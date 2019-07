Jazz en la Plaza continúa con la actuación de Charles Turner with Bjorn Ingelstam Quartet

Este jueves 25 de julio, a las 22:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, continúa el ciclo Jazz en la Plaza, la serie de conciertos que proponen CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol para las noches de los jueves de verano, con la colaboración de Hyundai Sport Automoción y de Cervezas Alhambra y la coordinación de la asociación de jazz de Granada Ool Ya Koo. Las actuaciones de este verano continúan en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Memoria de Andalucía con la participación del cantante Charles Turner, que llega acompañado por el Bjorn Ingelstam Quartet, conformado por Bjorn Ingelstam a la trompeta; Calle Brickman al piano; Alex Gilson al contrabajo y Paul Morvan a la batería.

Ganador del primer “1st Annual Duke Ellington Vocal Competition” en la ciudad de Nueva York organizado por Mercedes Ellington, Charles Turner ha tomado por asalto la escena del jazz contemporáneo, no en vano, ha actuado en lugares como el Dizzy’s Club Coca Cola, Birdland, Smoke Jazz y el histórico Minton’s Playhouse.

Turner lanzó recientemente su álbum de Sophomore ‘Single & In Love’ en el Jazz at Lincoln Center, producido por el baterista ganador del Grammy Ulysses Owens Jr. Actualmente ocupa un puesto en la American School of Modern Music de París. Charles fue invitado a participar en el prestigioso programa “Jazz Ahead” de Betty Carter, donde trabajó con artistas como Jason Moran, Craig Handy, Marc Cary y ha actuado en el Kennedy Center.

Charles Turner es ganador del Premio al Mejor Vocalista de Jazz en el Festival de Jazz de Monterrey y fue finalista en el prestigioso Festival de Jazz de Shure Montruex, Vocal Competition.

Por su parte, Bjorn Ingelstam es un trompetista originario de Suecia que se ha consolidado como uno de los mejores músicos de su generación, con sus raíces profundamente arraigadas en el lenguaje del jazz y con una amplia comprensión musical de otros géneros. Después de cinco años viviendo en Nueva York, donde participó con frecuencia en lugares como Birdland, Jazz at Lincoln Center y The Jazz Standard, se mudó a París, donde continúa de gira con su propia banda y también como solista invitado por diversos países de todo el mundo. Una ocasión de lujo para disfrutar de un concierto de primer nivel internacional en Granada, con entrada gratuita.

Jazz en la Plaza

Con la colaboración de Hyundai Sport Automoción y de Cervezas Alhambra y la coordinación de la asociación de jazz de Granada Ool Ya Koo, los jueves de verano se puede disfrutar de los diez conciertos programados para el ciclo Jazz en la Plaza, una excepcional selección de grupos, nacionales e internacionales, con propuestas muy diferentes.

Por la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Memoria de Andalucía pasarán en las próximas semanas el trío de Mike Casey, TOCAN-DO-S, Charles Turner con el Bjorn Ingelstam quartet, el Trío de Miguel Rodríguez con Enrique Oliver, Pau Lligadas, el Quinteto de Félix Rossy, el Quinteto de Pepa Niebla y The Jump Club.

Jueves de jazz al aire libre que, cuando la cae la noche, invita a disfrutar de la música en un excepcional ambiente de club que tiene al cielo como techo y a las estrellas como la mejor iluminación.