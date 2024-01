El jefe de la Policía Local de Albolote dimite alegando que se le impide ser subinspector

La Policía Local de Albolote contará desde este viernes con un nuevo jefe. Este jueves fue el último día en este cargo de Rafael Ramírez Segura, quien accedió al puesto en enero de 2021. El agente ha explicado a GranadaDigital que el motivo de este paso es que no le dejan alcanzar el puesto de subinspector. Ramírez asegura que esto tiene su origen en la presentación de un "escrito de recusación" que entregó en el consistorio el 2 de febrero de 2023 en representación de su hijo. Este estaba dirigido a un tribunal y hacia referencia a posibles irregularidades en la oferta de una vacante de administrativo en una empresa municipal.

Rafael apunta que aquel 2 de febrero la Junta de Gobierno local tenía en su octavo punto del día la vacante del puesto de subinspector, que debía ocuparse porque quien ocupaba el puesto "se jubiló en 2020". Asimismo, incide en que "era por promoción interna" y él era "el único que cumplía los requisitos". El ya ex jefe de la Policía Local de Albolote hace hincapié en que aquella junta se celebró a las 18:30 horas y él entregó dicho escrito apenas una hora antes.

"Se han cargado mi carrera profesional", declara Rafael, que agrega que el alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, dijo en abril de 2023 que existían "discrepancias" en el asunto de la vacante del puesto de subinspector tras ser preguntado por un concejal. Por otro lado, señala que ya no quiere optar a ello porque se jubila en 2026. "Si tuviera 40 años me daba igual esperar, pero ya no me merece la pena. Además, tendría que ir a una formación de siete u ocho semanas en Sevilla", argumenta. Ramírez afirma que la citada plaza de subinspector puede "perderse" el próximo mes de febrero si no se ocupa.

El efectivo policial presentó su renuncia de forma verbal en el pleno del pasado 14 de diciembre con la intención de cerrar su etapa el 31 de diciembre, pero su dimisión no fue aceptada. Este jueves prestó ya su último día de servicio como jefe de la Policía Local de Albolote. "Nunca pensé que el ejercicio de un derecho legítimo a nivel personal, representar a mi hijo, pudiese tener las consecuencias que ha tenido a nivel profesional", concluye Rafael.