- Todo empezó haciendo algunos vídeos. Hablé con una chica que hacía vídeos de peluquería y me dijo que el boxeo es un factor que estaba como sin explotar. A partir de ir pues he ido publicando vídeos. He ido viendo cada vez más vídeos de boxeo de otras chicas, se animan más chicos, no sé, al final creo que a un punto positivo también para las marcas. Al final los deportistas es súper complicado que vivamos del deporte, entonces el hecho de llegar a más marcas, el que los pueda representar o que al final aclame un poco sus valores también, también está muy bien y en cuanto a la gente que me ve, a veces no soy consciente. Al final tú lo ves como un número, pero no eres consciente tampoco.

P.- Intuyo que para una persona que está empezando también, no sé cómo lo ves tú, si realmente esto viene bien para empezar, aprender un poquito de 'tips' y de consejos...

R.- Les puede motivar. Pueden ver las cosas desde otro punto de vista, porque al final yo enseño siempre lo bueno, lo positivo, pero también enseño lo malo, porque todos tenemos días malos, días en los que no tenemos ganas y al final puedo enseñar la balanza de lo que es el día a día del alto nivel y que yo también empecé viendo esto como algo súper lejano.

Antes mi sueño era participar en un europeo y a día de hoy he participado en un clasificatorio para unas Olimpiadas, o sea, eso era impensable. Todos tenemos un principio y todos los sueños se pueden alcanzar.

P.- Y para ti, el papel del boxeo femenino… ¿Cómo lo ves?

R.- Pues la participación femenina, la verdad es que cada vez está más en auge. Yo al principio cuando empecé a hacer boxeo solamente estaba yo y otras chicas, o sea, era algo raro encontrarte a más chicas entrenando. Ahora llega a haber niñas desde categorías inferiores, desde muy pequeñitas, practicando. Ver en gimnasios grupos de diez chicas, o sea, eso para mí es totalmente un orgullo porque el boxeo femenino va creciendo, cada vez más chicas se animan a practicarlo. Entonces, a medio y corto plazo, yo creo que va a tener bastante repercusión. Al final tenemos también una clasificada para las Olimpiadas que fue Laura Fuertes. Creo que puede servir como referente a impulsar a todas esas chicas a que se puede llegar ahí y solamente espero que eso, la participación en un equipo nacional femenina sea más grande porque nosotras ahora mismo, el equipo está en Murcia, empezamos siendo cinco chicas y ahora actualmente somos como unas trece, o sea, eso quiere decir que la cosa va muy bien y que en competiciones nuestra presidencia cada vez va a ser más fuerte.

P.- Estabas destacando el papel de Laura, yo creo que tú también a nivel personal pues también quieres verte así, participando en unos Juegos Olímpicos... ¿Puede ser uno de tus sueños a corto plazo el estar en 2028 en Los Ángeles?

R.- Sí, sí, sería totalmente. Esa es mi ambición y el objetivo por el que cada día al final te levantas, entrenas y cumples con tu rutina. En esta última Olimpiada dije: "Jolín, ojalá pueda acompañar a Laura en estos Juegos", pero no pudo ser. Ojalá en 2028 podamos estar ahí.

P.- Y también para una granadina llevar a su ciudad como representación, ¿cómo lo sientes tú también?

R.- Yo represento a Granada y a Andalucía con completo gusto, además da la casualidad de que muchas de las chicas que estamos en el equipo somos de Andalucía. Eso quiere decir que aquí hay nivel. Aquí los entrenadores se lo curran y la verdad que es un orgullo para mí.

P.- Y en ese equipo nacional que estás destacando porque hay muchas andaluzas, ¿cómo hacéis las concentraciones?

R.- Yo vivo con una maleta. Cada vez más estás fuera y a veces las concentraciones son en Murcia o en Madrid, que eso es genial porque no te desplazas a ningún sitio, pero cuando toca irse a Francia, a Irlanda, a Tailandia… Pues todo el día con la maleta cuesta, nos desplazamos, nos concentramos con otros países porque es súper importante al final tener encuentros para ir creciendo. Al final si entrenamos las mismas personas todo el tiempo, el crecimiento es un poco más lento, pero el equipo nacional se encarga de mantenernos activos, mantenernos ahí, pero yo ya me he acostumbrado a que vivo con una maleta.

P.- Al final con tanto viaje, tanto ir y venir… Miles de anécdotas, ¿no?

R.- Anécdotas hay muchísimas. Te puedo decir anécdotas de competiciones, de cosas que nos han pasado y en una en concreto, que siempre se la recuerdo a mis compañeras de equipo. Nosotras. cuando nos pesamos, primero nos pesamos y luego pasamos un reconocimiento médico. ¿Qué pasó? Que, en una competición, además a mí me costaba dar el peso, pues nos cambiaron el orden y primero fue el reconocimiento médico. Yo terminé, cogí, me fui para el desayuno, tenía mi zumito que me lo había bebido, un croissant en la boca, cuando me preguntan: “Oye, ¿cuánto peso has dado?” Y yo dije: “No puede ser”. Lo solté todo, entré dentro de donde estaba el pesaje, me pude pesar rápido para ver si estaba ahí en lo que debía y listo. Casi no doy el peso de la competición, porque se me olvidó.

P.- Entonces, ¿hay Jenni para rato, no?

R.- Sí, sí. Espero que me podáis seguir la trayectoria en el boxeo y que sobre todo podáis publicar algún día que por fin he estado en esos Juegos Olímpicos.