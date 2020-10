El INSS ha reconocido en Granada el IMV a 5.720 hogares

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido hasta la fecha la prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Granada a 5.720 hogares en los que viven más de 18.000 personas.

Este reconocimiento ha supuesto que la nómina del mes de octubre supere los 6,5 millones de euros, una cifra que triplica la nómina del mes anterior cuando la nómina fue de aproximadamente dos millones de euros.

Estas cifras se han dado a conocer en el transcurso de la reunión del comité de dirección de la Dirección Provincial del INSS, celebrado en la mañana de este miércoles y en el que ha participado la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro. Dicho comité es el órgano colegiado que asesora al director provincial, Pablo García, y define las prioridades en la toma de decisiones. En esta ocasión, se ha realizado un análisis de los datos de gestión con especial atención al IMV y la reorganización de tareas y nuevos dispositivos técnicos que van a permitir seguir tramitando las prestaciones de forma no presencial en el caso de que la situación epidemiológica así lo aconseje.

Según se ha informado el director provincial del INSS, tras la puesta en marcha de la nueva prestación, en estos cuatro primeros meses se han recibido en la provincia más de 33.000 solicitudes, por los diferentes canales habilitados, habiéndose ya tramitado más de la mitad de los expedientes válidos recibidos desde junio. Las recientes modificaciones normativas y organizativas han permitido mejorar la eficiencia en el trámite. Así, se ha ampliado el periodo de efecto retroactivo, de tal forma que las solicitudes que se hubieran presentado antes del 1 de enero de 2021 están viendo reconocida, en su caso, la prestación con efectos del 1 de junio del presente año. Además se ha ampliado el plazo para dictar resolución y notificar la misma con un plazo máximo de seis meses.

Inmaculada López Calahorro, que ha calificado esta prestación como “un hito más en los Derechos Sociales de nuestro país equiparable a la Dependencia, a las pensiones o el acceso a la sanidad universal”, ha señalado que “estamos hablando de una herramienta permanente para reducir los niveles de pobreza que con tan solo cuatro meses de existencia ha conseguido dar cobertura a casi

6.000 familias de la provincia”.

Para agilizar la tramitación y “que las familias cuenten cuanto antes con este derecho”, la subdelegada ha explicado que junto a estas medidas normativas, también se ha autorizado el incremento de personal para reforzar las plantillas que, en el caso de Granada, se ha traducido en el nombramiento de 25 funcionarios interinos que ya están incorporados tras recibir una formación específica. También se han incrementado las relaciones de puestos de trabajo para reforzar la estructura organizativa y de gestión del IMV.

Para mejorar la capacidad de comunicación con la ciudadanía, durante este año el INSS ha implementado nuevos canales para dar respuesta al aumento de la demanda de información derivada de las nuevas prestaciones. En estos momentos están disponibles una media de 500 citas previas diarias en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, lo que se une a la oferta de otros canales disponibles en la sede y registro electrónico.

Además, en caso de no disponer de identificación electrónica, existen alternativas no presenciales y que no requieren identificación mediante certificado digital como son el buzón de trámites (que supera los 2.500 expedientes mensuales) o el buzón de consultas (con una media de 350 consultas mensuales que son contestadas en menos de 24 horas).