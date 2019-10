Javier Ávila: «Trabajar con las categorías inferiores de la RFEF es muy gratificante y una experiencia que me faltaba»

El fisioterapeuta granadino Javier Ávila ha vuelto a trabajar en un vestuario casi tres años después de salir del Granada CF, en el que estuvo una década y fue despedido cuando el club cambió de dueño. Javier Ávila llegó en la temporada 2007/08 para formar parte del cuerpo técnico dirigido por Óscar Cano, cuando el equipo estaba en Segunda B. En el seno del club granadino vivió etapas amargas y complicadas económicamente, pero también exitosas durante la presidencia de Quique Pina. Con su trabajo también aportó su “granito de arena” para que el Granada CF consiguiera dos ascensos consecutivos a Segunda y Primera. Con la llegada del empresario chino Jhon Jiang, Javi Ávila fue uno de los despedidos del club con la reestructuración que experimentó. La decisión le sorprendió después de diez años como fisioterapeuta del club. Ahora, el granadino ha vuelto a pisar un vestuario casi tres años después, el de equipos de las categorías inferiores de la Selección Española, concretamente el de la Selección sub 17 y el de la Selección Femenina sub 19, lo que le ha permitido “volver a sentir esas sensaciones” que se experimentan en ese ambiente. En esta entrevista con GranadaDigital reconoce que trabajar en este tipo de vestuarios “es menos estresante que el fútbol de élite, pero muy gratificante”. Todo esto nos contó sobre su pasado y su nueva experiencia en la Federación Española de Fútbol.

Pregunta (P): Después de casi tres años sin trabajar en un vestuario ha vuelto al de las categorías inferiores de la Selección Española, ¿qué ha supuesto esto?

Respuesta (R): He entrado en el organigrama de la Federación y, en un principio, en la reunión que tuve con la doctora Herrero antes del verano, me dijo que me iba a estar llamando según las necesidades de la Federación, que podía ser para las categorías inferiores o un poco más arriba, para fútbol sala o según las necesidades que en esos momentos tenga la Federación. Me llamaron en septiembre para la selección masculina sub 17, la que va a ir al Europeo el año que viene, y estuve en Estonia en un torneo con ellos, fue un torneo de exentos pues no es de clasificación para la Eurocopa porque ya están clasificados. Ahora he estado en Islandia con la selección sub 19 femenina y sí ha sido ya un torneo oficial para la clasificación para el torneo élite que hay previo a la Eurocopa. Para mí ha sido una sensación muy bonita porque salí del Granada de una forma un poco especial y me quedé un poco con las ganas de poder decidir yo cuándo salía de un vestuario y de un campo de fútbol. Llevaba más de dos años y medio, casi tres, sin poder entrar en un vestuario y volver a vivir el ambiente de un entrenamiento o previo a un partido te hace recordar muchas cosas que he vivido y, la verdad, es que me ha gustado bastante volver a sentir esas sensaciones. El salir a un campo y atender a un jugador, celebrar goles, con todo eso recuerdo los mejores años que he tenido de mi profesión, que han sido en torno a ese ambiente. Y ha sido un recuerdo bastante bonito.

P: En el Granada CF fue el fisioterapeuta del club durante una década y en enero de 2017 le despidieron, ¿le sorprendió mucho aquella decisión?

R: Sí, la verdad es que sí, porque yo había trabajado diez años y creo que había aportado mucho al club. Empecé en condiciones bastante precarias, no cobrábamos, hasta pasar luego a la etapa más bonita del club. Yo estaba reconocido bastante tanto por la directiva como por los jugadores, pero al entrar una directiva nueva y al hacer un cambio de reestructuración, decidieron que no contaban conmigo. Sí es cierto que creo que no me merecía haber salido así, pero bueno, el fútbol tampoco entiende de pasado ni de cosas más sentimentales, solo entiende del presente y en esos momentos me tocó a mí y ya está. Fue una etapa muy bonita la que tuve en el Granada, que se acabó, y ya no se sabe si volveré o no, pero esa etapa siempre estará en mi corazón.

«Creo que no me merecía haber salido así del Granada, pero el fútbol no entiende de pasado ni de cosas más sentimentales»

P: En el equipo granadino estuvo en la etapa de Segunda B, en la que se vivieron años económicamente complicados, como comentaba, y durante la etapa de Quique Pina, ¿qué recuerdo guarda de su paso por el Granada CF?

