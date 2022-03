La invasión rusa golpea también a los ganaderos, que expresan su "temor al desabastecimiento"

En un mundo globalizado casi todo se comparte, incluidos los problemas. La invasión rusa de Ucrania ha generado nuevos contratiempos y ha endurecido otros. El sector ganadero es uno de los colectivos afectados por el conflicto bélico, ya que los dos países implicados tienen un peso específico en su actividad a través de la producción de cereales o el suministro de gas. Manuel del Pino, secretario general de Asaja Granada, expresa su "temor al desabastecimiento" y pide soluciones a Europa y al Gobierno para garantizar la suficiencia alimenticia.

Manuel asegura que "ya veníamos con problemas arrastrados" antes de que Rusia decidiese iniciar una guerra. "Llevamos muchos años pagando una energía carísima", señala el representante de los jóvenes agricultores de la provincia, que al igual que el resto de España ha escuchado esta semana a su presidente, Pedro Sánchez, afirmar que el encarecimiento de la vida es culpa únicamente de Putin.

La tormenta perfecta

El secretario general de Asaja explica que Rusia y Ucrania aglutinan el 30% de la producción mundial de cereales, un porcentaje enorme del mercado que ahora se encuentra cerrado. Desde que comenzó la invasión, el precio de la tonelada se ha incrementado unos 100 euros según detalla Manuel, que agrega que el rendimiento de los países americanos también se ha visto afectado a causa de la sequia. Productos como las tortas de aceites vegetables entran dentro de la dieta de los ganados, cuyo principal sustento ahora es el pienso, también está más caro, debido a la falta de recursos.

La propia falta de agua es otro de los inconveniente que azuzan a los ganaderos, que apenas han podido explotar los pastos de invierno porque todo está pelado. El representante de Asaja declara con pena que el matadero "no es un escenario descartable" si no se puede alimentar al ganado. El portavoz también ahonda en dos problemas específicos que sufren él y sus compañeros. Uno de ellos es el contrato para los riegos, que resulta más caro debido a la potencia prestada. "Lo tienes que mantener todo el año, incluso cuando no hay cultivos", aporta Manuel. Otra traba llegó cuando se eliminó la subvención para el gasoil agrícola, lo cual incrementó los costes. El secretario general de la organización define todo esto como una "tormenta perfecta".

"Hoy es el aceite de girasol, pero mañana nos puede faltar la cerveza"

El directivo de la asociación entiende que hay "actuaciones fiscales que hay que acometer" como el abaratamiento de la energía y el carburante. "Ahora el Gobierno recauda más", recuerda. Manuel entiende las aspiraciones europeas en sus políticas verdes dentro de la PAC (Política Agraria Común), pero defiende que la prioridad debe ser siempre garantizar el alimento de la población. "Hay que producir y no pensar en comprar a otros países", sostiene el ganadero, que añade que "Europa tiene que ser autosuficiente".

El representante considera positivo que Europa replantee en algún momento su posición con los transgénicos, las semillas modificadas en laboratorio. "Una vaca argentina puede comer soja y maíz de transgénicos, pero una española no. Después nosotros si podemos comer la carne de esas vacas argentinas", argumenta.

El escenario de un conflicto bélico no entraba en el imaginario de los europeos, pero Manuel asevera que "puede volver a ocurrir y hay que pensar en todo". "Hay que garantizar el abastecimiento", reitera. El aceite de girasol se ha convertido esta semana en un producto protagonista en las conversaciones debido a una posible falta de suministro que por ahora está asegurado. El secretario general de Asaja asegura que esto puede suceder "mañana con productos como la harina o la cerveza". "El lúpulo es un cereal", recuerda Manuel, pues este se emplea en la elaboración de la cerveza. Manuel espera que la marea no siga subiendo para los ganaderos, pues sabe perfectamente que llegado el momento las personas pueden pensar que "'para perder dinero te quedas en casa'".