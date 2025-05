Irene Fernández: "Es un cartel lleno de símbolos, emociones y raíces"

El cartel del Día de la Cruz de Granada 2025 lleva nombre de mujer y acento granadino, aunque ha sido creado desde Berlín. Irene Fernández Arcas, artista interdisciplinaria nacida en Granada, es la autora de esta pieza cargada de simbolismo, tradición y emoción. Fue presentado el pasado lunes 28 de abril en el patio del Ayuntamiento, en un acto en el que participó la alcaldesa de Granada y que contó con el respaldo del Centenario de Cervezas Alhambra, entidad que ha apoyado el proceso creativo y su puesta en escena.

“Este cartel es una carta de amor a Granada desde la distancia”, confesó Irene en una entrevista cercana y emotiva concedida a GranadaDigital. La propuesta parte de una pregunta profunda: ¿qué significa de verdad el Día de la Cruz para los granadinos? “He querido hacer un viaje al pasado, recuperar esos símbolos que damos por hechos, como el ‘pero’ cortado, las tijeras, los mantones de Manila...”, explica la artista, que trabaja entre su estudio en Berlín y su ciudad natal, donde intenta pasar al menos cuatro meses al año.

Un cartel del Día de la Cruz tejido entre Berlín y Granada

La obra se compone de una gran tela pintada a mano, que recrea una Cruz de Mayo rodeada de objetos tradicionales reinterpretados. A los pies de la cruz se disponen elementos como el pero cortado, claveles, macetas, piezas de cerámica en tonos verdes y azules, o incluso frases como “Sin prisa y sin pero”, en homenaje al lema de Cervezas Alhambra con motivo de su centenario.

Durante dos meses de trabajo diario, Irene movilizó un equipo de colaboración entre Berlín y Granada: ceramistas, floristas, fotógrafos y artesanos. “Estuve dos semanas montando la cruz en mi estudio de Berlín, y luego otros tres días dedicados solo a la sesión de fotos. Fue un proceso intenso, con muchísimo amor y detalle”, explica. En ese proceso destaca especialmente la colaboración con Fajalauza, donde trabajó junto al maestro Manolo, un referente de la cerámica granadina con más de 50 años de experiencia: “Ha sido un honor tremendo conocerle. Pintamos juntos casi 40 piezas. Me acogieron tan bien, que me saltaron las lagrimillas de la alegría”.

Un homenaje colectivo y personal al Día de Cruz

El cartel no es solo un homenaje a la festividad, sino también a la manera de ser de Granada. Irene lo dice con claridad: “He aprendido muchísimo haciendo este trabajo. Esa alegría que tenemos aquí, esa calidez... la damos por hecha, pero no deberíamos. ¡La ‘Malafollá’ es mentira!. Es un humor cínico que hay que conservar”, dice entre risas.

También destaca la complicidad que siente con su ciudad, a pesar de haber tenido que emigrar en busca de oportunidades: “Me fui joven a estudiar arte a Berlín y me quedé allí porque aquí no hay suficiente trabajo, pero me gustaría estar más tiempo en Granada. Ya van saliendo más exposiciones y más encargos, así que ojalá pronto pueda pasar más de cuatro meses al año aquí”.

Una artista con vocación de comunidad que está lejos de Granada

Irene Fernández es una artista interdisciplinaria que trabaja con pintura, cerámica, escultura, vídeo, texto y performance. Sus obras, que ha mostrado en espacios como la Biennale de Venecia, Kunstmuseum Bochum, Casa Museo José Guerrero o SAVVY Contemporary, crean instalaciones inmersivas a modo de “jardines interiores metafóricos”: lugares que invitan a la introspección, la magia y la comunidad. Actualmente, también expone en Casa de Porras, donde ha aprendido a través de este proyecto a mirar su ciudad con otros ojos

En este cartel, ha unido esa visión contemporánea con una raíz muy local, buscando que la Cruz de Mayo sirva también como ritual colectivo, como espacio de encuentro y de transformación emocional. Un cruce perfecto entre la tradición popular y el arte más actual.

Este viernes 3 de mayo, la instalación se podrá contemplar en la explanada del Palacio de Congresos de Granada, dentro de los actos del Día de la Cruz. Será una oportunidad única para ver la obra más allá del cartel, como lo que realmente es: una experiencia artística compartida. “Estoy muy contenta con el resultado. Pero sobre todo, estoy feliz de que os esté gustando tanto”, dice Irene. Granada la espera con los brazos abiertos.

El cartel del Día de la Cruz 2025 no es solo una imagen; es un homenaje vivo a una ciudad que sigue latiendo en el corazón de quienes, como Irene, se fueron para crecer, pero nunca se fueron del todo.