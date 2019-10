El Área provincial de Mujer de IU en Granada ha mostrado «su más frontal oposición» a la decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, con su alcalde Luis Salvador a la cabeza, de reducir el número de efectivos de policía local de la capital en el Área de protección y lucha contra la violencia de género, dejando sólo en ocho esta especialidad que antes contaba con quince agentes.

IU se suma de este modo al comunicado emitido por la Plataforma 8M-25N compuesta por diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad así como organizaciones políticas y sindicales.

«Respaldamos también la petición realizada sobre el tema por el grupo municipal de Podemos-Izquierda Unida-Adelante en el Ayuntamiento de Granada. Criticamos, muy especialmente, las aclaraciones del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, César Díaz, quien se atreve a decir que “si en el futuro se detectara la necesidad de ampliar el número de agentes de esta sección, por supuesto se acometería”, resaltan desde el Área de la Mujer de IU.

En la nota, la formación lanza esta pregunta: «¿Opina entonces el concejal, que actualmente esa necesidad no se ha detectado, cuando el terror de la violencia machista, en la ciudad y en la provincia de Granada como en el resto del Estado, no sólo no remite sino que este año ha provocado ya, hasta el mes de septiembre, más asesinatos, que en todo el año 2018 completo?», a lo que añade que de lo que está hablando es «de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, pero también de otras mujeres (madres o hermanas políticas o simples desconocidas) que, por definición no se incluyen en las cifras oficiales de violencia de género, así como los terribles casos de asesinatos de hijos e hijas menores con el único objetivo de infligir daño a su madre.

Y esto no es más que la punta del iceberg formado por todos los casos de maltrato psíquico, físico o sexual, denunciados o no, con condenas o no, que hacen que la necesidad de protección especializada sea urgente y prioritaria».

Asimismo, se cuestiona si es el grupo municipal de Vox quien está «asesorando al Equipo de gobierno local en esta toma de decisiones» o si las mismas provienen directamente de que la coalición C´s-PP, que «prefiere destinar los gastos de personal a otros temas que considera más urgentes y necesarios. Aunque, eso sí, no provoquen muertes».

«¿Se está pretendiendo destinar a otros conceptos las cantidades asignadas al Ayuntamiento a través del Pacto Estatal contra la violencia de género?», insisten desde la coalición, que por lo demás reivindica la inmediata restitución de todos los efectivos de policía local, «cuyas funciones deben contribuir a acabar con esta lacra de la violencia contra las mujeres y contra los menores».

«Queremos una apuesta clara por la protección y defensa de las personas, priorizando a las más vulnerables, como son todas las víctimas de violencia machista. No podemos consentir retrocesos ni pasos atrás en esta lucha», concluye la nota.