Instagram y las webs de varios medios de comunicación, caídas por un fallo de red

Un fallo de red ha provocado la caída desde hace una hora aproximadamente de las páginas de varios medios digitales, de algunas redes sociales, como Instagram, y de otras webs de importantes compañías internacionales.

El mensaje al intentar acceder a estos portales es ‘Error 503 Service Unavailable‘, lo que significa que ‘Fastly‘, el proveedor de CDN -una red de distribución de contenidos-, ha interrumpido su servicio de forma masiva.

Este es el motivo por el que no se puede acceder a las páginas web de redes sociales como Instagram o Reddit; a medios de comunicación como The New York Times, BBC o LaSexta, o a compañías internacionales como Amazon, Paypal, Movistar o Spotify.

Por su parte, desde Fastly ya se ha comunicado que están investigando qué ha podido pasar para tratar de solucionarlo a la mayor brevedad posible.

De hecho, desde la empresa de CDN mantienen información directa de los fallos que se han generado y cómo se está actuando al respecto. Lo están haciendo a través de su propia página web donde han lanzado el siguiente mensaje:

“La red de Fastly tiene redundancias integradas y enrutamiento automático de conmutación por error para garantizar un rendimiento y un tiempo de actividad óptimos. Pero cuando surge un problema de red, creemos que nuestros clientes merecen una comunicación clara y transparente para que puedan mantener la confianza en nuestro servicio y en nuestro equipo. Los avisos se publicarán aquí cuando reencaminemos el tráfico, actualicemos el hardware o, en el caso extremadamente raro, nuestra red no esté sirviendo el tráfico. Si tiene problemas y no ve un aviso publicado, envíe un correo electrónico a support@fastly.com para obtener ayuda.”

Los servicios online de Titch, Stackoverflow, Google, Vodafone, Orange, Caixabank, Pinterest o Tidal, también se están viendo afectados por este fallo de red.