Interinos preocupados ante la situación: “el que no consiga ahora su plaza no va a trabajar”

Horas, días, semanas y años de interminable estudio para alcanzar el trabajo de sus sueños. Los maestros y profesores se encuentran como uno de los gremios en los que la dedicación a los libros se vuelve imprescindible en la etapa previa a la vida laboral. Para los más suertudos, esta etapa puede durar apenas unos seis-ocho años entre la carrera universitaria y la preparación de las oposiciones, contando con que no se consiga plaza en el primer intento. Para otros, el proceso de obtener un puesto de trabajo fijo se alarga excesivamente en el tiempo.

Este es el caso de Jose, un joven malagueño de 34 años que busca desarrollar su vida en Granada debido a que su pareja reside en la provincia, pero cuya inestabilidad laboral le impide empezar a construir su futuro. “Es mi sexto curso como interino y va a ser la tercera vez que me presento. En la última convocatoria decidí no presentarme ya que no era una oposición era un proceso de estabilización”.

Así arranca este maestro su relato. Aunque la suerte le ha sonreído dado que en “casi todos los cursos he podido coger vacantes de larga duración bien sea por jubilaciones, maternidad o bien porque me he ido a la ‘conchinchina’” la realidad es que la imposibilidad de conseguir una plaza se traduce en una ausencia de “estabilidad social, emocional y familiar”.

Como otros muchos interinos, este maestro está en contra de las oposiciones que se celebrarán en apenas unos meses en Andalucía. “Que salgan todas esas plazas significa que va a haber muy poca movilidad de plazas, no va a haber concursillo. El que sea de Sevilla y le toque una plaza en Huelva no se va a poder mover. Eso los profesores fijos no se lo plantean”.

Así mismo, Jose detalla que esta convocatoria es “injusta para los interinos. No se tiene en cuenta que el interino no tiene el mismo tiempo que un aspirante para estudiar. Aun así, nos llaman acomodados y chupópteros de la Junta”, continúa, “quien no consiga su plaza no va a trabajar”.

A la desmoralización que supone ver cómo las oposiciones siguen pasando y la plaza no llega, este maestro destaca ante la gran oferta de plazas que “son puestos que se llevan guardando toda la vida. En mi centro se han jubilado cuatro personas este año y son cuatro plazas que sí se van a ofrecer”, pero reconoce que las jubilaciones se han ido sucediendo y se han ido cubriendo con interinos.

“La solución es más fácil que una oposición”, detalla Jose, “ se debería hacer una oposición para aspirantes y un MIR para interinos. No soy peor maestro por no haber sacado una plaza. He aprobado mis oposiciones, estudiando contenidos que no sirven para nada porque la realidad del centro es totalmente distinta. Nos están vendiendo de manera gratuita, nos están regalando”, concluye un interino que mira con “hastío, desgana y poca creencia en este tipo de procesos” las oposiciones al cuerpo de maestros que en apenas unos meses darán su pistoletazo de salida.