Javier Alba, diseñador de los semáforos flamencos: "Lo hubiesen tenido muy fácil, pero ya no puedo parar"

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada acoge este martes una audiencia previa de la demanda de Javier Alba, diseñador de los archiconocidos semáforos flamencos empleados en las Cruces de 2023, contra el Ayuntamiento de Granada. El sevillano, que atiende a GranadaDigital horas antes del día señalado, asegura que el Consistorio podría haber solucionado "fácil" el conflicto. Ahora recalca que "ya no puedo parar" tras la inversión económica realizada.

Javier Alba interpuso en 2023 un contencioso administrativo en el que reclamaba 45.000 euros. Aquel proceso finalizó después de que el Ayuntamiento alegase que la competencia del caso correspondía al Juzgado de lo Mercantil. El diseñador lamenta el "desgaste" sufrido y sostiene que la Junta de Andalucía "tendría que haber intervenido" porque él "registró una obra que fue certificada por Cultura". Asegura que intentó incluso pedir ayuda a Juanma Moreno tras un encuentro personal.

"A mí me conocen", afirma Javier, que pone como ejemplo a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, e insiste en que todo era más sencillo de como se ha dado. Por otro lado, manifiesta que hace dos meses denunció también al Consistorio de la capital ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El autor cree que el hecho de que todo comenzase con el equipo de gobierno socialista era una oportunidad para el popular actual. "Podrían haber resuelto esto fácilmente y me obligan a ir a juicio", asevera.

Denuncia a "las empresas que han cobrado por hacer esto"

Alba expone que cuando se anunciaron los semáforos flamencos en Granada "ni aparecía la obra ni yo". Además, no compra el argumento de que el Consistorio ponga sobre la mesa una posible responsabilidad de las compañías que prestaron aquel servicio. "Las empresas que han cobrado por hacer esto van a ser demandadas. Una concesionaria no pone la figura porque le de la gana. En todos los contratos públicos tienen que verificar que no existe una propiedad intelectual", declara.

El diseñador relata que ha gastado "entre 20.000 y 30.000 euros" en este recorrido judicial, motivo por el que ya tiene que llegar hasta el final. Por el momento, admite que no alberga esperanza en la audiencia previa de este martes. Su motivo es que "nunca ha habido una comunicación" con el Ayuntamiento de Granada para buscar un acuerdo. Todo indica que será la Justicia quien decida.