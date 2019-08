Ismail Köybasi: “Voy a darlo todo por este equipo y por su afición”

Ismail Köybasi ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Granada CF. El lateral izquierdo, de 30 años, procede del Fenerbahce turco, donde ha jugado las dos últimas temporadas. Llega libre y ha firmado una temporada más otra opcional. Con su incorporación, el flanco izquierdo de la zaga queda cubierto. Así, Diego Martínez ya tiene una pieza que pedía y necesitaba desde hace tiempo.

El turco, acompañado como es habitual por Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, se ha mostrado muy contento de recalar en LaLiga y ha prometido “darlo todo” por este equipo y por su afición.

Durante la rueda de prensa, han intervenido los tres directivos rojiblancos seguidos del propio futbolista, que se ha expresado en inglés.

Pepe Macanás: “Bienvenido, esperamos cuidarte en esta casa y te deseo toda la suerte del mundo en esta familia”.

Antonio Fernández Monterrubio: “Bienvenido y gracias por confiar en este proyecto. Gracias, especialmente, por el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros y por la paciencia que has tenido. Hace bastante tiempo que hablamos y te dijimos que el fichaje se haría en torno a estas fechas y has tenido la paciencia necesaria para estar hoy aquí. Ahora tienes una nueva familia y estamos muy contentos de que estés aquí y de que comiences esta nueva aventura para ti en España”.

Fran Sánchez: “Agradezco su predisposición en todo momento para venir a Granada. Es un lateral izquierdo con gran experiencia en el fútbol profesional, sobre todo en Turquía, donde ha desarrollado toda su carrera. Pasó por el Besiktas, donde fue capitán y coincidió con futbolistas de talla mundial. Los dos últimos años ha jugado en el Fenerbahce. Firma por una temporada con opción a otra más. Ha sido internacional absoluto en 30 ocasiones. Tiene buen manejo de balón y ofensivamente también puede aportar cosas. Si tengo que destacar algo, además de su carácter competitivo, son las ganas y la ilusión que ha mostrado en todo momento por jugar en LaLiga y en el Granada CF. Desde principio de verano se ha entrenado en el CAR muy duramente”.

Ismail Köybasi: “Quiero empezar mandando el pésame a Luis Enrique por el fallecimiento de su hija”. “Finalmente estoy aquí con esta familia y tanta buena gente a mi alrededor. Estoy muy feliz y he sido muy bien recibido. Estoy preparado física y mentalmente para darlo todo por este equipo y por su afición”.

“Estoy muy feliz aquí, no hablo bien español, pero mejoraré. ¡Vamos, mi Granada!”, concluyó, con las únicas palabras que pronunció en castellano.

Influencia de Soldado: “Era mi compañero en el Fenerbahce y me dijo que este equipo era una familia, eso es lo más importante para mí”.

Perfil: “Antes jugaba más ofensivo y rápido, pero con los años he cambiado para jugar más defensivamente y ayudar a mi equipo siempre. Creo que no soy quien para hablar sobre mí mismo”.

Preparado: “Si el entrenador así lo decide, estoy preparado para jugar. He entrenado muy duro desde mediados de julio y, si es necesario, estoy listo”.

Cambio de mentalidad: “Quiero probar un equipo así porque quiero cambiar mi visión y seguir aprendiendo. En el fútbol, nunca es suficiente. Me gusta España y su gente, por eso quería intentarlo aquí y voy a tratar de dar lo máximo. El objetivo es el próximo partido, no pienso en otra cosa”.

Nuevamente, intervino Fran Sánchez, quien confirmó que, a pesar de que la decisión del fichaje era de su departamento, “por supuesto que le pedimos referencias a Soldado”. “Nos habló muy bien de él como jugador y como persona. Ya sabéis que el aspecto personal y el deportivo van de la mano y, por eso, confiamos en que él era la mejor opción para el lateral izquierdo”.

Puesto cubierto: “A Ismail lo veníamos siguiendo anteriormente. Tenemos muy buenas referencias sobre él. Con su incorporación, el lateral izquierdo está más que cerrado”.

Por último, preguntado por la reciente salida de Rodri Ríos, el gerente deportivo dijo: “Solo puedo agradecerle lo que nos dio la temporada pasada. Es un chico que ha tenido una gran actitud. A cada uno se le explicó su situación y, desde principios de verano, sabe que no contábamos con él. No hemos pedido traspaso porque queríamos darle facilidades. Le deseo que encuentre un sitio que le agrade y donde pueda dar su mejor versión”, concluyó.