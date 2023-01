Investigadas dos personas por estafa a través de internet en Granada

El equipo @ de la Guardia Civil de Granada ha investigado a una mujer de cuarenta y cuatro años de edad como presunta autora de dos delitos de estafa a través de internet y a un varón de cuarenta y seis años de edad también como presunto autor de un delito de estafa a través de internet.

En el primer caso, las dos víctimas de las estafas denunciaron en sendos acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Toledo. El equipo @ de la Guardia Civil de la compañía de Mora (Toledo) inició una investigación. Ambas víctimas denunciaron que habían comprado sendos palets de pellets a través de una página web, habían abonado el importe solicitado para la compra pero no habían recibido el producto y además la página web donde supuestamente los habían comprado ya no existía, por lo que no podían ponerse en contacto con el supuesto vendedor.

El equipo @ de la Guardia Civil de la compañía de Mora investigó los hechos e hizo un seguimiento del dinero abonado por ambas víctimas. El rastro seguido en los dos casos confluía en la misma persona, una vecina de la localidad de Albolote.

Desde el Equipo @ de la Compañía de Mora solicitaron la colaboración de su homólogo en la provincia de Granada, y son los agentes de este último los que han localizado a la presunta autora y han procedido a su investigación por dos delitos de estafa a través de internet.

En el segundo caso, la víctima presentó denuncia en la provincia de Huelva y el equipo @ de esa Comandancia inició la investigación. La estafa se produjo a través de una conocida red social. En ella se ofertaban contenedores de obra y contenedores marítimos. La víctima se puso en contacto con el ahora investigado con la intención de adquirir uno de los contenedores y, tras realizar un pago en concepto de reserva, nunca recibe el contenedor y tampoco puede contactar con el supuesto vendedor.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil llevó a los agentes hasta un varón de cuarenta y seis años vecino de la localidad de Maracena, por lo que el equipo @ de la Guardia Civil de Huelva solicitó colaboración al de la Comandancia de Granada, y agentes de este último fueron quienes localizaron y procedieron a la investigación de este hombre como presunto autor de un delito de estafa a través de internet.

Con estas dos personas investigadas queda patente una vez más que la estrecha colaboración entre los equipos @ que existen en las distintas comandancias de la Guardia Civil es fundamental para poder investigar a los culpables este tipo de delitos, pues a menudo autor y víctima no residen en la misma provincia.