R: Aparte de los ascensos, que son preciosos, con el recuerdo que más satisfecho estoy es con que empecé en una situación un poco precaria, no solo económicamente porque había problemas a la hora de cobrar las mensualidades, sino de entrenar en sitios de poca calidad para el nivel profesional porque no se podían tener mejores condiciones, hasta llegar a tener una ciudad deportiva, de la cual me siento un poco parte de su creación. La parte de fisioterapia la hice en consenso con los trabajadores que se encargaban de gestionarlo todo, y también la parte de la piscina. Aporté ahí también mi granito de arena para que lo que hay ahora mismo esté en las mejores condiciones posibles. Esos son un poco con los detalles que me quedo, pero, evidentemente, el ascenso en Alcorcón y el ascenso en Elche o el recuerdo de cuando íbamos en el autobús y la gente de Granada estaba en la calle, incluso gente mayor y niños llorando, esos son recuerdos que nunca los voy a borrar de mi corazón y de mi mente.

P: En aquellos ascensos consecutivos a Segunda y Primera, ¿también fue fundamental el trabajo de los fisioterapeutas del club?

R: Todos desde nuestra parcela aportamos nuestro granito de arena, como se suele decir. Lo que está claro es que ya no solo en esa etapa en el club, sino en el fútbol y en el deporte de élite se le está dando más importancia a nuestro trabajo. Todos los que hemos trabajado en el deporte de élite nos damos cuenta de que cada vez somos más importantes para que la dinámica de un club vaya mejor y para que los éxitos deportivos también sean reforzados con nuestro trabajo. Me siento partícipe de esos ascensos porque así me lo hizo saber el club, con los contratos y aumento de sueldos, y también los jugadores. En el día a día te sientes que eres importante para ellos y todo eso hace que las figuras del fisioterapeuta y de los sanitarios, a nivel del deporte de élite, hoy en día sean imprescindibles.

«En el fútbol y en el deporte de élite se le está dando más importancia al trabajo de los fisioterapeutas»

P: De todos los jugadores que trató en el Granada, ¿de cuál tiene mejor recuerdo?

R: De la primera etapa, la de los ascensos, fundamentalmente de Geijo, Dani Benítez, Siqueira, Mikel Rico… Tengo muy buenos recuerdos de ellos y de otros muchos que se me quedan por ahí por no nombrarlos a todos. De la etapa de Primera División, especialmente de Fran Rico, por el tiempo que estuvo lesionado y estuve con él trabajando codo con codo. También con El Arabi tenía una relación especial y con otros muchos jugadores como Carlos Martins, en su momento, por la situación que pasó con su hijo mientras que estuvo aquí. También jugadores como Brahimi, Nyom, Roberto o Rubén Pérez. Hay muchos jugadores que incluso sigo manteniendo contacto con ellos y les tengo mucho aprecio como Manolo Lucena, Diego Mainz, Murillo y Brayan Angulo.

P: ¿Ha continuado siguiendo al equipo? ¿Cómo lo ve ahora desde la distancia?

R: Claro, evidentemente que lo he seguido. Me dio mucha pena que el año que yo salí se produjo el descenso porque, además, se descendió de una forma que yo creo que el club no merecía, porque se veía venir desde casi el mes de marzo. Fueron unas circunstancias un poco raras y no me gustó la forma como descendió el equipo. Ahora lo veo muy ilusionado porque a mi me despidieron unas personas que ya no están el club, no lo hizo el Granada CF sino unos dirigentes que había en esos momentos, y yo no tengo ningún tipo de rencor con el Granada. Es más, tengo muchísimos amigos dentro y, claro, siempre quiero que el club vaya a mejor. En la etapa de ahora, como cualquier aficionado, estoy muy ilusionado de ver la situación del Granada tanto deportivamente como internamente. Además, los servicios médicos los está dirigiendo Dioni González, que estaba en mi etapa y que es un magnífico profesional y magnífica persona. Con Diego, el entrenador, tuve la suerte de coincidir en el Arenas de Armilla y con todo el cuerpo técnico he trabajado también en diferentes etapas con ellos, cuando eran deportistas de élite. Le tengo un especial cariño a la gente que hay dentro y siempre que salen las cosas bien, me alegro muchísimo. Y deseando que siga el equipo en Primera y que pueda seguir disfrutando desde fuera con los éxitos del club.

P: Y personalmente, ¿cómo le va ahora en su etapa en la RFEEF?

