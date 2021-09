Investigadores del Clínico se incorporan a la nueva área de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III

Investigadores del Hospital Universitario Clínico San Cecilio y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada) se van a incorporar a una nueva área temática de Enfermedades Infecciosas puesta en marcha por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

El grupo de investigación, liderado por Federico García, responsable de Investigación y del servicio de Microbiología del Clínico San Cecilio, se encuentra entre los 46 grupos españoles seleccionados para formar parte de esta área de reciente creación, junto a otros cuatro andaluces.

En total, seis profesionales del hospital granadino integran inicialmente el grupo de investigación, otros tres microbiólogos, Natalia Chueca, Marta Álvarez, Adolfo de Salazar, además del Dr. García y dos especialistas en enfermedades infecciosas, David Vinuesa y Leopoldo Muñoz. Con este grupo trabajan conjuntamente otros investigadores de diferentes áreas del Clínico San Cecilio que se irán incorporando progresivamente a los distintos proyectos en curso.

La nueva área de infecciosas contará con una dotación inicial global próxima a los cuatro millones de euros y permitirá abordar de forma específica uno de los ámbitos más relevantes y de actualidad de la investigación biomédica.

En palabras de Federico García, la incorporación al CIBER supone para el grupo de investigadores y para el Clínico San Cecilio la consolidación del trabajo durante cinco años, en la mayor estructura en red de investigación sobre enfermedades infecciosas disponible actualmente a nivel nacional.

Líneas de Investigación del CIBER

En concreto, los investigadores del Clínico San Cecilio seguirán desarrollando sus principales investigaciones y colaboraciones con otros grupos, de ámbito regional, nacional o internacional, dentro de las cuatro líneas marcadas por el CIBER. Al hilo de ello, en la línea de investigación ‘Salud Global’ continuarán su trabajo sobre los estudios de la microbiota y metagenoma.

En la línea ‘Infección por COVID-19 e infecciones capaces de causar pandemias’, el grupo granadino cuenta con nueve trabajos de investigación en activo entre los que destacan áreas como la secuenciación del genoma del virus SARS-CoV-2; la capacidad de neutralización de anticuerpos generados tras la vacunación covid; análisis de las variantes detectadas en Andalucía; eficacia a cuatro años de las vacunas frente a la Covid; identificación de nuevos biomarcadores en pacientes con Covid-19; factores genéticos que identifiquen a individuos con alto riesgo de desarrollar neumonía grave por Covid; o medicina de precisión en Covid-19. También en esta línea cuentan con un ensayo clínico sobre prevención de Covid severo en pacientes infectados, así como dos estudios piloto donde se evalúa la eficacia del cribado mediante muestras de saliva (menos invasivas que las PCR) para prevenir la Covid-19 en personal sanitario y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

De igual modo, dentro la línea ‘SIDA e infecciones oportunistas’, los proyectos a desarrollar son siete. Entre las temáticas principales se encuentran un estudio sobre vigilancia epidemiológica de la trasmisión de resistencias a antiretrovirales en España, y muy ligado a este, otro estudio que busca proporcionar una herramienta sencilla de salud pública, utilizando los resultados de la secuenciación de VIH para contribuir al control de la epidemia de VIH. Otro estudio europeo para evaluar las características de los migrantes que se infectan por VIH y proponer medidas de control de la epidemia en este colectivo, entre otros. Asimismo, centrados en hepatitis C, hay otros dos estudios abiertos, uno sobre eliminación de la hepatitis C en los pacientes con trastorno mental grave y otro enfocado en la descentralización del diagnóstico que favorezca el acceso a poblaciones vulnerables con hepatitis C.

Por último, en la línea del CIBER ‘Resistencia antimicrobiana e infección hospitalaria’, son cinco las investigaciones en marcha: “Epidemiología de bacteriemias a nivel nacional”, “Características diferenciales de las bacteriemias relacionadas con los cuidados sanitarios”, “Evaluación de la pauta Ampicilina/Ceftriaxona en endocarditis enterococica” y “Endocarditis en tiempos de covid”, así como el ensayo aleatorizado multicéntrico cobre “Eficacia y seguridad de temocilina en el tratamiento de infecciones por enterobacterias resistentes a cefalosporinas”.

La resolución provisional de concesión correspondiente a la convocatoria de incorporación de la nueva área de Enfermedades Infecciosas ha sido publicada como parte de las ayudas de la Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII, en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I.

CIBER: doce áreas temáticas y más de 400 grupos de investigación

El área de Enfermedades Infecciosas se suma a las once ya existentes en el CIBER: Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD); Enfermedades Respiratorias (CIBERES); Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN); Enfermedades Raras (CIBERER); Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); Obesidad y Nutrición (CIBEROBN); Salud Mental (CIBERSAM); Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM); Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES); Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), y Cáncer (CIBERONC).

En la actualidad, el CIBER cuenta con cerca de 6.000 investigadores adscritos, integrados en más de 400 grupos de investigación que trabajan en red por toda España y que están vinculados a más de 100 instituciones consorciadas del sector público y privado.