El jefe de la Policía Local de Granada retiró una multa a una concejala porque le "salió de la polla"

Más leña al fuego en el caso de las oposiciones de la Policía Local de Granada. El diario The Objetive ha publicado este miércoles nuevos audios sobre el cuerpo. En los mismos está implicado el ya exjefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, quien reconoce que quitó una multa a una concejala "porque me salió de la polla". El responsable habla también sobre la elaboración de informes para ponerlos "a la firma de Jorge Saavedra", el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. En lo que respecta a las oposiciones, el superintendente pidió al inspector Alberto Pérez que un aspirante "saque un ocho o un ocho y medio".

En uno de los audios, Jiménez Avilés explica al subinspector Francisco Miguel Padilla Rodríguez que mandó un coche a la concejala para que la llevase a la Huerta del Rasillo y allí devolverse su vehículo, retirado previamente, y quitarle la denuncia. "No podemos hacer aquí las cosas con las putadas que tenemos", clama. "Le tuve que dar el coche porque me salió de la polla y le quite la denuncia", relata en la conversación el agente, que amenaza con "meter mano ya mismo" a los agentes implicados porque "están encabronados conmigo".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha comparecido este miércoles para declarar que "mi instrucción siempre ha sido que quien la hace la paga y aquí no se perdona ni una sola multa". La regidora ha añadido que se "tendrá que demostrar lo que se dice en el audio". Asimismo, ha criticado el nivel de comprensión de los audios.

Durante el citado diálogo, el superintendente recibe una llamada en la que da instrucciones para redactar un informe para la asesoría jurídica "como si lo hiciera" Jorge Saavedra". "Si no está allí esta mujer lo hacemos nosotros, no pasa nada y se lo ponemos a la firma de Jorge Saavedra para que lo firme", explica Jiménez Avilés al otro interlocutor.

El popular ha declarado en la sala de prensa del Consistorio que "he tenido que pensar a qué informe se refería". Saavedra ha expuesto que a los responsables públicos "nos preparan informes y luego nosotros los leemos y los firmamos". Asimismo, ha insistido en que es un "proceso habitual" y que él, como responsable de la asesoría jurídica, se hizo cargo de la solicitud de información efectuada en aquel momento en el Portal de Transparencia. El edil ha mostrado algunos ejemplos de algunas peticiones que se han efectuado y ha hecho hincapié en que no tiene competencias en los "procesos de selección", por lo que ha pedido a la secretaria general la certificación de esta situación.

"Ese niño tiene que salir"

En otro audio salido a la luz, el exjefe de la Policía Local de Granada habla con el inspector Alberto Pérez sobre la necesidad de que apruebe un aspirante de unas oposiciones de 2024 para cuatro plazas de turno libre para la Policía Local de Albolote. En el tribunal de este proceso iba a estar presente el propio Alberto Pérez. El responsable argumenta que "lo necesita" para ayudar a su hermana.

"Tú dámelo a mí que yo se lo daré. Sólo a ese. A mí, nada más. Ese niño tiene que salir porque lo necesita, ese me lo tienes que dar a mí, nada más", recalca durante la conversación. En la misma, el inspector le pide que el opositor "no lo ponga todo" para que "no saque un diez" y se quede en un "8 o un 8,5".