R: Es una etapa muy bonita porque, al final, estás representando a tu país. El primer día, en el primer partido que tuve, cuando nos pusimos de pie y nos abrazamos todos los del banquillo y escuchamos el himno nacional me recorrió por el cuerpo una sensación muy bonita. Estás representando a tu país, aunque sea en categorías inferiores, y estás con los mejores de esas categorías. Cuando te pones la ropa con el escudo de la Selección Española… La verdad es que lo he vivido con mucha ilusión y no esperaba que me hiciera tanta ilusión el estar en esta situación. Estoy muy contento, a la espera de que me sigan llamando, pues me han dicho que están contentos con mi trabajo. Sin ningunas miras de futuro, porque mi objetivo no es querer llegar a la absoluta sino estar ahí y ayudar en todo lo que pueda desde mi humildad y mis conocimientos. En lo que vaya surgiendo día a día, ahí estaré trabajando. Me está gustando mucho la experiencia y estoy bastante contento con esta nueva etapa.

P: ¿Cambia mucho el trabajar en el vestuario de un equipo a hacerlo en un vestuario de un combinado nacional?

R: Sí cambia un poco, tiene matices diferentes. Lo primero es que son concentraciones de poco tiempo y no tienes esa afinidad todavía con los jugadores, a no ser que me sigan llamando con la misma selección y ya sí tendré esa conexión. Son concentraciones en las que hay muchos partidos y hay poco tiempo de entrenamiento. Son situaciones diferentes. En los últimos años, yo estaba acostumbrado a futbolistas de élite y estos son jugadores jóvenes, con mucha ilusión, que todavía no han hecho en el fútbol a nivel profesional casi nada, aunque son los mejores de su edad, que no es poco. Tienen como otro tipo de ilusión y otras perspectivas. Lo que yo he intentado aportar es mi ayuda en la preparación de los entrenamientos y de los partidos y mi experiencia. He charlado con los chavales y les he dicho que yo he trabajado con futbolistas profesionales y que es muy bonito llegar a ser profesional. Es un poco menos estresante que el fútbol de élite, pero es muy gratificante. Es una experiencia que me faltaba a nivel profesional.

«Trabajar con las categorías inferiores de la RFEEF es menos estresante que el fútbol de élite, pero muy gratificante»

P: ¿Qué tal en su primera experiencia como fisioterapeuta de la Federación con España sub17 en Estonia?

R: En el cuerpo técnico está Julen Guerrero como entrenador y David Gordo como ayudante. Llegas a una estructura nueva, donde tienes que intentar buscar tu hueco. Te metes en la rutina de trabajo, te explican un poco todo y te vas acoplando, conociendo a la gente. La verdad es que bastante bien todo, desde que me metí en este mundo de la Federación me han tratado genial todos los cuerpos técnicos y los fisios, médicos, utilleros… La experiencia fue muy bonita. Viajas fuera de España, con el Granada también he viajado en sus pretemporadas, pero a nivel de competición nunca había ido fuera. Compites contra otras selecciones y también es bonito. La experiencia ha sido agradable.

P: Su último trabajo ha sido con la Selección Española sub 19 Femenina en Islandia, donde ha coincidido con María, la portera del Granada CF Femenino. ¿Cómo ha sido su trabajo allí?

R: Ha sido curioso porque yo nunca había trabajado con chicas. La experiencia ha sido muy positiva, me ha sorprendido gratamente su profesionalidad y su calidad. Se hace el mismo trabajo que con los chicos, salvo que ellas son chicas. Estaba con otra fisioterapeuta que llevaba la voz cantante. Y con la portera del Granada CF Femenino María, muy bien. He tenido la suerte de pasar mucho tiempo con ella porque hemos tenido los viajes juntos desde Granada. Es una chica encantadora que tiene un futuro muy prometedor. Yo no soy técnico, pero lo que escucho allí por la Federación es que están muy contentos con ella y yo creo que si sigue en esa línea, María va a tener un gran futuro en el fútbol femenino. También ha sido la primera experiencia, digamos, oficial porque este campeonato sí era clasificatorio para la Eurocopa de 2020. Todo muy bonito y bien organizado a través de la Uefa. La Federación tiene bastante gente que se encarga de la coordinación de los viajes, de los partidos y todo muy bien. La experiencia con las chicas ha sido muy buena y me ha sorprendido porque juegan muy bien, hemos ganado todos los partidos con solvencia. Hemos hecho un torneo bastante completo.

P: Tras esto, ¿sabe cuál será su próxima experiencia en la Federación?

R: En un principio, la programación la hacen de seis meses y ahora ya termina la del año. Cuando abran la nueva programación para los próximos seis meses, me mandarán exactamente. Yo quiero que sigan contando conmigo y me da un poco igual si me llaman para la sub 17 o para la sub 16. Quiero estar ahí y vivir la experiencia, que me faltaba en mi profesión. En 2020 hay muchos eventos y, posiblemente, me puedan llamar para algunos.