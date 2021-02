Isabella Slim, nuevo fichaje del Raca Granada

Isabella Slim (12 de enero de 1995) nació en Amsterdam, Países Bajos. Comenzó con su carrera deportiva en el CTO Amsterdam. Desde sus inicios, la alero despuntó como una de las mejores jugadoras de su equipo, promediando 12’7 puntos por partido y 5’7 rebotes.

Tras su pasó por el instituto, Isabella Slim se marchó a la Universidad de Syracuse donde se ha licenciado en la carrera de Economía. En su segundo año de universidad registró su mejor marca contra Vermont donde anotó 7 puntos, 10 rebotes y tres robos. Así mismo, en el tercer curso, estableció sus máximos de la temporada contra UTRGV hizo seis puntos y capturó nueve rebotes. En su último año en Syracuse, en la campaña 2016-2017, Isabella Slim fue titular en todos los encuentros de la temporada y ocupó el tercer puesto en el equipo en rebotes. Slim es la segunda jugadora con más titularidades en la historia del programa universitario y la quinta con más partidos jugados (136).

Una vez graduada, Isabella Slim regresó a Europa para formar parte del HTC Herne de Alemania durante la temporada 17-18. En esta campaña, la holandesa se enfrentó a su futura compañera de equipo Vee Warner que militaba en el BG 74 Veilchen Ladies Goettingen. Al año siguiente, la escolta se marchó a Francia, país en el que vistió la camiseta del SLB Saumur 49 en al campaña 18-19. Slim siguió en el país galo un año más, pero cambió de equipo fichando por el BCSP Rezé, conjunto en el que ha permanecido hasta hace unos días, cuando decidió incorporarse a la disciplina del Grupo Hafesa Granada.

Slim ha sido internacional con Holanda pasando por todas las categorías, desde la Sub 16 hasta la Sub 20. Con la selección ha participado en todos los campeonatos europeos y mundiales, siendo su actuación más destacada con la selección Sub 20, en el europeo de 2015 celebrado en España, donde ayudó a su país a conseguir un histórico tercer puesto.

Declaraciones de Isabella Slim:

“Llegar al Grupo Hafesa Granada lo significa todo, me han dado la oportunidad de jugar al deporte que adoro en un lugar como Granada. Estoy muy emocionada por empezar a jugar. Sé que los objetivos del club son acabar la temporada en los puestos altos de la tabla y tratar de jugar los Playoff. Quiero ayudar al equipo a conseguir esos objetivos y que podamos competir hasta el final de la temporada y poder conseguir cosas importantes”

“He oído que Granada es una ciudad muy bonita, con muy buen tiempo y con muchísimas cosas para visitar. Me encanta visitar las iglesias y catedrales de los países que visito, por eso estoy deseando ver la Catedral de Granada”.