La interminable espera para poder conducir: “Llevo casi cinco meses para poder examinarme”

Las autoescuelas granadinas denuncian el retraso en los exámenes y la falta de personal en la provincia, lo que produce un colapso en la realización de las pertinentes pruebas para conseguir el permiso de conducción. Según la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas (UFAA), el problema reside en un “error estructural” porque “no se producen renovaciones” en el sector administrativo ante las jubilaciones o las bajas. “Es un tema que se critica cada año, pero este 2021 se nota especialmente porque se viene de acumular retrasos por cuestiones pandémicas”, explican.

Tal y como declara Antonio Martín, el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas, “esto supone un grave problema en provincias como la de Granada”, aunque la situación “se está produciendo en toda España”. Reitera, además, que “este problema afecta en mayor medida a las pequeñas empresas” y se ha producido “por una falta de previsión” que podría “paliarse” si se aplicasen medidas como “el aumento de horas extra”.

Es el caso de la autoescuela ‘El Río’ en Granada, que califica la situación de “desesperada”. En estas pequeñas empresas es “más duro sobrevivir” por lo que algunas acaban planteándose el cierre. “Hay mucha espera para las clases prácticas, no solo para que los alumnos se examinen, algo que limita mucho nuestro trabajo. La espera es grande para poder empezar. Además, hay muchos matriculados, pero pocas posibilidades de hacer prácticas o exámenes. Durante los últimos meses han realizado el examen uno o dos alumnos cada dos semanas”.

Por último, Martín indica que, recientemente, el alumnado se está presentando a los exámenes “sin la debida preparación” por “falta de dinero” por la pandemia. “El porcentaje de suspensos ha subido estos dos años y se debe a que los alumnos se están apuntando sin tener suficiente capacidad de la percepción del riesgo o la toma de decisiones durante la conducción por cuestiones económicas, por lo que pido que solo se presenten cuando su profesor lo recomiende ya que el gasto por un suspenso es mucho más elevado”, apunta.

Desde la provincia granadina, José Blas Valero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, critica que “en los meses de verano, donde más demanda hay, ha habido menos examinadores, por lo que el problema se agrava”. En Granada se ha estado funcionando entre junio y agosto con “diez examinadores para toda la provincia”, lo que ha generado que “más de 10.000 alumnos estén a la espera de poder realizar sus exámenes”. “Hay muchos alumnos esperando para dar sus clases y poder realizar las pruebas. Si no saben cuándo van a poder examinarse, es lógico que no empiecen a dar sus clases”, indica.

Si bien es cierto que la dinámica de las pruebas, tanto teóricas como de conducción, ha cambiado a raíz de la pandemia, Valero afirma que “ahora mismo se ha normalizado, y ese no es el problema”. Por otra parte, asegura que en las pruebas “se ha funcionado bastante bien por parte de todos, cumpliendo los protocolos a rajatabla”.

Desde ‘Autoescuela Molina’ destacan que hay “mucha incertidumbre” por parte de todos y que no saben cuántos alumnos pueden llevar a los exámenes “hasta poco antes de que se realicen” ya que “todo depende de lo que tráfico demande”. “Por suerte, las autoescuelas que somos algo más grandes podemos mandar más alumnos”, indican.

Muchos alumnos, como Inma Osuna, llevan meses preparando la prueba y a la espera de un hueco para poder realizarla. “Llevo casi cinco meses para poder examinarme. Durante este tiempo, he estado dando una clase práctica a la semana más o menos y más de una vez me han dicho que podría realizar el examen, pensado que habría más plazas, pero no finalmente”, afirma. “Si todo va bien, voy a realizar la prueba el próximo día 14 de septiembre”, asegura.

Por si fuese poca la espera para muchos, los alumnos que no aprueben el examen de conducción tendrán que volver a esperar para poder intentarlo de nuevo.